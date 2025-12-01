この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

婚活アドバイザーの植草美幸さんが、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組『植草美幸の恋愛・結婚相談』で、結婚5年目の30歳女性から寄せられた「夫の言動にイライラして疲れてきました」という悩みを取り上げた。



相談者は、結婚5年目で2歳の子どもを育てる30歳の女性。夫は12歳年上で、育児には非常に協力的だという。平日も定時で帰宅し、子どもの夕食や風呂、寝かしつけまで率先して行い、休日には公園へ連れて行ってくれるなど、理想的な夫に見える。しかし、相談者は「夫と話が噛み合わないことが増え、毎日少しずつストレスが溜まっている」と打ち明けた。例えば、「明日は残業になりそう」と言う夫に帰宅時間を尋ねると、具体的な時間を答えるのではなく、仕事の段取りを延々と説明し始め、結局何時に帰ってくるのか分からないという。このような会話のズレが、産後しばらくしてから目立つようになり、相談者は「もう夫と会話することに疲れてしまった」と心境を吐露した。



この悩みに対し、植草美幸さんは、夫が非常に協力的で優しいことを評価し、「こんなにしてくれる旦那さん、なかなかいらっしゃらない。ありがたいと思った方がいい」と断言。その上で、相談者が感じるイライラの原因について、「ずっと2歳のお子さんと向き合って、子どもと話をしている状態だから、イライラ感が募っているのかも」と分析した。子どもとの意思疎通が難しい中で、唯一の大人である夫との会話も噛み合わないことが、余計にむなしさを感じさせているのではないかと推察した。



解決策として、植草さんは「家庭内で“話し方教室”をやってみてはどうか」とユニークな提案をした。ホワイトボードを使い、「『何時に帰りますか？』という質問に対し、あなたの答えはこうでした。これでは答えになっていませんよね？」と、ゲーム感覚でコミュニケーションのズレを視覚的に教えるというものだ。最後に植草さんは「疲れてる場合じゃない」と相談者を励まし、夫への感謝を忘れず、楽しみながら会話のトレーニングをしてみてはどうかとアドバイスを送った。