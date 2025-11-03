【騒音トラブル】ヘッドホン音量で若者の襟首を掴んだサラリーマン…OLが声をかけた後の衝撃の展開【作者に聞く】
【漫画】の本編をイッキ読み「モヤモヤ社畜OLと、勇気のマサラカリー」
ヘッドホンの音量が大きいという理由で、若者の襟首を掴み怒号を浴びせたサラリーマン。若者を突き飛ばし、店を去る。この揉め事に遭遇した女性は「そこまでしなくても…」という思いを抱き、突き飛ばされた若者に「大丈夫ですか？」と優しく声をかけた。
■「見なかったことにしていい？」OLの葛藤がテーマ
本作『モヤモヤ社畜OLと、勇気のマサラカリー』に対し、「いい話」「勇気を出すって素晴らしい」などのコメントが集まった。作者の福々ちえさんは、漫画家兼イラストレーターとして活動中で、『稼いだら幸せになれると思ってた』などの著書がある。
この飲食店での揉めごとは、実際に福々さんが体験した一部のエピソードがもとになっているという。「昼間、駅で揉めている人を見ました。サラリーマンの方が、同じくサラリーマンの方の襟首を掴んで叫んでいて。何事!?と思ったのと同時に、私、これを見なかったことにして通り過ぎていいのかな？と自問自答しました」と、当時の葛藤を明かした。こうした自分の「正しさ」を揺さぶられる瞬間をテーマに作ったのが、本作だという。
■「嫌な女」が主人公の続編と、作者の願い
本作の続編として、同じ店内に居合わせた女性視点で『仕事のできる女と、怒りのバターチキン』が描かれている。続編を描いた理由について、福々さんは「現実の世界をやさしく受け止めてもらえたら、との思いから」だと述べる。
続編は、いわゆる嫌な女を主人公にし、カレーを食べて奮起したはずが、逆に自分を追い込む事態になるという受難が続く。「人間には一人ひとりドラマがある。たまたま隣り合わせた、同じ場所にいた、すれ違った…そんな人達にも、それぞれ葛藤やドラマがあると想像できれば、世界がやさしくなるかも…と考えている」と、福々さんは創作に込めた思いを強調した。
言葉一つで1人の気持ちを変えることができると気づいた女性。カレーでつながるリレー方式のエッセイ漫画を読んでみてほしい。
