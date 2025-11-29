コロロの香りが楽しめる！新発売の香り付きハンドクリームが登場

人気グミ『コロロ』をイメージした香り付きハンドクリームが、粧美堂株式会社から2025年11月20日より発売されました。『コロロ』の“プチっと弾ける食感”を思わせる香りが特徴で、全4種類のフルーツの香りから選べます。シアバターやヒアルロン酸などの保湿成分が配合され、乾燥が気になる季節にぴったりのアイテム。気分に合わせて香りを変えながら、手肌をしっとりと潤し、ハンドケアを楽しめます♪

「コロロ」から香り付きハンドクリームが登場！



〈巨峰〉

〈シャインマスカット〉

〈佐藤錦〉

〈清水白桃〉

粧美堂株式会社は、UHA味覚糖株式会社の人気グミ『コロロ』をモチーフにした香り付きハンドクリームを新発売。

『コロロ』の食感をイメージしたフルーツの香りが楽しめるこのアイテム。

保湿成分としてシアバター、ヒアルロン酸Na、アルガニアスピノサ核油、ホホバ種子油、ハチミツを配合し、しっとりと手肌を潤してくれます。

香りは「巨峰」「シャインマスカット」「佐藤錦」「清水白桃」の4種類。気分に合わせて香りを選びながら、乾燥した手肌をケアできます♪

4種類のフルーツの香りで気分に合わせたケアを！



新登場の「コロロうるおいハンドクリーム」では、4種類のフルーツ香りから選べます。

巨峰やシャインマスカットなど、まるでフルーツを食べているかのような甘くて爽やかな香りが広がり、手肌を包み込んでくれます。

香りはそれぞれのパッケージに合わせてデザインされており、見た目もかわいらしく、毎日のハンドケアが楽しみになります。

香りに包まれながら、乾燥対策ができるこのハンドクリームで、手肌のケアをおしゃれにこなしてみて。

全国で購入可能！手軽に買える価格で手に入れよう



「コロロうるおいハンドクリーム」は、全国のバラエティストア、ディスカウントストア、ドラッグストアで購入可能。価格は各880円（税込）で、手軽にゲットできるお手頃価格です。

40gの使いやすいサイズ感も魅力的で、持ち運びにも便利。手肌の乾燥が気になる季節にぴったりのアイテムを、ぜひ手に取って試してみてください。

香りと潤いでハンドケアが楽しくなる「コロロ」ハンドクリーム



「コロロうるおいハンドクリーム」は、フルーツの香りが楽しめるだけでなく、保湿成分がしっかり配合されており、手肌をしっとりと守ります。

巨峰やシャインマスカットなど、選ぶ楽しさも魅力のひとつ。全国の店舗で購入できる手軽さもあり、乾燥が気になるこの季節にぴったりのアイテムです。

ぜひ気分に合わせて香りを変えながら、ハンドケアを楽しんで♪