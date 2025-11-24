カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が直伝！損をしない二重顎撃退テク「血流改善で劇的変化」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「コレ知らないと損をする！二重顎撃退方法」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、自宅で簡単にできる二重顎の解消法を伝授した。動画では“最近二重顎が気になってきた”という悩みに答える形で、「効果抜群なので一緒にやってみましょう」と視聴者に呼びかけている。
片岡氏によると、方法はいたってシンプル。「手でまずは、鎖骨のちょうど上の部分、胸鎖乳突筋のところを抑えます。ここを抑えてあげたら、両手で抑えてあげて、ぐーっと上を向くだけ」と実演しながらアドバイスを送った。さらに、「胸鎖乳突筋を抑えたら、反対の手で抑えてあげます。斜め上を向くことによって、ストレッチをしていきましょう」と続け、1分程度でできる簡単ケアとして紹介した。
このストレッチのポイントは、「顎の下の血流が改善されて、二重顎、顎のトップトップしているところがなくなっていくので、簡単にできるからぜひ毎日やってみてくださいね」と血流改善による変化を強調。効果の実感を促し、動画を締めくくった。
チャンネル情報
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®創始者の片岡ゆみこ。カイロプラクター歴22年。4万人以上の施術実績をもち、東京中目黒に店舗あり。フランス・アメリカにも呼ばれる実力の持ち主。美しさは健康からをモットーに、場所を選ばず、どこでも出来るトレーニング方法と、おうちで簡単にできる、セルフケア方法をお伝えしています。