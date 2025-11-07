永瀬廉（King & Prince）が西畑大吾（なにわ男子）と″同期″トーク「最初は苦手なタイプかもと思っていた」「初耳やねんけど！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

永瀬廉（King & Prince）がMCを務める音楽トークバラエティ番組『ミュージックカプセル ～人生の推しソング～』（テレビ東京）。11月6日の放送に、ゲストとして永瀬とは同期でもあり親友でもある西畑大吾（なにわ男子）が登場。親しい関係ならではのトークを繰り広げた。

■最初は全然仲良くなかった

関西ジュニア内ユニット「Aぇ少年」「なにわ皇子」のメンバーとして2011年～2015年の約4年間、共に活動していた永瀬と西畑だが、最初から仲が良かったわけではなかったという。

永瀬は、西畑の第一印象について「最初はちょっと苦手なタイプかも」と思っていたと明かし、西畑は「初耳やねんけど！」と驚き。永瀬は「大吾はいい意味で自分を持っていた」「絶対（意見を）曲げないタイプ」だと感じていたと話し、最初は全然仲良くなかったという。

仲が深まったのは、永瀬が親の都合で東京に引っ越した頃からで、永瀬は「離れてから（大切さに）気がついた」「あれ？ 俺大吾のこと好きかも」と思ったと語った。

■永瀬に曲のタイトルをつけるとしたら「飄々」

西畑が、永瀬に曲のタイトルをつけるとしたら？ という質問に対して「飄々（ひょうひょう）」と回答。その理由として「彼（永瀬）は何事も飄々とこなしてしまうところがある」と説明。

プライベートでも仕事でもなんでもこなす永瀬だが、悩み相談のときも、西畑に相談する際「素直に言ったらいいものを、ちょっとカッコつけちゃう」とのこと。表向きは完璧にこなす永瀬の、同期だからこそ知る飾らない素顔が垣間見えるトークとなった。

■西畑大吾の「人生の推しソング」

1. 初恋を思い出す青春の曲：GReeeeN（GRe4N BOYZ）「キセキ」

西畑の推しソング1曲目は、GReeeeN（GRe4N BOYZ）の『キセキ』。この曲は西畑の「初恋を思い出す」曲だという。

西畑の初恋は、小学校4年生のとき。相手は担任の先生で、好きになったきっかけは「顔！」。他の男子生徒と先生が仲良く話しているのを見て「焼きもちを焼いた」ときに、これが恋だと気づいたと語る。しかし、その先生は結婚を機に違う学校へ移り、西畑は「初めての失恋」を経験。そのときによく聞いていたのが『キセキ』だったという。

2. なにわ男子・大橋和也、Aぇ! group・正門良規とカラオケで歌う曲：福山雅治「最愛」

福山雅治の「最愛」は、なにわ男子の大橋和也とAぇ! groupの正門良規の3人でよく歌っていた思い出の曲。デビュー前の関西ジュニア時代、帰り道が一緒だった3人でカラオケに行った際、大橋がハモリ、西畑と正門が主軸を歌っていたと、貴重なカラオケエピソードを披露した。

3. アイドルとしての気持ちを奮い立たせてくれる曲：King & Prince「シンデレラガール」

元々関西で活動していたグループが自然消滅し、永瀬がデビューするまでの時間が、西畑にとって将来を見つめ直す時間でもあったと語る。そのときに永瀬がデビューして「シンデレラガール」を初めて聞いたとき「震えた」と告白。「こんだけ永瀬がキラキラしてて、堂々とファンの皆さんの前に立ってる姿が輝いて見え、“もう一度自分はアイドルとしてやっていくんだ”っていう気持ちにさせてくれた曲」だと力説した。

さらに、この曲を聴くたびに当時の自分のことも思い出し「初心に戻らせてくれる曲」だという。そして、「今でもアイドルを続けられてるっていうのはやっぱりこの曲の存在が大きいです」と、自身のアイドル人生における同曲の重要性を語り、永瀬を感激させた。

永瀬も「シンデレラガールでKing & Prince」を知ってもらえた実感があるから、俺にとっても特別な曲」だとコメント。ぜひTVerの見逃し配信で、ふたりの胸熱なトークをチェックしよう。

11月13日放送のゲストは青木崇高＆宮崎優（「崎」は、たつさきが正式表記）。

