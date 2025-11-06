【クリスマスコフレ2025】ヘアケアキット12選｜『美的』編集部が厳選！ ツヤと潤いをまとって冬も美髪に♡
根強い人気を誇る「モロッカンオイル トリートメント オリジナル」が、ホリデー限定セットで登場。アルガンオイルを中心に、ビタミンなどの美容成分を贅沢に配合し、髪にうるおいとツヤを与えながら軽やかにまとめます。ドライ前のケアはもちろん、スタイリング仕上げにも使える万能オイル。セットのミニパドルブラシは、クッション性のある使い心地で頭皮マッサージにも◎。冬の乾燥や静電気対策にもぴったりな、艶やか髪を育むスペシャルキットです。
＜セット内容＞
・トリートメント オリジナル 100ml（現品）
・ミニパドルブラシ
髪にたっぷりの潤いとツヤを与える、ジョンマスターオーガニックのホリデー限定コフレ。人気のハチミツ＆ハイビスカス由来成分配合のシャンプー＆コンディショナーが、大容量サイズで登場。ダメージを補修しながら、まとまりやすくなめらかな髪へ導きます。さらに、保湿力の高いヘアミルクや、軽やかに整えるミスト、ホリデー限定のフローラルキャンドルまでセットに。天然精油の香りに包まれながら、贅沢なヘアケア時間を楽しめる内容。巾着付きでギフトにもおすすめの充実コフレです。
＜セット内容＞
・H＆Hリペアシャンプー N 473ml（現品）
・同 リペアコンディショナー N 473ml（現品）
・R＆Aヘアミルク N 30ml
・G＆Cリーブインコンディショニングミスト N 30ml
・ソイワックスキャンドル 60g
・ホリデーリミテッドバッグ L
髪にうるおいをチャージする、アヴェダの「ニュートリプレニッシュ」シリーズから限定ギフトが登場。スーパーフード由来の植物成分が髪に潤いを与え、しなやかでツヤのある仕上がりへ導きます。軽やかに洗い上げるシャンプー＆コンディショナーに、ミスト状のリーブインコンディショナーをセット。細毛や軟毛でも重くならず、指通りのよいサラツヤ髪に整えてくれます。乾燥が気になる季節のホームケアを格上げしてくれる、贈り物にもぴったりな限定コレクションです。10月17日公式オンラインショップ先行発売。
＜セット内容＞
・ニュートリプレニッシュ リーブイン コンディショナー 200ml（現品）
・同 シャンプー ライト 100ml
・同 コンディショナー ライト 100ml
この夏デビューしたばかりの「コンセントレイト シャイン オイル」が、早くもホリデーコフレに仲間入り！植物由来のオイルブレンドが髪に自然なツヤとまとまりを与え、軽やかで上質な仕上がりに導きます。セットには、頭皮を優しく刺激するミニサイズのパドルブラシと、熱ダメージや乾燥から髪を守るリーブイントリートメントをイン。髪を労わりながらスタイリングを楽しみたい人にぴったりの、日本限定スペシャルセットです。
＜セット内容＞
・コンセントレイト シャイン オイル 50ml（現品）
・ミニ パドル ブラシ（現品）
・ボタニカル リペア リーブイン トリートメント 25ml（現品）
髪内部までしっかり補修し、ツヤとまとまりを与える名品として支持される、ダヴィネス「オイ」シリーズ。しっとりとした手触りと艶やかな仕上がりを叶えるヘアバターと、軽やかに潤いを与えるヘアミルクの現品がセットに。豊かな泡立ちのシャンプーと、マスクの効果を高める専用コームも付属し、サロン級の仕上がりを自宅で体験できます。ほんのり甘くスパイシーな香りが心まで満たし、乾燥が気になる季節のヘアケアタイムを格上げ。ギフトにも最適な美しいデザインボックス入り。
＜セット内容＞
・オイ ヘアバター 250ml（現品）
・同 ミルク 135ml（現品）
・同 シャンプー 90ml
・トリートメントコーム（縦45×横100mm）
・ボックス （縦210×横210×マチ130mm）
