スパークリング日本酒が主役!渋谷に｢SummerFall TAP COCKTAILS｣が開店

2025年1月に米国から日本上陸し、今や国内のコンビニやレストランでも販売されている缶入りスパークリング日本酒「SummerFall」。その旗艦店となるカクテルバー｢SummerFall TAP COCKTAILS(サマーフォール タップ カクテルズ)｣が10月30日、東京･渋谷にオープン。軽やかな泡の日本酒カクテルや、梅･シソ･和紅茶といった和素材を使った特製カクテルなどをラインアップ。さっそく潜入!

お酒が強くなくても大丈夫。ノンアルコールのカクテルも用意

開店初日から渋谷の若者でいっぱいになった｢SummerFall TAP COCKTAILS｣

仕事の終わりや週末の夜、少しだけ自分をリセットしたいーそんな時に気軽に立ち寄りたくなる、やさしく酔えるカクテルバーが｢SummerFall TAP COCKTAILS｣。

店内に入ると、カウンターにずらりと並ぶ20個のタップが目に入ります。注がれるのはスパークリング日本酒「SummerFall」をベースにした特製カクテルなど全20種。

｢SummerFall｣のClassic はすでに缶入りで味わったことがあったけれど、柚子味はまだだったので、さっそく｢Yuzu Sparkling Sake｣（900円）を注文してみました。タップからお酒がグラスに注がれて、すぐに提供されました♪バーテンダーがシェイカーを振ったりするのを待つ時間がないので早い!

カクテルだがタップ式なのですぐに提供。カクテルの専門知識は不要、気軽に注文できる。

シュワシュワ～!とても飲みやすいスパークリング。氷入りなのでアルコール度数は５～10％くらいだそう。日本酒ベースというのが信じられないくらい、ゴクゴクと味わえます。

泡が弾けるたびに、柚子のフレッシュで爽やかな香りが広がって気分が爽快。普段、日本酒を飲み慣れない人でも安心して味わえるでしょう。

｢Yuzu Sparkling Sake｣は、缶入りスパークリング｢SummerFall Yuzu｣（右写真の右側）をベースにしたカクテル

お酒が強くない私の友人は、ノンアルコールの｢Corn Tea & Chill｣(900円)をまず注文。少しだけ飲ませてもらいましたが、単なるコーン茶ではなくて、意外に深い味わいの炭酸カクテルで驚きました。

店員さんの話では、コーン茶のほかにオレンジ･ヴェルジュという酸味のあるブドウジュースや、テキーラの原料であるアガベも加えているので、大人の風味に仕上がっているのだとか。

サーティワンの新作♡「ダブルチョコレートケーキ」で味わう極上スイーツ時間

酔うより、満たされたい夜に。女性に寄り添う新しい日本酒体験

ワサビ柚子は12番、番茶は17番…と素材と番号で注文しやすい

ワサビ、柚子、和紅茶、梅、山椒など、和素材をモダンに取り入れたラインアップも魅力。カクテルの基礎知識がなくても、素材選びで気軽に注文できるから安心。２杯目は｢Kokuto Café Tini｣(1500円)を注文してみました。

黒糖を使ったカフェティーニとは?黒糖タピオカミルクのようなイメージかしら?

香り深い｢Kokuto Café Tini｣。右写真の奥のグラスが｢Kokuto Café Tini｣

こちらもすぐに提供され、実際に味わってみると、想像よりも大人の芳醇(ほうじゅん)な味わい。ウォッカに水出しコーヒーや黒糖などを加えたカクテルで、”いい女”になったような気分になってしまうのは私だけでしょうか?

とてもカラフルで、グラスも４タイプあるので、並べると映える写真が撮れる

どのカクテルも見た目がカラフルなので、グラスを集合させた乾杯写真をつい撮りたくなって、初対面のお客同士でも自然も仲良くなれました! 友人も２杯目の｢Shiso Gin Tonic｣(1,200円)を注文。

お酒が苦手な人でも肩の力を抜いて“泡と香りの時間”を楽しめるのが魅力です。

左が｢Shiso Gin Tonic｣、右が｢Jasmin Pop Bellini｣

｢Shiso Gin Tonic｣は｢SummerFall Classic｣をベースに、シソと山椒を加えた爽やかなカクテル。日本酒のイメージを覆す軽やかさで、グラスの中で香りがみずみずしく弾けます。

また初対面の友人界隈で人気だったのが、｢Jasmin Pop Bellini｣(1,200円)。スパークリング日本酒｢SummerFall Classic｣に桃とジャスミン、ホワイトペッパーを合わせた香り高いカクテル。

“飲むブーケ”のような華やかさがあり、カクテル初心者に特におすすめです。見た目もフォトジェニックで、泡のきらめきやグラス越しの色合いはSNSで話題になりそうな予感。

SummerFall TAP COCKTAILS 外観

ありそうでなかったスパークリング日本酒が主役のタップ式カクテルバー。仕事の帰りや女子会、デートなど、気分に合わせて“軽やかに酔える”のがこのバーの新しさ。

20種のうち14種がスパークリングで飲みやすく、ユニークな和の素材と泡が織りなす“軽やかな一杯”が、新しい夜時間に癒しと小さなときめきを与えてくれますよ。ぜひこの機会に立ち寄ってみてくださいね。

店舗情報

SummerFall TAP COCKTAILS（サマーフォール タップ カクテルズ）

住所：東京都渋谷区宇田川町42-4

営業時間：17:00～25:00（月曜定休）

平均客単価：約2,500円（2杯＋1品）

Instagram：@summerfall_tokyo