冷遇されるなかでの意地の一発だった。リーズに所属する田中碧は４月５日、FAカップ準々決勝のウェストハム戦で先発出場。先制点をあげ、存在感を放っている。プレミアリーグでは前節で終盤に途中出場したものの、それまで７試合出番なしと、ダニエル・ファルケ監督の下で序列が下がっている田中。2026年になってからリーグ戦でほとんどプレーできず、シーズン後の去就も取りざたされているのは周知のとおりだ。それだけに