京都府南丹市で市立園部小６年の安達結希（ゆき）君（１１）が登校中に行方不明になっていることについて、園部小が６日夜、保護者説明会を開いた。南丹市教育委員会によると、学校側は行方不明当日の経緯や今後の安全対策を説明したという。市教委によると、説明会には新６年生の保護者約５０人のほか、オンラインで４０家庭以上が参加した。学校側は、安達君が行方不明になった日に親への連絡が遅れたとして謝罪し、今後は府