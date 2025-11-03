【フィラ】のスポーツテイストな冬アウターが登場！寒さを制する快適ウェアがAmazonで販売中！
【フィラ】の防寒アウターが真冬の味方に！機能性抜群なダウンジャケットがAmazonで販売中！
FILAの超撥水加工ダウンジャケットです。 胸元には筆記体ロゴ、フードと袖にも厚盛ラバープリントで上質な仕上がり。 首まで覆えるフードですっぽりあたたか。 ブラック 様々なコーデで万能に着れる。 ネイビー センスが光る大人気カラー。 美しい光沢と丈夫さを持つ表：ポリエステル92%、ポリウレタン8%（テフロン加工）に、超撥水加工。 防水・撥水・撥油で、水や汚れを弾く! お手入れしやすく日常使いしやすいのも魅力的。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
ダウン80%・フェザー20%の中綿構成で、軽さと保温性を両立した着心地の良い一着となる。
→【アイテム詳細を見る】
超撥水・防水・防風・撥油加工が施され、悪天候や汚れにも強い万能アウターとなる。
胸元の筆記体ロゴや厚盛プリントがアクセントとなり、スポーティかつ上品な印象を演出する。
→【アイテム詳細を見る】
ユニセックス仕様でメンズ・レディース問わず使え、アウトドアやタウンユースに幅広く活躍する。
