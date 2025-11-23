¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¸¶°ø¤Ê¤ó¤Æ¡×Åìµþ¿·Ê¹µ¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÈÃËÀÉÔÇ¥¤Î¿¿¼Â¡É¡¢3Ç¯±Û¤·¤Ë»Ò¤ò¼ø¤«¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¡ÖÉÔÇ¥¸¶°ø¤ÎÈ¾Ê¬¤ÏÃËÀÂ¦¤Ë¡×ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¼Â
Åìµþ¿·Ê¹À¯¼£Éôµ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀîÅÄÆÆ»Ö(¤«¤ï¤¿ ¤¢¤Ä¤·)¤µ¤ó¤¬¡¢¤´¼«¿È¤ÎÃËÀÉÔÇ¥¤Î·Ð¸³¤È¡¢Éã¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀîÅÄ¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢ÉÔÇ¥¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤´Ö¤Îº¬¶¯¤¤¡ÖÀèÆþ´Ñ¡×¤Ë±Ô¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤à¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£²Ê³Ø¤¬¿Ê¤ó¤À¸½Âå¤Ç¤â¡ÖÉÔÇ¥¤Ï½÷ÀÂ¦¤ÎÌäÂê¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤È¡¢ÀîÅÄ¤µ¤ó¤ÏÆ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¤´Ö°ìÈÌÅª¤Ë¡¢ÉÔÇ¥¤Ï½÷ÀÂ¦¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÀèÆþ´Ñ¡¢¸ÇÄê´ÑÇ°¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î¤³¤Î»þÂå¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡Ä(ÃæÎ¬)¤½¤ì¤Ï¸½¼Â¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÔÇ¥¤Î¸¶°ø¤ÏÌóÈ¾Ê¬¤ÏÃËÀ(¤Ë¤¢¤ë)¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤â¤¦²Ê³ØÅª¤Ë¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡×
¤³¤Î¡¢ÉÔÇ¥¤Î¸¶°ø¤ÎÃË½÷Èæ¤ÏÈ¾¡¹¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¤Þ¤ºÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ç¥³è¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊÌµïº§¡×¤È¤¹¤ì°ã¤¤¤ÎÇ¥³è
ÀîÅÄ¤µ¤ó¤´É×ºÊ¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë¤´·ëº§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢ºÊ¤ÏÅö»þ29ºÐ¡¢ÀîÅÄ¤µ¤ó¤Ï34ºÐ¡£¤ª¸ß¤¤¤¬µ¼Ô¤È¤¤¤¦Â¿Ë»¤Ê»Å»öÊÁ¡¢·ëº§¸å2Ç¯´Ö¤Ï½µËö¤Ë¤·¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤¡ÖÊÌµïº§¡×¤È¤¤¤¦·Á¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢½µËöº§¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÇÓÍñÆü¤ò·×»»¤·¤Æ»Òºî¤ê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¡¢ÀîÅÄ¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢Æ±µï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÓÍñÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ç¥³è¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë1Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤âÇ¥¿±¤ÎÃû¤·¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤³¤í¡¢¤´É×ºÊ¤Ï¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÉÔÇ¥¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤òÊú¤»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÉÝ¤µ¤â¡Ä¡×¸¡ºº¤òÁË¤ó¤ÀÊÉ
ÉÔÇ¥¤Î²ÄÇ½À¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Î¸¡ºº¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ï¹â¤¤¥Ïー¥É¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÀîÅÄ¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÊ¤Ë¡ØÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¤·¤è¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÍ¶¤¦¤³¤È¤â¡¢¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£Èà½÷¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡ÖÃÇ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
ÀîÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÊ¤òÍ¶¤¦¤Þ¤Ç¤Ë1¤«·î¤Û¤ÉÇº¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¸¡ºº¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÊ¤«¤éÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï°Õ³°¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢ºÊ¤â¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Í¶¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÊ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀîÅÄ¤µ¤ó¤¬¡ÖÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ê¤ó¤Æ¼õ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÝ¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¸ß¤¤¤Î¿´¾ð¤ò¹Í¤¨¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢ÉÔÇ¥´ü´Ö¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¿´¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀîÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î»þ¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÉÝ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¸¡ºº¤ËÍ¶¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ÆÉÔÇ¥¤Î¸¶°ø¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
