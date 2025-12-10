3¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¡Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬²Ä°¦¤¯¤Ê¤ë¡× Çò¤Î¾å¼ê¤Ê»È¤¤Êý
¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï3¤Ä¤À¤±¡×Çò¤Î¾å¼ê¤Ê»È¤¤Êý
¡°Å¿§¤ò¡Ö¸«´·¤ì¤¿Çò¤Ç·Ú¤¯¤¹¤ë¡×¡¡¢¡Ö¼çÌò¤Ç»È¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÇÅß¤ÎÇò¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡£½Ä¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤À¤ê¡¢´Ö¤«¤é¤Î¤¾¤«¤»¤¿¤ê¡¢¾å¤Ë¤«¤Ö¤»¤¿¤ê¡£ÄêÈÖ¤ÎÇò¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¤Ç¤¤ë¡¢½Å¤¿¤¤Éþ¤ËÈ´¤±¤ò½Ð¤¹¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡£·Ú¤µ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ã±½ã¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ò¤Í¤ê¤ò²Ã¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¡£
CHECK-1
¡ÚI¥é¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ëÇò¤ËÄù¤Þ¤ë¿§¤ò½Å¤Í¤ë¡Û
I¥é¥¤¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¤ËÃå¤¿¥¿¡¼¥È¥ë¤ÈºÙ¿È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÇò¤ÇÅý°ì¡£¤½¤·¤Æ¾å¤«¤é¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ä¥Ë¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤»¤ë¤À¤±¡£Çò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´ÂÎ¤Î¥È¡¼¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¹¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤ò·Ú¸º¤·¤Ä¤Ä¡¢½Å¤ÍÃå¤ÎÁ¯ÅÙ¤â¾å¤¬¤ë¡£¾å²¼¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Îº¹¤äÇÛ¿§¤Ë¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢Çò¤âËÄÄ¥¤·¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
CHECK-2
¡Ú¾å²¼¥ë¡¼¥º¤ÏÇòT¤Ç¤æ¤ë¤ß¤ò»ß¤á¤ë¡Û
¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥Ë¥Ã¥È¤È¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«¡¼¥È¡£¥ë¡¼¥º¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ÎÇòT¤ò¡Ö¤¹¤½¡×¤«¤é¤Á¤é¸«¤»¡£¥¦¥¨¥¹¥ÈÉôÊ¬¤ÇÇò¤ò¸ú¤«¤»¤ë¤È¡¢¹ø¤Þ¤ï¤ê¤Î¤â¤¿¤Ä¤¤âËÉ¤²¤ë¡£¤Þ¤¿¥«¥é¡¼¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò1Ëç¤ÇÃå¤ë¤è¤ê¤â¡¢Ãæ¤ËÇò¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¿§¤Î°õ¾Ý¤âÃæÏÂ¤µ¤ì¡¢Ãå¤ä¤¹¤¯¡¢¾¯¤·¤ÎÇò¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë±ü¹Ô¤¤â½Ð¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¥¢¥Ã¥×¡£
CHECK-3
¡Ú£Ö¥Í¥Ã¥¯¥Ë¥Ã¥ÈÉ÷¤ËÇò¥·¥ã¥Ä¤òON¡Û
Åß¤ÏÌ²¤ê¤¬¤Á¤Ê¥·¥ã¥Ä¡£¥Ë¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ËÃå¤ë¤Î¤¬¾ïÅå¼êÃÊ¤À¤±¤É¡Ö³°¤Ç±©¿¥¤êÅª¤Ë¡×³èÍÑ¡£Çò¥·¥ã¥Ä¡Ü¥¿¡¼¥È¥ë¤ÎÀµÅýÇÉ¤Ê¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤Ï¡¢¥·¥ã¥Ä¤Î¶»¸µ¤ò¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È³«¤±¤Æ¤«¤¿¤µ¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¡£´é¤Þ¤ï¤ê¤Ë¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥é¥¤¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢°Å¿§¤Î¥Ü¥È¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â½Å¸ü´¶¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÃå²ó¤»¤ë¡×3¤Ä¤ÎÇò¥È¥Ã¥×¥¹
¢ä¡ÚÁ´19¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÃå²ó¤·¼ÂÎã¤Ø¡Û ¤à¤·¤í¡Ö½Å¤Í¤¿Êý¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ë¡× ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬²Ä°¦¤¯¤Ê¤ëÇò¥È¥Ã¥×¥¹