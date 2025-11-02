1998年から3連覇したヤンキース以来のワールドシリーズ2連覇

【MLB】ドジャース 5ー4 Bジェイズ（日本時間2日・トロント）

ドジャースは1日（日本時間2日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦で延長戦で勝利し、今世紀初のワールドシリーズ連覇を果たした。大谷翔平投手は「1番・投手」で投打同時出場して3回途中5安打3失点。バットでは2安打3出塁と気を吐いた。山本由伸投手は6番手で救援して無失点。シリーズ3勝目を挙げた。

気迫の連投だ。山本は同点の9回1死一、二塁から救援。カークの死球で満塁にピンチを広げたが、バーショを二ゴロ。クレメントを左飛に打ち取った。延長10回も3者凡退に抑え、延長11回にスミスの左越え2号ソロを呼び込んだ。延長11回裏もゼロで抑え、シリーズ3勝目をあげた。

大谷は立ち上がりから苦しい投球となった。初回1死一塁ではゲレーロJr.を99.6マイル（約160.3キロ）で見逃し三振に。二塁へスタートを切っていた一走・スプリンガーもアウトとなり、三振ゲッツーでピンチを脱した。

2回2死満塁ではヒメネスを99マイル（約159.3キロ）で空振り三振に。しかし、3回無死一、三塁からビシェットに先制3ランを被弾した。7回途中93球を投げた第4戦から中3日。2回1/3で51球（ストライク31球）を投げ、2四球3奪三振、5安打3失点だった。

バットでは初回先頭で右前打で出塁。三塁まで進んだが、得点にはつながらなかった。5回1死一塁では救援バーランドからの右前打で一、二塁にチャンスを拡大。2点を追う7回先頭では新人イェサベージから四球。いずれも得点には結び付かなかった。

打線は8回にマンシーの右越え3号ソロ、9回にロハスの左越え1号ソロで同点に追いついた。大谷は9回1死は左飛、延長11回1死は二ゴロに倒れた。5打数2安打だった。

ドジャースは1998年から3連覇したヤンキース以来25年ぶりの2連覇。9度目の栄冠となった。敗れたブルージェイズは1993年以来32年ぶりのワールドシリーズ制覇はならなかった。（Full-Count編集部）