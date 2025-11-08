◇スポニチ主催女子ゴルフツアー TOTOジャパンクラシック第2日（2025年11月7日 滋賀・瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）

ルーキーの20歳、荒木が66をマークし、実力者が名を連ねる上位に浮上した。「ピンチもなくて流れも良かった。パターも長いのが入ってくれて、いい流れでビッグスコアを出せて良かった」。3番では6メートル、5番では10メートルをねじ込んだ。最終18番では第3打をピンまで1・5メートルにつけるなど、ショットもパットも好調で、トップと3打差の好位置につけた。

この日、岡山県のJFE瀬戸内海GCで行われた最終プロテストに妹の七海が挑戦したが、合格ならず。自身は初めて受験した23年に不合格。2度目の挑戦となった昨年、プロの切符をつかんだ。「私も1回落ちてるし、やっぱり難しい。また1年頑張ろうって感じですね。（妹の分まで）たくさん稼ぎたい」と気合を入れる。

ルーキーが優勝なら、大会史上初。さらに年間獲得賞金も今季4人目の1億円を突破し、来季から2年間の米ツアー出場権がついてくる。「行ける状況にあれば行きたい。優勝してから考えます」。初出場の大舞台で、期待の新人が2勝目を狙う。