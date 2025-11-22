¡Ö»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç»É¤·¤¿¡×ÃËÀ½¢¿²Ãæ¤Ë¼ó»É¤·¤¿¤« ¸µÉô²¼¤ÎÃË¤òÂáÊá ÆÊÌÚ¡¦Æá¿ÜÄ®
¡¡ÆÊÌÚ¸©Æá¿ÜÄ®¤Ç63ºÐ¤ÎÃËÀ¤Î¼ó¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢49ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿ÆÊÌÚ¡¦Æá¿ÜÄ®
¡¡´ÅÍøÃÎºÈÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸áÁ°0»þÈ¾¤´¤í¡¢Æá¿ÜÄ®Ë¸¶¹Ã¤Ë¤¢¤ëÍÜ·Ü¾ì¤Î»öÌ³½ê¤Ç¡¢½¢¿²Ãæ¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤Î¼ó¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È´ÅÍøÍÆµ¿¼Ô¤Ï°ÊÁ°¡¢ÃËÀ¤ÎÉô²¼¤È¤·¤ÆÍÜ·Ü¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç»É¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë