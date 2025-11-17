¥¸¥§¥¤¥êー¥¹FC¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ºÇ¹âÊöJFL¾º³Ê¤Ø¡¡ÂçÊ¬¤«¤éÈá´ê¤Î·èÀï¤ËÄ©¤à
¼Ò²ñ¿Í¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¡¦¥¸¥§¥¤¥êー¥¹FC¤¬¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎºÇ¹âÊö¡¢JFL¤Ø¤Î¾º³Ê¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Î·èÀï¤ËÎ×¤à°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¸¥§¥¤¥êー¥¹FC¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ºÇ¹âÊöJFL¾º³Ê¤Ø¡¡ÂçÊ¬¤«¤éÈá´ê¤Î·èÀï¤ËÄ©¤à
¥¸¥§¥¤¥êー¥¹FC¤Ï¡¢¥¯¥é¥ÖÈá´ê¤ÎJFL¾º³Ê¤Ø¸þ¤±¤ÆÆþÇ°¤ÊÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2018Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢J1¤«¤é¿ô¤¨¤Æ5ÈÖÌÜ¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤¢¤ëÃÏ°è¥êー¥°¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤äÌÚÅç¡¢È¬È¿ÅÄ¤Ê¤É¡¢¸µ¥È¥ê¥Ëー¥¿¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤«¤é¼ã¼ê¤Þ¤Ç30¿Í¤¬Â·¤¤¡¢¶å½£¥êー¥°¤ÇÍ¥¾¡¡¢¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤Ç¤Ï¸©ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀ®Ç¯ÃË»Ò¤ÎÉô¤Ç½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦È¬È¿ÅÄ¹¯Ê¿Áª¼ê¡Ë¡Ö½Ð¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬°ã¤Ã¤Æ¤âÁ´°÷¹¶·âÁ´°÷¼éÈ÷¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆ±¤¸¥µ¥Ã¥«ー¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢·ë²Ì¤â½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÇ¯´Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤³¤³¤Ë¤¤Æ½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡¢Á´°÷¤ÎÎÏ¤¬¥Áー¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£Ç¯¤Î¥¸¥§¥¤¥êー¥¹FC¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥µ¥Ã¥«ー¤Ï¡¢Áê¼ê¤è¤ê¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÆÀÅÀ¤òÁÀ¤¦¹¶·âÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¼éÈ÷¤Ç¤â¹â¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò¤«¤±¤Æ¥Üー¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢Î¢¤äÇØ¸å¤òÁÀ¤Ã¤Æ¹¶¤á¤ë¤Ê¤É¹¶·âÅª¤ËÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊGK¡¦²ÃÆ£Âç´îÁª¼ê¡Ë¡Ö¤Þ¤º¤ÏÁ´»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤Ç¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¤Í¡£¹¶¼é¤È¤â¤Ë¥ー¥Ñー¤¬ÎÉ¤¤¥×¥ìー¤ò¸«¤»¤ì¤ì¤Ð¡¢¤ª¤Î¤º¤È·ë²Ì¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤½¤³¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
³ÆÃÏ°è¥êー¥°¤Î²¦¼Ô¤Ê¤É12¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëÃÏ°è¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥êー¥°¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢11·î20Æü¤«¤é·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£Í½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿4¥Áー¥à¤¬ÁíÅö¤¿¤ê¤ÇÀï¤¤¡¢1°Ì¤ÏJFL¤Ë¼«Æ°¾º³Ê¡¢2°Ì¤ÏÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¥Áー¥à¤ÏµîÇ¯¡¢¤³¤Î·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÎÞ¤ò°û¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÈ¬È¿ÅÄ¹¯Ê¿Áª¼ê¡Ë¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬µá¤á¤ë´ð½à¤Î¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È½Ð¤»¤ì¤Ð¡¢¤É¤Î¥Áー¥à¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢µîÇ¯¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤±¤É¾º³Ê¤¹¤ë¤«¤½¤ì°Ê³°¤«¡¢°ìÇ¯´ÖÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤â»Ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯º£Ç¯¤Ï·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÉ¬¤º¾º³Ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
´ë¶È¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¸¥§¥¤¥êー¥¹FC¤¬¤¤¤è¤¤¤èÂç°ìÈÖ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£