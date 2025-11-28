「ベストアーティスト2025」全出演アーティストのタイムテーブル発表
【モデルプレス＝2025/11/28】嵐・櫻井翔が総合司会を務める、日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」（11月29日15時55分〜16時55分／関東ほか、19時〜22時54分／全国）の全タイムテーブルが発表された。
※各時間ごとアーティスト名五十音順に掲載（メドレー・企画を除く）
※放送時間は変更の可能性あり
【第1部】※関東ほかで放送
【15時55分〜16時55分】
アイナ・ジ・エンド、aoen、Kep1er、Da-iCE、BALLISTIK BOYZ、マルシィ、ME:I、M!LK
アイドル大集合！特別企画
＝LOVE、超ときめき◆宣伝部、日向坂46
【第2部】
【19時台】
INI、&TEAM、木村カエラ、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、乃木坂46、back number
オープニングアクトパフォーマンス
高橋海人（King ＆ Prince）、市川團十郎、RIEHATA ほか
25回記念特別企画 ベストアーティスト25回記念SPメドレー
きゃりーぱみゅぱみゅ、ORANGE RANGE、大塚 愛
【20時台】
家入レオ、m-flo、Creepy Nuts、NiziU、Perfume、ポルノグラフィティ、Mrs. GREEN APPLE
ゲスト登場
主題歌披露を見届けるために豪華キャスト陣がスタジオに集結
・土曜ドラマ『良いこと悪いこと』より
間宮祥太朗 新木優子
・水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』より
桜田ひより 佐野勇斗
King ＆ Prince×カリフォルニア ディズニーランド・リゾート
King ＆ Prince
25回記念特別企画 8組揃い踏み名曲シャッフルメドレー
SUPER EIGHT、Hey! Say! JUMP、timelesz、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Man、Travis Japan、Aぇ! group
【21時台】
Ado、timelesz、Travis Japan、HANA、Hey! Say! JUMP、Mrs. GREEN APPLE
6周年6曲スペシャルメドレー
SixTONES
【22時台】
Aぇ! group、Omoinotake、Creepy Nuts、Superfly、Snow Man、back number、Perfume、福山雅治
ゲスト登場
主題歌披露を見届けるために豪華キャスト陣がスタジオに集結
・12月19日公開予定 映画『新解釈・幕末伝』より
ムロツヨシ 佐藤二朗
ベストフレンド企画
KARA×NiziU
28日の「ZIP！」「DayDay.」「ヒルナンデス！」ではINIメンバーの西洸人と後藤威尊がベストアーティストのPRのために電波ジャック。同日19時には「25回記念特別企画！8組揃い踏み名曲シャッフルメドレー」の各グループの歌唱曲を発表する。（modelpress編集部）