冬の乾燥ダメージを受けやすい髪と頭皮を、内側からうるおいで満たすケアセット。＜乳酸菌＞配合のシャンプーは、頭皮環境を整えながら、しなやかでツヤのある髪へ導きます。現品サイズのシャンプー＆トリートメントに加え、携帯に便利なペアパウチと、ツヤを与えるヘアオイルのミニサイズもセット。ハーブが香る穏やかな香調で、バスタイムのひとときも心地よく。乾燥によるパサつきや広がりが気になる季節に、髪と頭皮をやさしく労るホリデー限定の癒し系コフレです。
＜セット内容＞
・マイバイオーム スカルプケア シャンプー 300ml（現品）
・同 ナリッシュトリートメント 300g
・同 シャンプー・ヘアトリートメント ペアパウチ 9ml／9g×2包
・ヘアオイル グリーンレメディ 10ml
ラグジュアリーな香りとケアを全身で楽しめる、ラサーナのホリデー限定セットが登場。上品で透明感のある〈ホワイトティーの香り〉に包まれながら、髪・肌・ボディをトータルでケアできます。ヘアケア3品は、頭皮環境を整えながらしなやかなツヤ髪へ。さらに、やさしい泡立ちのボディソープや乾燥対策にうれしいハンド＆ネイルクリーム、香りを長く楽しめる柔軟剤もイン。ウィリアム・モリスの代表作〈いちご泥棒〉デザインのステンレスボトル付きで、見た目にも気分が上がる内容。自分へのご褒美にもギフトにも最適です。シャンプー、トリートメントの専用空ボトルは別売り（各￥495）。
＜セット内容＞
・プレミオール シャンプー ホワイトティーの香り 375ml（現品）
・同 トリートメント ホワイトティーの香り 375g（現品）
・同 ヘア エッセンス ホワイトティーの香り 65ml（現品）
・海藻 ボディ ソープ ホワイトティーの香り 480ml（現品）
・同 ハンド＆ネイル クリーム ホワイトティーの香り 70g（現品）
・アロマ 柔軟剤 ホワイトティーの香り 500ml（現品）
・La Sana ウィリアム・モリス （R）ステンレスボトル（300mlサイズ）
1年の終わりに、心と体をやさしく解きほぐすホリデー限定キット。アスレティアの「ナイトスリープ＆ケア ホリデーキット 2025」は、香りとケアの両面から上質なリラックスタイムを叶えます。植物精油100％のピローミストと、ゼラニウム香るボディミルクが穏やかな眠りをサポート。さらに、頭皮をすっきり整えるシャンプーバームと、ツヤを与えるヘアオイルのミニサイズもイン。自分をいたわる夜のルーティンに取り入れたいセットです。
＜セット内容＞
・スイッチング アロマピローミスト SLEEP 30ml（現品）
・スムース ボディミルク N02 150ml（現品）
・リフレッシング シャンプーバーム 30g
・リペア ヘアオイル 5ml
・ポーチ
日中も夜も、美しい髪をキープしたい人にぴったりのホリデーコフレ。ケラスターゼの人気2大ヘアケアが、シーンに合わせた“デイ＆ナイトケア”を提案します。朝は「ユイル クロノロジスト N」でツヤとまとまりを与え、乾燥や摩擦から髪をガード。夜は「マジック ナイト セラム R」が睡眠中に潤いを補い、しっとりとなめらかな髪へと導きます。時間に合わせてケアを変えることで、翌朝の指通りも変わるはず。ホリデー限定の上品なボックス入りで、ギフトにも最適なスペシャルセットです。
＜セット内容＞
・マジック ナイト セラム R 30ml（ミニサイズ）
・ユイル クロノロジスト N 75ml（現品）
ジョンマスターオーガニックの人気アドベントカレンダーが、ホリデー限定仕様で今年も登場。2025年版はブランド初の水性フレグランスをはじめ、乾燥シーズンに頼れるヘアケアやスキンケア、リップケアまで、全12アイテムがラインアップ。パープルフラワーの香りをテーマに、心まで癒すやさしい香調が魅力です。特に注目は、猫モチーフの木製ディフューザーとアロマエッセンス。空間を香りで満たし、冬の夜を心地よく演出してくれます。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりなスペシャルボックスです。
＜セット内容＞
・C＆Gシャンプー 60ml
・同 コンディショナー 60ml
・イブニングPシャンプー N 60ml
・L＆Aコンディショナー N 60ml
・R＆Aヘアミルク N 30ml
・G＆Cリーブインコンディショニングミスト N 30ml
・G＆Nピュリファイングクレンザー N 30g
・＜ホリデー限定＞C＆Vヘアオイル パープルフラワー 56ml（現品）
・＜ホリデー限定＞アクアパフューム（パープルフラワー） 27ml（現品）
・リップカーム（オリジナルシトラス） 4g
・＜ホリデー限定＞ディフューズアロマ パープルフラワー 10ml
・＜ホリデー限定＞オリジナルアロマディフューザ
夜のリラックスタイムを格上げする、セラティスの＜ナイトリペア＞シリーズがホリデー限定デザインで登場。ナノ化美容液成分を配合し、睡眠中に髪のダメージを補修するシャンプー＆トリートメント、そして心地よい香りに包まれるバスソルトがセットに。上品な夜桜の香りとピーチティーが溶け合うような甘く上品な香りが、髪だけでなく心までほぐしてくれそう。やわらかくツヤのある髪を目指しながら、夜桜のように穏やかで華やかなひとときを楽しめる限定コレクションです。
＜セット内容＞
・ナイトリペア シャンプー 435ml
・同 ヘアトリートメント 435g
・ナイト バスソルト 50g
ホリデー限定の香りを纏った、花々の香りとともに髪をケアする人気のヘアオイル。フローラノーティスらしい華やかで透明感のある香調が、髪を包み込みながら気分まで満たしてくれます。2025年限定の〈ラズベリーローズ＆バニラ〉に加え、過去に好評だった香り〈ホワイトスノードロップ〉〈ブリスフルピーチブロッサム〉も復刻。紫外線などの外的ダメージから髪を守り、ツヤとうるおいをプラスする2層式オイルは、軽やかなのにしっとりまとまる仕上がり。ホリデー気分を高める香りのギフトとしてもおすすめです。
＜セット内容＞
・ホワイトスノードロップ 20ml
・ラズベリーローズ＆バニラ20ml
・ブリスフルピーチブロッサム20ml
ツヤとうるおいを与えてくれるヘアケアキットは、ホリデーだけの特別なご褒美。気になるブランドがあるなら、予約や発売日のチェックはマストです！ ホリデー気分を盛り上げてくれる特別なコフレで、冬のビューティライフを華やかに楽しんで♡
【10月21日発売】モロッカンオイル ラグジュアリーセット
＜セット内容＞
・トリートメント オリジナル 100ml（現品）
・ミニパドルブラシ
【10月23日発売】ジョンマスターオーガニック premium hair care coffret
髪にたっぷりの潤いとツヤを与える、ジョンマスターオーガニックのホリデー限定コフレ。人気のハチミツ＆ハイビスカス由来成分配合のシャンプー＆コンディショナーが、大容量サイズで登場。ダメージを補修しながら、まとまりやすくなめらかな髪へ導きます。さらに、保湿力の高いヘアミルクや、軽やかに整えるミスト、ホリデー限定のフローラルキャンドルまでセットに。天然精油の香りに包まれながら、贅沢なヘアケア時間を楽しめる内容。巾着付きでギフトにもおすすめの充実コフレです。
＜セット内容＞
・H＆Hリペアシャンプー N 473ml（現品）
・同 リペアコンディショナー N 473ml（現品）
・R＆Aヘアミルク N 30ml
・G＆Cリーブインコンディショニングミスト N 30ml
・ソイワックスキャンドル 60g
・ホリデーリミテッドバッグ L
【10月31日発売】アヴェダ ニュートリプレニッシュ ハイドレーティング エッセンシャル ギフト＜ライト＞
髪にうるおいをチャージする、アヴェダの「ニュートリプレニッシュ」シリーズから限定ギフトが登場。スーパーフード由来の植物成分が髪に潤いを与え、しなやかでツヤのある仕上がりへ導きます。軽やかに洗い上げるシャンプー＆コンディショナーに、ミスト状のリーブインコンディショナーをセット。細毛や軟毛でも重くならず、指通りのよいサラツヤ髪に整えてくれます。乾燥が気になる季節のホームケアを格上げしてくれる、贈り物にもぴったりな限定コレクションです。10月17日公式オンラインショップ先行発売。
＜セット内容＞
・ニュートリプレニッシュ リーブイン コンディショナー 200ml（現品）
・同 シャンプー ライト 100ml
・同 コンディショナー ライト 100ml
【10月31日発売】アヴェダ コンセントレイトシャインオイル パーフェクト スタイル セット
この夏デビューしたばかりの「コンセントレイト シャイン オイル」が、早くもホリデーコフレに仲間入り！植物由来のオイルブレンドが髪に自然なツヤとまとまりを与え、軽やかで上質な仕上がりに導きます。セットには、頭皮を優しく刺激するミニサイズのパドルブラシと、熱ダメージや乾燥から髪を守るリーブイントリートメントをイン。髪を労わりながらスタイリングを楽しみたい人にぴったりの、日本限定スペシャルセットです。
＜セット内容＞
・コンセントレイト シャイン オイル 50ml（現品）
・ミニ パドル ブラシ（現品）
・ボタニカル リペア リーブイン トリートメント 25ml（現品）
【11月1日発売】ダヴィネス ダイバーシティ ボックス＜オイ＞
髪内部までしっかり補修し、ツヤとまとまりを与える名品として支持される、ダヴィネス「オイ」シリーズ。しっとりとした手触りと艶やかな仕上がりを叶えるヘアバターと、軽やかに潤いを与えるヘアミルクの現品がセットに。豊かな泡立ちのシャンプーと、マスクの効果を高める専用コームも付属し、サロン級の仕上がりを自宅で体験できます。ほんのり甘くスパイシーな香りが心まで満たし、乾燥が気になる季節のヘアケアタイムを格上げ。ギフトにも最適な美しいデザインボックス入り。
＜セット内容＞
・オイ ヘアバター 250ml（現品）
・同 ミルク 135ml（現品）
・同 シャンプー 90ml
・トリートメントコーム（縦45×横100mm）
・ボックス （縦210×横210×マチ130mm）
【11月1日発売】マイバイオーム ヘアケア コレクション
冬の乾燥ダメージを受けやすい髪と頭皮を、内側からうるおいで満たすケアセット。＜乳酸菌＞配合のシャンプーは、頭皮環境を整えながら、しなやかでツヤのある髪へ導きます。現品サイズのシャンプー＆トリートメントに加え、携帯に便利なペアパウチと、ツヤを与えるヘアオイルのミニサイズもセット。ハーブが香る穏やかな香調で、バスタイムのひとときも心地よく。乾燥によるパサつきや広がりが気になる季節に、髪と頭皮をやさしく労るホリデー限定の癒し系コフレです。
＜セット内容＞
・マイバイオーム スカルプケア シャンプー 300ml（現品）
・同 ナリッシュトリートメント 300g
・同 シャンプー・ヘアトリートメント ペアパウチ 9ml／9g×2包
・ヘアオイル グリーンレメディ 10ml
【11月4日発売】ラサーナ ホワイトティー パーフェクトセット
ラグジュアリーな香りとケアを全身で楽しめる、ラサーナのホリデー限定セットが登場。上品で透明感のある〈ホワイトティーの香り〉に包まれながら、髪・肌・ボディをトータルでケアできます。ヘアケア3品は、頭皮環境を整えながらしなやかなツヤ髪へ。さらに、やさしい泡立ちのボディソープや乾燥対策にうれしいハンド＆ネイルクリーム、香りを長く楽しめる柔軟剤もイン。ウィリアム・モリスの代表作〈いちご泥棒〉デザインのステンレスボトル付きで、見た目にも気分が上がる内容。自分へのご褒美にもギフトにも最適です。シャンプー、トリートメントの専用空ボトルは別売り（各￥495）。
＜セット内容＞
・プレミオール シャンプー ホワイトティーの香り 375ml（現品）
・同 トリートメント ホワイトティーの香り 375g（現品）
・同 ヘア エッセンス ホワイトティーの香り 65ml（現品）
・海藻 ボディ ソープ ホワイトティーの香り 480ml（現品）
・同 ハンド＆ネイル クリーム ホワイトティーの香り 70g（現品）
・アロマ 柔軟剤 ホワイトティーの香り 500ml（現品）
・La Sana ウィリアム・モリス （R）ステンレスボトル（300mlサイズ）
【11月7日発売】アスレティア ナイトスリープ＆ケア ホリデーキット 2025
1年の終わりに、心と体をやさしく解きほぐすホリデー限定キット。アスレティアの「ナイトスリープ＆ケア ホリデーキット 2025」は、香りとケアの両面から上質なリラックスタイムを叶えます。植物精油100％のピローミストと、ゼラニウム香るボディミルクが穏やかな眠りをサポート。さらに、頭皮をすっきり整えるシャンプーバームと、ツヤを与えるヘアオイルのミニサイズもイン。自分をいたわる夜のルーティンに取り入れたいセットです。
＜セット内容＞
・スイッチング アロマピローミスト SLEEP 30ml（現品）
