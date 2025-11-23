¡ÚAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡ÛÂç¿Íµ¤¤ÎAnker Nebula¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤¬ºÇÂç33¡óOFF¤Ë
º£²ó¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ÎÄêÈÖ¡ÖAnker Nebula¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤¬¤°¤Ã¤ÈìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ÏÇä¤êÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢ª Amazon¡ÖAnker Nebula¡×¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ú¿Íµ¤¡ÛVGP2025 ¶â¾Þ¼õ¾Þ¤Î¡ÖNebula Capsule 3¡×
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤È±ÇÁüÈþ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¡£¥Õ¥ëHD¤Î¹â²òÁüÅÙ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÆâÂ¢¤Ç¥±¡¼¥Ö¥ë¥ì¥¹¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿1Âæ¤Ç¤¹¡£½Ä²£Î¾Êý¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¼«Æ°Âæ·ÁÊäÀµ¤ä¥ª¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ð¤á¤«¤é¤ÎÅê±Æ¤äÅ·°æÅê±Æ¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Anker Nebula Capsule 3 (¾®·¿ Google TVÅëºÜ ¥â¥Ð¥¤¥ë ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼)¡Ú²ÈÄíÍÑ ¥Õ¥ëHD NetflixÂÐ±þ 200 ANSI ¥ë¡¼¥á¥ó ºÇÂç120¥¤¥ó¥Á Âç²èÌÌ Å·°æÅê±Æ 8W ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ ¼«Æ°Âæ·ÁÊäÀµ ¥ª¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹ ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÆâÂ¢ ¥Û¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼ ¥Û¡¼¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼ »ý¤Á±¿¤Ó ¥¢¥ó¥«¡¼ ¥Í¥Ó¥å¥é ¥«¥×¥»¥ë 3¡Û
69,990±ß ¢ª 49,990±ß¡Ê29%¥ª¥Õ¡Ë
Anker Nebula Capsule 3 & ¸ø¼°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¥¸¥ó¥Ð¥ë¥¹¥¿¥ó¥É (Capsule¥·¥ê¡¼¥ºÍÑ) (¾®·¿ Google TVÅëºÜ ¥â¥Ð¥¤¥ë ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼ ¤È¥¹¥¿¥ó¥É¥»¥Ã¥È)¡Ú²ÈÄíÍÑ ¥Õ¥ëHD NetflixÂÐ±þ 200ANSI ¥ë¡¼¥á¥ó ºÇÂç120¥¤¥ó¥Á Âç²èÌÌ Å·°æÅê±Æ ¼«Æ°Âæ·ÁÊäÀµ ¥ª¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹ ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÆâÂ¢ ¥Û¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼ ¥¢¥ó¥«¡¼ ¥Í¥Ó¥å¥é ¥«¥×¥»¥ë 3¡Û
76,990±ß ¢ª 53,890±ß¡Ê30%¥ª¥Õ¡Ë
¹â²è¼Á¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¯Á¯ÌÀ¤Ê±ÇÁü¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖNebula Capsule 3 Laser¡×
½¾Íè¤ÎLED¸÷¸»¤è¤ê¤âÌÀ¤ë¤¯Á¯ÌÀ¤Ê±ÇÁü¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥ì¡¼¥¶¡¼¸÷¸»¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£ºÇÂç300ANSI¥ë¡¼¥á¥ó¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ç¡¢°Å½ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾¯¤·ÌÀ¤ë¤¤´Ä¶¤Ç¤â±ÇÁü¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ëHD¡Ê1080p¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¤è¤ê¥·¥ã¡¼¥×¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤¬²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹µ¡Ç½¤ä¼«Æ°Âæ·ÁÊäÀµ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀßÃÖ¤·¤Æ¤¹¤°¤ËºÇÅ¬¤Ê²è¼Á¤Ç»ëÄ°¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Anker Nebula Capsule 3 Laser¡Ê¥ì¡¼¥¶¡¼ ¾®·¿ Google TVÅëºÜ ¥â¥Ð¥¤¥ë ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¡Ë¡Ú²ÈÄíÍÑ ¥Õ¥ëHD NetflixÂÐ±þ 300ANSI ¥ë¡¼¥á¥ó Âç²èÌÌ Å·°æÅê±Æ ¼«Æ°Âæ·ÁÊäÀµ ¥ª¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹ 8W ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÆâÂ¢ ¥Û¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼ ¥Û¡¼¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼ »ý¤Á±¿¤Ó 1080P ¥¢¥ó¥«¡¼ ¥Í¥Ó¥å¥é ¥«¥×¥»¥ë3 ¥ì¡¼¥¶¡¼¡Û
119,900±ß ¢ª 79,900±ß¡Ê33%¥ª¥Õ¡Ë
Nebula ¸ø¼°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¥¸¥ó¥Ð¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊCapsule¥·¥ê¡¼¥ºÍÑ¡Ë
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§Capsule 3 / Capsule 3 Laser / Capsule ll / Capsule / Capsule Pro
Nebula ¸ø¼°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¥¸¥ó¥Ð¥ë¥¹¥¿¥ó¥É (Capsule¥·¥ê¡¼¥ºÍÑ) ÂÐ±þµ¡¼ï¡§Capsule 3 / Capsule 3 Laser / Capsule ll / Capsule / Capsule Pro
