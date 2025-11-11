乃木坂46・一ノ瀬美空が表紙を飾る『B.L.T.2026年1月号』（東京ニュース通信社）が11月28日に発売される。

【写真】中面には田村真佑・愛宕心響も登場

今号には11月26日（水）に40thシングル「ビリヤニ」をリリースする乃木坂46から、5期生の一ノ瀬美空が表紙と巻頭グラビアに登場。一ノ瀬がソロでB.L.T.の表紙を飾るのは初めて。さらに、同号では4期生の田村真佑、6期生連載には愛宕心響が登場する。

2023年発売の32ndシングル「人は夢を二度見る」で初の選抜入りを果たして以来、最新曲「ビリヤニ」まで連続して選抜メンバーとして活躍するなど、いまやグループの中心を担う存在になった一ノ瀬美空。TBSの朝の情報番組「THE TIME,」のレギュラーを今年の3月まで務め、バラエティー番組やファッションイベントにも多数出演し、活動の幅を広げている。

そんな一ノ瀬を、海と緑に囲まれた自然公園に連れ出して撮影を敢行。柔らかな陽の光の中で、彼女らしい屈託のない笑顔や、自然体の表情などが写真に収められている。

中面グラビアには、約4年ぶりに田村真佑が「B.L.T.」に登場。撮影はあいにくの天気となったものの、その霧がかった山々が幻想的な雰囲気を生み、田村真佑のクールで芯のある佇まいをより際立たせたという。メンズライクなセットアップ、水色のローゲージニットにハイソックス、白シャツスタイルと、三者三様の衣装で魅せるカットに注目。

乃木坂46・6期生の連載「グラビア向上委員会～gravure à la mode～」第2回には、愛宕心響が登場。毎号異なるテーマでメンバーの魅力を掘り下げる本企画。今回は、彼女の名前にもある“響”の文字にちなみ、テーマを「残響」として撮影が行われた。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）