SUQQU数量限定♡2025ウィンターカラーコレクション登場

秋の終わりから冬にかけて静かに降り立つ霜の美しさをイメージしたSUQQUの2025ウィンターカラーコレクションが登場♡霜の煌めきと草葉の透ける色彩を思わせる限定アイテムで、シックでモードな冬メイクを楽しめます♪数量限定発売のため、冬の特別な美しさを手に入れるなら早めのチェックがおすすめです。

霜を纏う限定アイシャドウ

SUQQU シグニチャー カラー アイズ 限定色3種

価格：各7,700円

S01 霜落葉 -SHIMOOCHIBA、S02 霜華 -SOUKA、S03 霜来 -SOURAIの3色パレット。

フロストのように繊細なパールとマット質感が融合し、シックで奥行きのあるブラウンアイを演出。冬の透明感を感じる瞳に仕上げます。

軽やかに頬を彩る限定ブラッシュ

SUQQU ブラーリング カラー ブラッシュ 限定色2種

価格：各6,600円

112 咲結 -SAKIMUSUBI、113 冬織 -FUYUORIの2色。空気を纏うように軽やかで温もりのある発色と艶感が特徴。

頬にのせると自然な血色感と冬の高揚感をプラスし、華やかな表情を演出します♡

冬に映える限定リップ

SUQQU モイスチャー グレイズ リップスティック 限定色2色

価格：各5,830円

105 零彩 -REISAIは青み×くすみのローズピンク、106 唯紅 -YUIBENIは鮮やかなブライトレッド。

マットとツヤの絶妙バランスで、シックな口元を演出し、冬の装いに華やかさを添えます♪数量限定で公式オンラインショップにて発売。

SUQQU数量限定で冬の儚い美を纏おう♡

SUQQUの2025ウィンターカラーコレクションは、霜が落ちる冬の情景からインスパイアされた限定アイテムが揃います♡

シグニチャー カラー アイズ3種（各7,700円）、ブラッシュ2種（各6,600円）、リップ2色（各5,830円）で、冬の透明感とシックな美しさを演出。

数量限定発売のため、特別な冬メイクはお早めに手に入れて♪