6,990±ß ¢ª 5,990±ß¡Ê14%¥ª¥Õ¡Ë
°µÅÝÅª¤Ê¹âµ±ÅÙ¤È¹â²è¼Á¡£¥Û¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼¤Î¾å°Ìµ¡¡ÖNebula Cosmos Laser 4K¡×
²ÈÄíÍÑ¥·¥¢¥¿¡¼ÂÎ¸³¤òËÜ³ÊÅª¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡£ºÇÂç2200ANSI¥ë¡¼¥á¥ó¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤ò¸Ø¤ê¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¾ÈÌÀ¤òÅÀ¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤âÈþ¤·¤¤±ÇÁü¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£3D¥µ¥¦¥ó¥É²»¶Á¤Ç¡¢±ÇÁü¤È²»¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç±Ç²è´Û¤Ë¶á¤¤Ç÷ÎÏ¤òºÆ¸½¡£Åê±Æ¤ÏºÇÂç150¥¤¥ó¥Á¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
Anker Nebula Cosmos Laser 4K (¥ì¡¼¥¶¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼ / 4K UHD Android TV 10.0ÂÐ±þ ¥¹¥Þ¡¼¥È ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼ ²ÈÄíÍÑ)¡Ú2200 ANSI ¥ë¡¼¥á¥ó / ºÇÂç150¥¤¥ó¥ÁÅê±Æ / ¥ª¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹µ¡Ç½/Dolby®? Digital PlusÅëºÜ / HDR10ÂÐ±þ / ¥Û¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼¡Û
249,900±ß ¢ª 169,900±ß¡Ê32%¥ª¥Õ¡Ë
¥³¥¹¥Ñ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¡ÖNebula Cosmos 4K SE¡×
4K²è¼ÁÂÐ±þ¤Î¿ø¤¨ÃÖ¤·¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¹â²è¼Á¤Ê¤¬¤é¤â¥³¥¹¥Ñ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£1800ANSI¥ë¡¼¥á¥ó¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤òÈ÷¤¨¡¢Ãë´Ö¤ÎÌÀ¤ë¤¤Éô²°¤Ç¤â¸«¤ä¤¹¤¤»ëÇ§À¤ò¼Â¸½¡£ºÇÂç200¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌÅê±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥ª¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ä¼«Æ°Âæ·ÁÊäÀµµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢ÀßÃÖ¤ÎÈÑ¤ï¤·¤µ¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²»¶Á¤Ï15W¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò2¤ÄÅëºÜ¤·¡¢±Ç²è´Û¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼«Âð¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Anker Nebula (¥Í¥Ó¥å¥é) Cosmos 4K SE (Dolby Vision®¡¢Google TV¤òÅëºÜ¤·¤¿4K¥¹¥Þ¡¼¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼) ¡ÚDolby Vision / 4K / 1800ANSI ¥ë¡¼¥á¥ó / ¥ª¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹µ¡Ç½ / ¼«Æ°Âæ·ÁÊäÀµ / Dolby Digital PlusÅëºÜ / ºÇÂç200¥¤¥ó¥ÁÅê±Æ / ¥Û¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼ / ²ÈÄíÍÑ¡Û
199,900±ß ¢ª 139,900±ß¡Ê30%¥ª¥Õ¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ
¡Ú¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼ÆÃ²Á¡Û¥¨¥×¥½¥ó ¥É¥ê¡¼¥ß¥ª ¥Û¡¼¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼ EF-21W Full HD 1000lm Google TV™ÅëºÜ ²ÈÄíÍÑ ¾®·¿ ¥Û¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼ ¿ä¤·³è ±Ç²è ¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï ¥Õ¥Ã¥È¤Ê¤·¥â¥Ç¥ë
98,000±ß ¢ª 69,980±ß¡Ê29%¥ª¥Õ¡Ë
Aladdin X2 Plus ¥¢¥é¥¸¥ó ¥¨¥Ã¥¯¥¹ 2 ¥×¥é¥¹ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼ 900 ANSI¥ë¡¼¥á¥ó Å·°æ¾ÈÌÀ LED¥·¡¼¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ Harman Kardon ¥É¥ë¥Ó¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥×¥é¥¹ ¥Æ¥ì¥Ó ÃÏ¾åÇÈ ¥Õ¥ëHD ²ÈÄíÍÑ ±Ç²è ¥Û¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼ Ã»¾ÇÅÀ ¥¹¥Þ¥ÛÂÐ±þ
129,800±ß ¢ª 99,946±ß¡Ê23%¥ª¥Õ¡Ë
Aladdin X2 Light ¥¢¥é¥¸¥ó ¥¨¥Ã¥¯¥¹ 2 ¥é¥¤¥È ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼700 ANSI¥ë¡¼¥á¥ó Å·°æ¾ÈÌÀ LED¥·¡¼¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ Harman Kardon ¥É¥ë¥Ó¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥×¥é¥¹ ¥Æ¥ì¥Ó ÃÏ¾åÇÈ ¥Õ¥ëHD ²ÈÄíÍÑ ±Ç²è ¥Û¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼ Ã»¾ÇÅÀ ¥¹¥Þ¥ÛÂÐ±þ
99,800±ß ¢ª 76,846±ß¡Ê23%¥ª¥Õ¡Ë
Amazon Fire TV Stick HD | Âç²èÌÌ¤Ç¥Õ¥ëHD¤Î³Ú¤·¤µ¤ò´ÊÃ±¤Ë | ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼
6,980±ß ¢ª 3,480±ß¡Ê50%¥ª¥Õ¡Ë
Amazon Fire TV Stick 4K Plus | ±Ç²è´Û¤Î¤è¤¦¤Ê4KÂÎ¸³ | ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼
9,980±ß ¢ª 5,980±ß¡Ê40%¥ª¥Õ¡Ë
