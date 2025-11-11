アイスやホット飲料などを買うとクーポンもらえる！今週のセブン・ローソンのキャンペーンまとめたよ〜《11月11日時点》

セブン-イレブンとローソンでは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。

今回は2025年11月11日時点で発表されているお得情報をまとめました。

まとめ買いでお得に

セブンのキャンペーン

【ポテトチップス30円引き】

11月6日から12日までの期間、対象のカルビー ポテトチップスを1個購入するごとに、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●カルビー 堅あげポテト うすしお味

●カルビー 堅あげポテト 鬼旨ブラックペッパー

●カルビー ピザポテト

クーポンの利用期間は11月6日から26日まで。

【アイス50円引き】

11月6日から19日までの期間、対象のアイスを1個購入するごとに、次回使える50円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●森永製菓 ビスケットサンド

●森永製菓 バニラモナカジャンボ

●森永 パルム チョコレート

●森永 ピノ

●グリコ アイスの実 ぶどうマスカット

●グリコ パピコ チョココーヒー

●グリコ ジャイアントコーン 各種

クーポンの利用期間は11月6日から26日まで。

【グリコ乳飲料30円引き】

11月6日から19日までの期間、対象のグリコ乳飲料を1本購入するごとに、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●グリコ マイルドカフェオーレ フラバノール効果（500ml）

●グリコ マイルドカフェオーレ（500ml）

●グリコ マイルドいちごオーレ（500ml）

クーポンの利用期間は11月6日から26日まで。

【リポビタンゼリー30円引き】

11月6日から12月10日までの期間、対象のリポビタンゼリーを1個購入するごとに、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●大正製薬 リポビタンゼリー（180g）

●大正製薬 リポビタンゼリー VC（150g）

クーポンの利用期間は11月6日から12月17日まで。

【冷たいドリンク50円引き】

11月10日から12月7日までの期間、対象の冷たいドリンクを1本購入するごとに、次回使える50円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●一（はじめ） レモングラスティー（600ml）

●キリン 午後の紅茶 おいしい無糖（600ml）

●キリン 午後の紅茶 おいしい無糖香るレモン（600ml）

●コカ・コーラ プラス（470ml）

●クラフトボス 甘くないイタリアーノ（500ml）

●い・ろ・は・す 天然水（1020ml）

●綾鷹（950ml）

クーポンの利用期間は11月10日から12月14日まで。

【ACUO（アクオ）50円引き】

11月11日から24日までの期間、対象のロッテ「ACUO（アクオ）」を1個購入するごとに、次回使える50円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●ロッテ アクオ クリアブルーミント

●ロッテ アクオ グリーンミント

●ロッテ アクオ エクストラクール

●ロッテ アクオ アクアピーチ

●ロッテ アクオ ジェットブルー ミントチューイング

クーポンの利用期間は11月11日から12月1日まで。

【ブルガリアヨーグルト20円引き】

11月11日から24日までの期間、対象の明治「ブルガリアヨーグルト」を1個購入するごとに、次回使える20円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●明治 ブルガリアヨーグルト ジューシーブルーベリー

●明治 ブルガリアヨーグルト ジューシー苺

●明治 ブルガリアヨーグルト 芳醇ブルーベリー

クーポンの利用期間は11月11日から12月1日まで。

ローソンのキャンペーン

【ポテトチップス最大60円引き】

11月11日から24日までの期間、湖池屋のポテトチップスを2個一緒に購入すると30円引き、3個一緒に購入すると60円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●湖池屋 ピュアポテト 凄じゃが きたかむい×塩辛（52g）

●湖池屋 ピュアポテト 凄じゃが マチルダ×サワークリーム（52g）

●湖池屋 ピュアポテト 凄じゃが ひかる×甘辛しょうゆ（52g）

【サラダチキンとザバスまとめ買いで30円引き】

11月11日から24日までの期間、ローソンオリジナルのサラダチキン各種と対象の明治「ザバス」を一緒に購入すると、1セットごとに30円引きになります。

対象の明治「ザバス」は以下の通り。

●明治 ザバス ミルクプロテイン 脂肪0 フルーツミックス風味（430ml）

●明治 ザバス ホエイプロテイン マスカット風味（430ml）

●明治 ザバス ミルクプロテイン 脂肪0 キャラメル風味（200ml）

●明治 ザバス ミルクプロテイン 脂肪0 チョコレート風味（200ml）

サラダチキン各種は、練り物スティック、豆腐スティック、厚焼玉子スティック各種も対象として含まれます。

【Ｌチキとソフトドリンクまとめ買いで100円引き】

11月11日から12月1日までの期間、Ｌチキ（レギュラー／レッド）・まんまる鶏と対象のソフトドリンクを一緒に購入すると、1セットごとに100円引きになります。

対象のソフトドリンクは以下の通り。

●コカ・コーラ（500ml）

●コカ・コーラ ゼロ（500ml）

●コカ・コーラ プラス（470ml）

●ファンタ ホワイトグレープ＆アンバサ（500ml）

●ファンタ シトラス＆メローイエロー（490ml）

【ホット飲料50円引き】

11月11日から12月8日までの期間、対象のホット飲料を1本購入すると、次回使える50円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●コカ・コーラ ジョージア ブラック ホット（440ml）

●コカ・コーラ ジョージア カフェラテ ホット（440ml）

●コカ・コーラ 紅茶花伝 ロイヤルミルクティー ホット（440ml）

●サントリー ホット伊右衛門（500ml）

●サントリー ホット伊右衛門焙じ茶（500ml）

●キリン 午後の紅茶 ストレートティー ホット（400ml）

●キリン 午後の紅茶 ミルクティー ホット（400ml）

●キリン 午後の紅茶 レモンティー ホット（400ml）

●伊藤園 ホットリラックスジャスミンティー（500ml）

●伊藤園 ホット黒豆茶（450ml）

クーポンの利用期間は11月11日から12月15日まで。

今週もコンビニ各社はさまざまなキャンペーンを実施。お得な機会を見逃さないで。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