ÉÔÇ¥¤Î¸¶°ø¤Ï¡ÖÀºº÷ÀÅÌ®áî¡×――È½ÌÀ¤È¼«¸Ê·ù°
2018Ç¯5·î¡¢¤´É×ºÊ¤Ï¤È¤â¤Ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò¼õ¿Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ï¤º¤«2»þ´Ö¤Û¤É¤Ç¸¡ºº¤¬½ª¤ï¤ê¡¢ÀîÅÄ¤µ¤ó¤ÎÀº»Ò¤Î¡ÖÇ»ÅÙ¡×¤È¡ÖÁ°¿ÊÀº»ÒÎ¨¡×¤¬¡¢À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤Î´ð½àÃÍ¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢É×ÉØ¤Ç¼õ¤±¤¿ÉÔÇ¥¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢ÃËÀÉÔÇ¥¤Î¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀºº÷ÀÅÌ®áî¡Ê¤»¤¤¤µ¤¯¤¸¤ç¤¦¤ß¤ã¤¯¤ê¤å¤¦¡Ë¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀîÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¿ÇÃÇ¤ÏÂç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬ÉÔÇ¥¤Î¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×
¡Ö¼«Ê¬¤ÏÀ¸Êª³ØÅª¤Ë¥À¥á¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¤´¤È¡×
¤È¡¢Åö»þ¤Î¿´¾ð¤òÅÇÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ñ¸å¤¹¤°¤ËºÊ¤¬Ç¥¿±¤·¡¢Ä¹½÷¤¬ÃÂÀ¸
ÀîÅÄ¤µ¤ó¤ÏÀºº÷ÀÅÌ®áî¤¬¼£¤ë²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¡¢2018Ç¯9·î¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼ê½Ñ¤ÏÆüµ¢¤ê¤Ç²ÄÇ½¤Ê¼ê½Ñ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°å»Õ¤«¤é¤Ï¡ÖÀº»Ò¤Î¼Á¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¿ô¤«·î¤«¤«¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢¼ê½Ñ¸å¤ÎÁá¤¤»þ´ü¤Ë¡¢´ò¤·¤¤Êó¹ð¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿Íâ·î¡¢2018Ç¯10·î¤ËºÊ¤ÎÇ¥¿±¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¡¢¤ï¤ê¤È¤¹¤°¤ËÈà½÷¤¬Ç¥¿±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ...·ë²ÌÅª¤ËËÜÅö¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æ2019Ç¯6·î¡¢Ä¹½÷¤Îè½»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¡£3Ç¯±Û¤·¤Î´ê¤¤¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤½¤Î»Ò¤É¤â¤ò¸«¤¿»þ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤´¶Æ°...ËÜÅö¤Ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
ÀîÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤È¤¤Î¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁá¤¯¸¡ºº¤ò¡×¸å²ù¤«¤é¤ÎÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤
Ä¹½÷¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢ÀîÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤´¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÅìµþ¿·Ê¹¤ÇÏ¢ºÜ¤·¡¢ÃËÀÉÔÇ¥¤ÎÅö»ö¼Ô¤È¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÇº¤à¿Í¤¿¤Á¤Ë¡Ö¸å²ù¡×¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÀîÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ºÊ¤ËÍ¾·×¤ÊÉéÃ´¤ò¤«¤±¤º¤ËºÑ¤ó¤À¤È¸å²ù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö2Ç¯´Ö¡¢3Ç¯´Ö¤ÈÇ¥³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¡ÊºÊ¤ò¼£ÎÅ¤Ë¡ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¿ÍÀ¸Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤·¡£¤½¤³¤Ï¤¹¤´¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢ÉÔÇ¥¤Î¸¶°ø¤ÏÃËÀ¤Ë¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¶¦Í¤Ç¤¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»ö¼Â¤µ¤¨¿»Æ©¤¹¤ì¤Ð¡¢ÉÔÇ¥¤ËÇº¤à¥«¥Ã¥×¥ë¤¬Áá´ü¤Ë¸¡ºº¤ò¼õ¤±¡¢¸¶°ø¤òÃÎ¤Ã¤Æ²ò·è¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÀîÅÄ¤µ¤ó¡ÖÉÔÇ¥¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢ÉÔÇ¥¸¡ºº¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¡¢²ÈÂ²¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÀîÅÄ¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï¡¢º£¡¢Ç¥³è¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÉ×ÉØ¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£YouTube¤Ç¤Ï¡¢ÀîÅÄ¤µ¤ó¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆâÍÆ¤ò¥Õ¥ë»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
