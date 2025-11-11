アイスやホット飲料などを買うとクーポンもらえる！今週のセブン・ローソンのキャンペーンまとめたよ〜《11月11日時点》
セブン-イレブンとローソンでは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。
今回は2025年11月11日時点で発表されているお得情報をまとめました。
まとめ買いでお得に
セブンのキャンペーン【ポテトチップス30円引き】
11月6日から12日までの期間、対象のカルビー ポテトチップスを1個購入するごとに、次回使える30円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●カルビー 堅あげポテト うすしお味
●カルビー 堅あげポテト 鬼旨ブラックペッパー
●カルビー ピザポテト
クーポンの利用期間は11月6日から26日まで。【アイス50円引き】
11月6日から19日までの期間、対象のアイスを1個購入するごとに、次回使える50円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●森永製菓 ビスケットサンド
●森永製菓 バニラモナカジャンボ
●森永 パルム チョコレート
●森永 ピノ
●グリコ アイスの実 ぶどうマスカット
●グリコ パピコ チョココーヒー
●グリコ ジャイアントコーン 各種
クーポンの利用期間は11月6日から26日まで。【グリコ乳飲料30円引き】
11月6日から19日までの期間、対象のグリコ乳飲料を1本購入するごとに、次回使える30円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●グリコ マイルドカフェオーレ フラバノール効果（500ml）
●グリコ マイルドカフェオーレ（500ml）
●グリコ マイルドいちごオーレ（500ml）
クーポンの利用期間は11月6日から26日まで。【リポビタンゼリー30円引き】
11月6日から12月10日までの期間、対象のリポビタンゼリーを1個購入するごとに、次回使える30円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●大正製薬 リポビタンゼリー（180g）
●大正製薬 リポビタンゼリー VC（150g）
クーポンの利用期間は11月6日から12月17日まで。【冷たいドリンク50円引き】
11月10日から12月7日までの期間、対象の冷たいドリンクを1本購入するごとに、次回使える50円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●一（はじめ） レモングラスティー（600ml）
●キリン 午後の紅茶 おいしい無糖（600ml）
●キリン 午後の紅茶 おいしい無糖香るレモン（600ml）
●コカ・コーラ プラス（470ml）
●クラフトボス 甘くないイタリアーノ（500ml）
●い・ろ・は・す 天然水（1020ml）
●綾鷹（950ml）
クーポンの利用期間は11月10日から12月14日まで。【ACUO（アクオ）50円引き】
11月11日から24日までの期間、対象のロッテ「ACUO（アクオ）」を1個購入するごとに、次回使える50円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●ロッテ アクオ クリアブルーミント
●ロッテ アクオ グリーンミント
●ロッテ アクオ エクストラクール
●ロッテ アクオ アクアピーチ
●ロッテ アクオ ジェットブルー ミントチューイング
クーポンの利用期間は11月11日から12月1日まで。【ブルガリアヨーグルト20円引き】
11月11日から24日までの期間、対象の明治「ブルガリアヨーグルト」を1個購入するごとに、次回使える20円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●明治 ブルガリアヨーグルト ジューシーブルーベリー
●明治 ブルガリアヨーグルト ジューシー苺
●明治 ブルガリアヨーグルト 芳醇ブルーベリー
クーポンの利用期間は11月11日から12月1日まで。
ローソンのキャンペーン【ポテトチップス最大60円引き】
11月11日から24日までの期間、湖池屋のポテトチップスを2個一緒に購入すると30円引き、3個一緒に購入すると60円引きになります。
対象商品は以下の通り。
●湖池屋 ピュアポテト 凄じゃが きたかむい×塩辛（52g）
●湖池屋 ピュアポテト 凄じゃが マチルダ×サワークリーム（52g）
●湖池屋 ピュアポテト 凄じゃが ひかる×甘辛しょうゆ（52g）
11月11日から24日までの期間、ローソンオリジナルのサラダチキン各種と対象の明治「ザバス」を一緒に購入すると、1セットごとに30円引きになります。
対象の明治「ザバス」は以下の通り。
●明治 ザバス ミルクプロテイン 脂肪0 フルーツミックス風味（430ml）
●明治 ザバス ホエイプロテイン マスカット風味（430ml）
●明治 ザバス ミルクプロテイン 脂肪0 キャラメル風味（200ml）
●明治 ザバス ミルクプロテイン 脂肪0 チョコレート風味（200ml）
サラダチキン各種は、練り物スティック、豆腐スティック、厚焼玉子スティック各種も対象として含まれます。【Ｌチキとソフトドリンクまとめ買いで100円引き】
11月11日から12月1日までの期間、Ｌチキ（レギュラー／レッド）・まんまる鶏と対象のソフトドリンクを一緒に購入すると、1セットごとに100円引きになります。
対象のソフトドリンクは以下の通り。
●コカ・コーラ（500ml）
●コカ・コーラ ゼロ（500ml）
●コカ・コーラ プラス（470ml）
●ファンタ ホワイトグレープ＆アンバサ（500ml）
●ファンタ シトラス＆メローイエロー（490ml）
11月11日から12月8日までの期間、対象のホット飲料を1本購入すると、次回使える50円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●コカ・コーラ ジョージア ブラック ホット（440ml）
●コカ・コーラ ジョージア カフェラテ ホット（440ml）
●コカ・コーラ 紅茶花伝 ロイヤルミルクティー ホット（440ml）
●サントリー ホット伊右衛門（500ml）
●サントリー ホット伊右衛門焙じ茶（500ml）
●キリン 午後の紅茶 ストレートティー ホット（400ml）
●キリン 午後の紅茶 ミルクティー ホット（400ml）
●キリン 午後の紅茶 レモンティー ホット（400ml）
●伊藤園 ホットリラックスジャスミンティー（500ml）
●伊藤園 ホット黒豆茶（450ml）
クーポンの利用期間は11月11日から12月15日まで。
今週もコンビニ各社はさまざまなキャンペーンを実施。お得な機会を見逃さないで。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