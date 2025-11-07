乃木坂46五百城茉央、コントでロコディ堂前に強烈“ビンタ”「いってまえ！」 『コント･デ･ンガナ』ゲスト出演【コメントあり】
アイドルグループ・乃木坂46の五百城茉央が、10日放送の関西発ユニットコント番組『コント･デ･ンガナ』（ABCテレビ 全9回／深0：00）のゲストに登場する。
【写真】全力！制服姿で芸人とコントを披露する五百城茉央
番組は、ロングコートダディ、ニッポンの社長、セルライトスパ、蛙亭という関西コント芸人4組が、週替わりの関西ゆかりゲスト“オモ・ロ・ビト”とともに、純然たる関西発コントを創り上げる。
五百城は、“オモ・ロ・ビト”としてロングコートダディ、セルライトスパ、ニッポンの社長・辻とともに、コントに挑戦する。五百城が挑戦したコントの舞台は、田舎のとある村。村のバスケ部に所属する少年たち(兎、辻、大須賀、肥後)とマネージャー(五百城)が、翌日に迫った最初で最後の公式戦に向けて追い込み練習をしている。そこに、小学校のとき東京に引っ越した友だち(堂前)が帰ってきて一緒にバスケを練習するが、なんだか様子がおかしくて…。さらに、なぜか五百城が堂前に強烈なビンタをお見舞いすることに。村の子どもたちが不思議な展開を巻き起こす。
■五百城茉央 コメント
――共演した芸人さんについて、一緒にコントをされてみていかがでしたか？
錚々（そうそう）たる方々の中に入れて、すごくうれしかったです。コントってただせりふを覚えるだけじゃなくて、間で面白さが全然変わるじゃないですか。皆さん自分以外の方の台詞まで確認したり、「ここをこうしようぜ」と話し合ったりしていて、人を笑わせる裏にはそういう真剣なまなざしがあるのかと、勉強になりました。それに皆さん、何度もアドリブをされていて本当にすごい！私も以前少しだけコントをしたことがあるのですが、アドリブは楽しくも難しく…。ただ芸人の皆さんを見ていると、ちょっとアドリブを言いたくなっちゃいました（笑）
――視聴者の皆さまへ見どころを教えてください！
やっぱり初ビンタです。本当に大丈夫かなと不安で…でも練習で誰かにビンタするわけにもいかないし、何回も自分の手のひらで練習してたんですけど、意外と痛い（笑）！リハでは「ぬんっ」くらいの力でやってしまったんですけど、堂前さんが「今の2〜3倍でやって！」と言ってくださったので、本番は「いってまえ！」と思いっきりビンタしちゃいました。今、ほっぺがじんじんしていると思うので、冷やしていただきたいです…（笑）うわ〜〜大丈夫かな〜!!
