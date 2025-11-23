ÂçÊª¥È¥ê¥ª·Ý¿Í¡¢¼«¿È¤ÎNHK½Ð¶ØÀâ¤òÈÝÄê¡¢ÁêÊý¤Ë¤â¡Ö¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×È¿ÏÀ
¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¤Î¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥óËÙÆâ·ò¡Ê55¡Ë¤¬21Æü¡¢TOKYO MX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å5»þ¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£NHK½Ð¶ØÀâ¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¶âÍË¤Î¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤ë¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤¬NHK¤ÎÆþ´Û¾Ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤«¤é°ìÅ¾¡¢ÏÃÂê¤ÏNHK¤Î½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¤Ø¡£ËÙÆâ¤Ï¼«¿È¤ÎNHK½Ð¶ØÀâ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤è¡£ÂÙÂ¤¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£¤³¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤è¡¢E¥Æ¥ì¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¡ÖNHKÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤è¡¢¾ì½ê¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¶âÍË¤Î¿Ê¹Ô¤Ï¥ß¥Ã¥Ä¤È¸µ¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³À²ÖÀµ¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÏÃæÈø¥ß¥¨¡£