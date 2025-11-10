ファミマ×星のカービィ「カービィたちの超まんぞくフェス」開催/オリジナルの生ハム寿司やグッズキャンペーンなど、11月11日から

ファミリーマートは11月11日から、任天堂のゲームシリーズ「星のカービィ」とのコラボレーションキャンペーン「カービィたちの超まんぞくフェス」を、全国の約1万6,400店舗で実施する。

くいしんぼうのカービィをモチーフとしたオリジナル商品を7種類販売。カービィが吸い込む様子をイメージしたパッケージの「生ハム寿司」や、カービィが好きな「りんご」味の蒸しパン、ゼリードリンクなど、ゲームの世界を生かした遊び心のあるラインアップを提供する。

キャンペーン期間中は、菓子などの対象商品を購入するとオリジナルグッズがもらえる企画や、「ファミペイ」でスタンプを貯めると特典が当たるスタンプキャンペーンも実施する。

商品ラインアップとキャンペーンの概要は以下の通り。価格はいずれも税込価格で表記。

〈「カービィたちの超まんぞくフェス」オリジナル商品〉

カービィをモチーフにしたオリジナル商品。販売開始日は、いずれも2025年11月11日(火)。全国のファミリーマートで販売する。店舗により取り扱いがない場合がある。

◆「カービィのすいこみ生ハム寿司」240円

カービィが生ハム寿司を吸い込んでいる様子をイメージした商品。酢飯の上に、オニオンマヨソースをトッピングして仕上げた。子どもも楽しめる味付けとしている。数量限定で販売する。

「カービィのすいこみ生ハム寿司」

◆「カービィのふんわりたまごのワープスターロール」398円

ふんわり食感のオムレツとスクランブルエッグに、ハム、トマトソース、グリーンリーフを合わせたロールパン。カービィの世界のワープスターをイメージし、星型のチーズをトッピングして仕上げた。パッケージは2種類。こちらも数量限定で販売。沖縄県では仕様が異なる。

「カービィのふんわりたまごのワープスターロール」

◆「くいしんぼうカービィのりんご蒸しパン」158円

カービィが好きな「りんご」味を蒸しパンに採用。りんごジュースで味付けした蒸しパンの底に角切りりんごを敷き、カービィの顔の焼き印を押して仕上げた。沖縄県は販売地域から除かれる。

「くいしんぼうカービィのりんご蒸しパン」

◆「しゅわもこ!カービィのりんごゼリードリンク」318円

りんご味のゼリードリンク。別添えの「しゅわもこの素」を混ぜると泡がもこもこ出て楽しめる。パッケージは3種類。数量限定で販売する。

「しゅわもこ!カービィのりんごゼリードリンク」

◆「食べマスモッチ 星のカービィ」378円

「食べマスモッチ」は、「食べられるマスコット」の略を名称としたキャラクター和菓子のシリーズ。和菓子の「練り切り」を用いてキャラクターを表現している。カービィとワドルディを採用し、中身の餡は、カービィがカスタード味餡、ワドルディはキャラメル味餡とした。こちらも数量限定で販売。

「食べマスモッチ 星のカービィ」

◆「カービィのきのこクリーミースープ」216円

クリーミーなきのこ風味のスープ。星型のかまぼこ、しいたけ、パセリを添えて仕上げた。数量限定。

「カービィのきのこクリーミースープ」

◆「星のカービィ クリーミートマト味ヌードル」246円

トマトとチキンをベースにしたクリーミーなスープに、ウェーブ麺をあわせた。星型のかまぼこ、トマト、キャベツをトッピングしている。

「星のカービィ クリーミートマト味ヌードル」

〈オリジナルグッズが当たる「コラボ商品コース」〉

オリジナルグッズが当たる「ファミペイ」スタンプ企画。期間中にファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個または2個貯まる。貯めたスタンプ数に応じて、カービィのぬいぐるみなどが当たる。

キャンペーン期間: 2025年11月11日(火)〜12月1日(月)

応募期間: 2025年11月11日(火)〜12月5日(金)

･スタンプ1個: ファミマポイント500円相当を200名

･スタンプ2個: 「カービィ&ワドルディなかよしぬいぐるみ」を20名 ※カービィのラッピング×エコバッグLで提供

「カービィ&ワドルディなかよしぬいぐるみ」

【対象商品】

「カービィのすいこみ生ハム寿司」「カービィのふんわりたまごのワープスターロール」「くしいんぼうカービィのりんご蒸しパン」「しゅわもこ!カービィのりんごゼリードリンク」「食べマスモッチ 星のカービィ」

〈オリジナルグッズがもらえる「菓子コース」〉

期間中、対象商品を2品購入するごとに、キャンペーンオリジナルグッズがいずれか1個もらえる企画。対象商品にはショーカードが貼付される。2025年11月11日から開始する第1弾のグッズは「オリジナルスプーン」。全4種。景品がなくなり次第終了となる。

キャンペーン期間: 2025年11月11日(火)午前10時〜12月1日(月)

第1弾「オリジナルスプーン 全4種」

〈ファミペイスタンプ企画〉

期間中ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個または2個貯まる。ためたスタンプ数に応じて、上記とは異なるカービィのぬいぐるみなどが当たる。対象商品にはショーカードが貼付される。

キャンペーン期間: 2025年11月11日(火)〜12月1日(月)

応募期間: 2025年11月11日(火)〜12月5日(金)

･スタンプ1個: ファミマポイント500円相当を200名

･スタンプ2個: 「星のカービィ ALL STAR COLLECTION カービィ(M)まんぷく」を30名 ※カービィのラッピング×エコバッグLで提供

「星のカービィ ALL STAR COLLECTION カービィ(M)まんぷく」

対象商品につく「ショーカード」

〈カービィグッズも販売〉

コラボキャンペーンの期間前後から、カービィグッズも販売する。いずれも店舗により取り扱いがない場合があり、なくなり次第終了。

◆「一番くじ 星のカービィ 〜プププリミックス〜」1回780円

販売開始日: 2025年11月15日(土)午前10時

販売場所: 全国のファミリーマート約5,300店舗

「一番くじ 星のカービィ 〜プププリミックス〜」

◆「星のカービィ ガーランドライトBOOK」3,179円

販売開始日: 2025年11月8日(土)

販売場所: 全国のファミリーマート約9,000店舗

「星のカービィ ガーランドライトBOOK」

〈ファミマオンラインで「Nintendo Switch2」などの抽選販売を実施〉

ファミマオンラインでは、期間限定で「Nintendo Switch 2」本体や、「カービィのエアライダー」と「Nintendo Switch 2」本体のセットの抽選予約を受け付ける。

対象期間: 2025年11月11日(火)午前10時〜11月17日(月)午後11時59分

※『Nintendo Switch 2』はいずれも日本語･国内専用

〈抽選でヘッドセットが当たるキャンペーンも同時開催〉

期間中、「カービィのエアライダー」のダウンロードカードを購入し、特設サイトで応募した人が対象のキャンペーン。抽選で100名に「有線ヘッドセットfor Nintendo Switch - 星のカービィ フェイス」が当たる。

キャンペーン期間:2025年11月4日(火)〜12月1日(月)

応募期限: 2025年12月2日(火)まで

対象商品: Nintendo Switch2ダウンロードカード「カービィのエアライダー」7,980円

賞品: 「有線ヘッドセットfor Nintendo Switch - 星のカービィ フェイス」

「有線ヘッドセットfor Nintendo Switch - 星のカービィ フェイス」

