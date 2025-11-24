この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が直伝！損をしない二重顎撃退テク「血流改善で劇的変化」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「コレ知らないと損をする！二重顎撃退方法」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、自宅で簡単にできる二重顎の解消法を伝授した。動画では“最近二重顎が気になってきた”という悩みに答える形で、「効果抜群なので一緒にやってみましょう」と視聴者に呼びかけている。



片岡氏によると、方法はいたってシンプル。「手でまずは、鎖骨のちょうど上の部分、胸鎖乳突筋のところを抑えます。ここを抑えてあげたら、両手で抑えてあげて、ぐーっと上を向くだけ」と実演しながらアドバイスを送った。さらに、「胸鎖乳突筋を抑えたら、反対の手で抑えてあげます。斜め上を向くことによって、ストレッチをしていきましょう」と続け、1分程度でできる簡単ケアとして紹介した。



このストレッチのポイントは、「顎の下の血流が改善されて、二重顎、顎のトップトップしているところがなくなっていくので、簡単にできるからぜひ毎日やってみてくださいね」と血流改善による変化を強調。効果の実感を促し、動画を締めくくった。