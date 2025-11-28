櫻井翔（提供写真）

写真拡大

【モデルプレス＝2025/11/28】嵐・櫻井翔が総合司会を務める、日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」（11月29日15時55分〜16時55分／関東ほか、19時〜22時54分／全国）の全タイムテーブルが発表された。

◆「ベストアーティスト2025」タイムテーブル発表


※各時間ごとアーティスト名五十音順に掲載（メドレー・企画を除く）
※放送時間は変更の可能性あり

【第1部】※関東ほかで放送

【15時55分〜16時55分】
アイナ・ジ・エンド、aoen、Kep1er、Da-iCE、BALLISTIK BOYZ、マルシィ、ME:I、M!LK

アイドル大集合！特別企画
＝LOVE、超ときめき◆宣伝部、日向坂46

【第2部】

【19時台】
INI、&TEAM、木村カエラ、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、乃木坂46、back number

オープニングアクトパフォーマンス
高橋海人（King ＆ Prince）、市川團十郎、RIEHATA　ほか

25回記念特別企画　ベストアーティスト25回記念SPメドレー
きゃりーぱみゅぱみゅ、ORANGE RANGE、大塚 愛

【20時台】
家入レオ、m-flo、Creepy Nuts、NiziU、Perfume、ポルノグラフィティ、Mrs. GREEN APPLE

ゲスト登場
主題歌披露を見届けるために豪華キャスト陣がスタジオに集結

・土曜ドラマ『良いこと悪いこと』より
間宮祥太朗　新木優子

・水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』より
桜田ひより　佐野勇斗

King ＆ Prince×カリフォルニア ディズニーランド・リゾート
King ＆ Prince

25回記念特別企画 8組揃い踏み名曲シャッフルメドレー
SUPER EIGHT、Hey! Say! JUMP、timelesz、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Man、Travis Japan、Aぇ! group

【21時台】
Ado、timelesz、Travis Japan、HANA、Hey! Say! JUMP、Mrs. GREEN APPLE

6周年6曲スペシャルメドレー
SixTONES

【22時台】
Aぇ! group、Omoinotake、Creepy Nuts、Superfly、Snow Man、back number、Perfume、福山雅治

ゲスト登場
主題歌披露を見届けるために豪華キャスト陣がスタジオに集結

・12月19日公開予定　映画『新解釈・幕末伝』より
ムロツヨシ　佐藤二朗

ベストフレンド企画
KARA×NiziU

◆INI西洸人＆後藤威尊が電波ジャック


28日の「ZIP！」「DayDay.」「ヒルナンデス！」ではINIメンバーの西洸人と後藤威尊がベストアーティストのPRのために電波ジャック。同日19時には「25回記念特別企画！8組揃い踏み名曲シャッフルメドレー」の各グループの歌唱曲を発表する。（modelpress編集部）

