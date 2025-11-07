幾田りら、世界的アーティストとコラボ！スペイン・Pablo Alborán、フランス・Orelsanの作品に客演参加

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

幾田りらが、スペインの国民的シンガーソングライターPablo Alboran（「a」は、アキュートアクセント付きが正式表記）のアルバム『KM0』、さらにフランスの国民的ラッパーOrelsanのアルバム『La Fuite En Avant』の両作品に客演参加を行い、11月7日にリリースされた。

■「この国境を越えたコラボレーションが、多くの方々に届きますように」（幾田りら）

スペイン・マラガ出身のシンガーソングライターPablo Alboranは、11月7日に7作目のスタジオアルバム『KM0』をリリース。14曲（加えて4曲のボーナストラック）を収録したフルアルバムとなり、カントリーやフォーク、サルサなど、多様な音楽性を内包した作品となっている。その中の1曲「Perfectos Imperfectos」には、幾田りらが客演参加。抒情的なメロディをスペイン語と日本語でなぞりながら、感情豊かに歌い上げた楽曲に仕上がっている。

さらに、フランスの国民的ラッパーOrelsanが11月7日にリリースしたアルバム『La Fuite En Avant』にも客演参加を行い、「Plus rien feat. Lilas」をリリース。Orelsanはフランス国内で世代を超えて愛されるラッパーであり、マルチ・ダイヤモンド認定、累計300万枚以上のアルバムセールスを記録。これまでに12回のヴィクトワール音楽賞（フランスのグラミー賞に相当）を受賞し、2022年には60万人以上を動員した49公演のツアーも成功させている。そして11月7日に、5枚目となるスタジオアルバム『La Fuite En Avant』をリリース。本作には幾田りらの他、トーマス・バンガルテル（元Daft Punk）やK-POPガールズグループFIFTY FIFTYとのコラボレーション楽曲なども収録されている。

幾田りらが客演参加する「Plus rien feat. Lilas」は、Orelsanのありのままの感情を綴ったフックを基軸に、幾田の日本語歌唱がエスニックなエッセンスを添えながら独自のグルーヴを生み出す楽曲に仕上がっている。また本楽曲は、Orelsanが主演を務め、10月よりフランス、ベルギー、スイスで劇場公開された長編映画『Yoroi』（「i」は、ウムラウト付きが正式表記/ソニー・ピクチャーズ/ソニー・ミュージック・ビジョン・フランス）ともリンクした、多次元プロジェクトとして創出され、彼のあらたな側面を明らかにしている。

9月にはファッションブランドCOACHのグローバルアンバサダーに就任するなど、世界を舞台に活躍の幅を広げる幾田りら。そんな彼女が参加する、グローバルトップアーティストとのコラボレーション楽曲をチェックしよう。

■Orelsan、幾田りらコメント

■リリース情報

2025.11.07 ON SALE

Pablo Alboran feat. Lilas

DIGITAL SINGLE「Perfectos Imperfectos」

※同日リリースのPablo Alboran 7作目のアルバム『KM0』に収録

2025.11.07 ON SALE

Orelsan

DIGITAL SINGLE「Plus rien feat. Lilas」

※同日リリースのOrelsan 5枚目のスタジオアルバム『La Fuite En Avant』に収録

