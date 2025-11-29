トリートメントでアワアワ!?haruが提案する新習慣｢ヘッドビューティ｣の世界

｢塗る｣のではなく｢泡で包む｣。今、美容業界で注目されているのは、成分だけでなく“使って感じる体験”に価値を置く新しい流れです。ゼリーのような質感やホイップクリームのようなアイテムがSNSでも話題となり、日本でも｢泡で出る｣｢ぷるぷる遊べる｣など、遊び心を取り入れた美容アイテムが続々と登場。そんな新感覚の流れを体現するヘッドビューティブランド｢haru｣は“泡で包む”新習慣を提案しています。

泡で包む新習慣｢泡トリートメント｣とは?



W泡設計:シャンプーもトリートメントも濃密な泡が立ち上がり、髪1本1本に均一に密着

摩擦レス補修:泡のクッション効果で摩擦を抑え、ダメージ部分をやさしく補修

キューティクルバブル設計:泡が髪を包み込み、キューティクルを守りながらなめらかに整える

素肌保湿設計:軽やかでまとまりやすい仕上がりへ導き、髪本来の美しさを引き出す

香り:澄んだサボンと天然精油のシトラスが調和し、バスタイムを｢気持ちをほどく時間｣に

まさに｢美容は体験へ広がる｣を体現する新習慣。髪が泡をまとった瞬間に美容成分が浸透し、摩擦レスで美しさを育む新しいケアスタイルです。

橋本環奈×BIOLISS×Angel Heartが贈る、煌めく冬のホリデーコラボ♡

haruが届ける“ヘッドビューティ”の世界



そんな新感覚の流れを象徴するのが、ヘッドビューティブランド【haru(ハル)】。

2025年10月、公式オンラインショップをリニューアルし、ブランドの世界観を体感できる場へと進化しました。

kurokamiスカルプ(オリジナル)

価格:4,290円(税込)

ブランドの歩み

1本のシャンプー『kurokamiスカルプ』から始まり、100%天然由来で髪や地肌の悩みに寄り添う存在へ

新しいステージ

｢ヘアケアブランド｣から｢ヘッドビューティブランド｣へ。髪や地肌を整える時間を通じて、心やライフスタイルまでも前向きに整える習慣を提案

コンセプト

｢真の美しさは、頭から始まる｣―地肌を整えることが、美しさと健やかさの出発点

地肌から始まるケアが日常に根付くことで、ストレスの多い社会の中でも、自分らしい美しさと健やかな暮らしを叶えることができます。従来の｢スカルプケア＝悩み対処｣という枠を超え、地肌を整えることを通じて、心やライフスタイルまでも前向きに整えていく。それは、無理をしない自然体のままで、美しさを育み続けるという新たな美のスタイル。｢haru｣はそんな価値観を社会に広げていくブランドです。

地肌と髪に触れることで自分と向き合う｢ヘッドビューティ｣



｢non haru:home｣は｢haru｣ブランドが提唱する、地肌と髪に触れることで、自分と向き合｢ヘッドビューティ｣という新習慣を、ライトに実践するための新ブランドです。

本ブランドの核となるのは、シャンプーもトリートメントも泡立つ｢摩擦レスのW泡設計｣です。髪をこすらず包み込む濃密な泡が髪と地肌を優しく整えます。

さらに、素髪保湿設計によってコーティングに頼らず髪本来の美しさを引き出し、軽やかでまとまりやすい仕上がりへ導きます。

non haru:home ヘッドクレンズシャンプー／non haru:home ヘアモイストトリートメント

各400ml 価格:1,760円(税込)



香りは、澄んだサボンとやわらかなシトラスが調和した清潔感のあるサボンの香り。ただ髪を整えるだけでなく、バスタイムそのものを｢気持ちをほどく時間｣に変え、毎日に“静かなリズム”をもたらします。

“成分重視”から“体験重視”へ



泡で包む新習慣など｢haru｣が提案する｢ヘッドビューティ｣は、忙しい毎日の中で自分らしい美しさを育むヒントになりそうです。美容に遊び心を取り入れたい方、そして｢自分らしく、美しく生きる｣を大切にしたい方、ぜひチェックしてみてくださいね。