コロロの香りが楽しめる！新発売の香り付きハンドクリームが登場
人気グミ『コロロ』をイメージした香り付きハンドクリームが、粧美堂株式会社から2025年11月20日より発売されました。『コロロ』の“プチっと弾ける食感”を思わせる香りが特徴で、全4種類のフルーツの香りから選べます。シアバターやヒアルロン酸などの保湿成分が配合され、乾燥が気になる季節にぴったりのアイテム。気分に合わせて香りを変えながら、手肌をしっとりと潤し、ハンドケアを楽しめます♪
「コロロ」から香り付きハンドクリームが登場！
〈巨峰〉
〈シャインマスカット〉
〈佐藤錦〉
〈清水白桃〉
粧美堂株式会社は、UHA味覚糖株式会社の人気グミ『コロロ』をモチーフにした香り付きハンドクリームを新発売。
『コロロ』の食感をイメージしたフルーツの香りが楽しめるこのアイテム。
保湿成分としてシアバター、ヒアルロン酸Na、アルガニアスピノサ核油、ホホバ種子油、ハチミツを配合し、しっとりと手肌を潤してくれます。
香りは「巨峰」「シャインマスカット」「佐藤錦」「清水白桃」の4種類。気分に合わせて香りを選びながら、乾燥した手肌をケアできます♪
4種類のフルーツの香りで気分に合わせたケアを！
新登場の「コロロうるおいハンドクリーム」では、4種類のフルーツ香りから選べます。
巨峰やシャインマスカットなど、まるでフルーツを食べているかのような甘くて爽やかな香りが広がり、手肌を包み込んでくれます。
香りはそれぞれのパッケージに合わせてデザインされており、見た目もかわいらしく、毎日のハンドケアが楽しみになります。
香りに包まれながら、乾燥対策ができるこのハンドクリームで、手肌のケアをおしゃれにこなしてみて。
全国で購入可能！手軽に買える価格で手に入れよう
「コロロうるおいハンドクリーム」は、全国のバラエティストア、ディスカウントストア、ドラッグストアで購入可能。価格は各880円（税込）で、手軽にゲットできるお手頃価格です。
40gの使いやすいサイズ感も魅力的で、持ち運びにも便利。手肌の乾燥が気になる季節にぴったりのアイテムを、ぜひ手に取って試してみてください。
香りと潤いでハンドケアが楽しくなる「コロロ」ハンドクリーム
「コロロうるおいハンドクリーム」は、フルーツの香りが楽しめるだけでなく、保湿成分がしっかり配合されており、手肌をしっとりと守ります。
巨峰やシャインマスカットなど、選ぶ楽しさも魅力のひとつ。全国の店舗で購入できる手軽さもあり、乾燥が気になるこの季節にぴったりのアイテムです。
ぜひ気分に合わせて香りを変えながら、ハンドケアを楽しんで♪