ホワイトハウスで記者会見を行うトランプ米大統領＝6日/Evelyn Hockstein/Reuters（CNN）トランプ米大統領は6日、イラン領内で撃墜された米空軍戦闘機の乗員2人目が行方不明であるとの3日の初期報道を巡り、情報を「漏洩（ろうえい）」した記者を収監すると威嚇した。トランプ氏は記者会見で、情報漏洩によりイランでの軍事救出作戦が困難になったと述べた。米当局者らは、3日に1人目の乗員が救出された後、この件を公にしないよう