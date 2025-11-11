イライラするなぁ…。男性が嫌がる「デート時の行動」とは

写真拡大


デートはさらに仲良くなるチャンスである一方、デート時の行動によっては男性との距離が広がってしまうことも

そこで今回は、男性が嫌がる「デート時の行動」を紹介します。

約束の時間を守れない


時間を守れない女性のことを「信頼できない」と感じるほど、時間に厳しい男性は少なくありません。

交通機関の遅れなど自分ではどうすることもできない事情を除き、待ち合わせ時間に遅刻しないように注意すべき。

また、デート中も自分の用事を済ませるために男性を長時間放置するようなことをしないようにしましょう。

自分の話をしてばかり


デート中、自分のことをアピールしたい気持ちがいっぱいで、自分の話をしてばかりになるのも避けましょう。

男性は承認欲求が強いので、どちらかというと「自分の話を聞いてほしい」と考えているものです。

スマホをいじってばかり


デート中にスマホをいじってばかりにならないようにも注意してください。

SNSをアップしたりチェックしたりしたくなるのは当然ですが、男性は「自分は全く相手にされていない」と感じて、あなたへの好意が一気に冷めてしまうことがあります。

他の男性のことを話題にする


デート中に他の男性の話題を出すのもできるだけやめましょう。

男性のプライドを傷つけることになりかねませんし、内容によっては「そいつと付き合えば！」と拗ねてしまうこともあります。

ぜひデート中は今回紹介した行動を極力しないように、十分注意していきましょうね。

🌼これだけはやめてね！男が嫌う「NGデートコーデ」は？