・スムース ボディミルク N02 150ml（現品）
・リフレッシング シャンプーバーム 30g
・リペア ヘアオイル 5ml
・ポーチ
【11月10日発売】ケラスターゼ デイアンドナイトケア ホリデーコレクション
日中も夜も、美しい髪をキープしたい人にぴったりのホリデーコフレ。ケラスターゼの人気2大ヘアケアが、シーンに合わせた“デイ＆ナイトケア”を提案します。朝は「ユイル クロノロジスト N」でツヤとまとまりを与え、乾燥や摩擦から髪をガード。夜は「マジック ナイト セラム R」が睡眠中に潤いを補い、しっとりとなめらかな髪へと導きます。時間に合わせてケアを変えることで、翌朝の指通りも変わるはず。ホリデー限定の上品なボックス入りで、ギフトにも最適なスペシャルセットです。
＜セット内容＞
・マジック ナイト セラム R 30ml（ミニサイズ）
・ユイル クロノロジスト N 75ml（現品）
【11月13日発売】ジョンマスターオーガニック アドベントカレンダー 2025
ジョンマスターオーガニックの人気アドベントカレンダーが、ホリデー限定仕様で今年も登場。2025年版はブランド初の水性フレグランスをはじめ、乾燥シーズンに頼れるヘアケアやスキンケア、リップケアまで、全12アイテムがラインアップ。パープルフラワーの香りをテーマに、心まで癒すやさしい香調が魅力です。特に注目は、猫モチーフの木製ディフューザーとアロマエッセンス。空間を香りで満たし、冬の夜を心地よく演出してくれます。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりなスペシャルボックスです。
＜セット内容＞
・C＆Gシャンプー 60ml
・同 コンディショナー 60ml
・イブニングPシャンプー N 60ml
・L＆Aコンディショナー N 60ml
・R＆Aヘアミルク N 30ml
・G＆Cリーブインコンディショニングミスト N 30ml
・G＆Nピュリファイングクレンザー N 30g
・＜ホリデー限定＞C＆Vヘアオイル パープルフラワー 56ml（現品）
・＜ホリデー限定＞アクアパフューム（パープルフラワー） 27ml（現品）
・リップカーム（オリジナルシトラス） 4g
・＜ホリデー限定＞ディフューズアロマ パープルフラワー 10ml
・＜ホリデー限定＞オリジナルアロマディフューザ
【11月19日発売】セラティス ナイトリペア ペアセット サクラ
夜のリラックスタイムを格上げする、セラティスの＜ナイトリペア＞シリーズがホリデー限定デザインで登場。ナノ化美容液成分を配合し、睡眠中に髪のダメージを補修するシャンプー＆トリートメント、そして心地よい香りに包まれるバスソルトがセットに。上品な夜桜の香りとピーチティーが溶け合うような甘く上品な香りが、髪だけでなく心までほぐしてくれそう。やわらかくツヤのある髪を目指しながら、夜桜のように穏やかで華やかなひとときを楽しめる限定コレクションです。
＜セット内容＞
・ナイトリペア シャンプー 435ml
・同 ヘアトリートメント 435g
・ナイト バスソルト 50g
【12月5日発売】フローラノーティス ジルスチュアート ウィンターフラワリーパーティー リペアヘアオイルセレクション
ホリデー限定の香りを纏った、花々の香りとともに髪をケアする人気のヘアオイル。フローラノーティスらしい華やかで透明感のある香調が、髪を包み込みながら気分まで満たしてくれます。2025年限定の〈ラズベリーローズ＆バニラ〉に加え、過去に好評だった香り〈ホワイトスノードロップ〉〈ブリスフルピーチブロッサム〉も復刻。紫外線などの外的ダメージから髪を守り、ツヤとうるおいをプラスする2層式オイルは、軽やかなのにしっとりまとまる仕上がり。ホリデー気分を高める香りのギフトとしてもおすすめです。
＜セット内容＞
・ホワイトスノードロップ 20ml
・ラズベリーローズ＆バニラ20ml
・ブリスフルピーチブロッサム20ml
ツヤとうるおいを与えてくれるヘアケアキットは、ホリデーだけの特別なご褒美。気になるブランドがあるなら、予約や発売日のチェックはマストです！ ホリデー気分を盛り上げてくれる特別なコフレで、冬のビューティライフを華やかに楽しんで♡
