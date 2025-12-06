鹿島が9年ぶりの頂へ！ 主将・柴崎岳「誰か一人の活躍ではなく、本当に全員で勝ち取った」
明治安田J1リーグ第38節、首位の鹿島アントラーズはホームで横浜F・マリノスを2-1で下し、2025年のJ1リーグ王者に輝いた。
今季キャプテンを務めた柴崎岳は「日々の取り組み、試合だけじゃないところもたくさん見てきてるからこそ、チームはこうあるべきだなと。今日の試合では一体感というものも見えたと思います。鬼さん（鬼木達監督）が言った通り、伸びしろや『もっともっと俺たちはできる』という部分はありますけど、まず一つここでタイトルを取ることができたのは、いろいろな選手の自信に繋がると思いますし、クラブにとっても良いこと」と振り返った。
自身も今季は19試合の出場にとどまり、後半戦はベンチから外れる試合も増えた。今季は悔しさも味わった柴崎が強調したのは「誰か一人の活躍ではなく、本当に全員で勝ち取ったタイトル」であるということ。「思い返してみても、改めてそう思います」と語り、「また頑張ります」と短い言葉に闘志を込めてスタジアムを後にした。
