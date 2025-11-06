大人の差し色に“この色”！【ユニクロ】地味見え回避！「赤色アイテム」

今シーズン、トレンドカラーに浮上している「赤」。情熱的で華やかな印象を与える赤は、ダークトーンに偏りがちな秋冬コーデの地味見え回避にも効果的かも。今回は【ユニクロ】から、一点投入で映える主役級セーターや、ワンポイントで取り入れて垢抜けるビーニーなど、大人コーデの差し色に使いやすそうな「赤色アイテム」をご紹介します。

一枚で存在感のあるコーデが完成するニットワンピ

【ユニクロ】「メリノブレンドワイドリブニットワンピース」\4,990（税込）

フィット感のあるリブニット素材が、美しいボディラインを演出。クルーネックデザインとミディ丈がクラシカルなムードも醸し出すワンピースは、1枚サラッと着るだけで抜群の存在感。ロングコートやダウンジャケットを羽織ってもかさばりにくいため、秋冬コーデの差し色として重宝しそうです。

一点投入で映える主役級セーター

【ユニクロ】「ラムモックネックセーター」\3,990（税込）

色鮮やかなレッドカラーが目を引くセーターは、一点投入するだけでコーデが華やかな印象に。ドロップショルダーのゆったりとしたシルエットがこなれ感を演出。ふっくらとしたウール100%素材で作られているため、寒さ対策しながらおしゃれを楽しめそうです。

ワンポイントで取り入れて垢抜けるビーニー

【ユニクロ】「スフレヤーンニットビーニー」\1,500（税込）

なんだかコーデが物足りない……。そんなときは、ワンポイントで取り入れておしゃれ見えを狙えるビーニーがおすすめです。カジュアルにもきれいめにも合わせやすいシンプルなデザインで、スタイリングもしやすそう。公式オンラインストアによると、「ソフトでしっとりとした肌ざわりでチクチクしにくい」とのこと。ニットアイテムが苦手な人にもおすすめです。

機能性も◎ 差し色に使いやすいミニショルダーバッグ

【ユニクロ】「ラウンドミニショルダーバッグ」\1,500（税込）

「赤が似合うか心配……」「派手見えしない？」と悩んでいるミドル世代は、差し色に使いやすいバッグがおすすめ。コンパクトな見た目ながら、容量4Lの収納力。「小雨程度の水をはじく撥水加工」（公式オンラインストアより）や、取り外し可能なバックル付きショルダーストラップなど、機能性優秀なのも魅力的。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i