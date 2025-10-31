°Ý¿·¡¦Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤ËàÀÖ´úË¤á¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤ËÉÔ°Â¡¡¶¶²¼Å°»á¤âÄÉµÚ¤Ë²ÃÀª
¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÏÏ¢Î©Áê¼ê¤ÎÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ËÂ¤ò¤¹¤¯¤ï¤ì¤ë¡ª¡©¡¡°Ý¿·¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬¤·¤ó¤Ö¤óÀÖ´úÆüÍËÈÇ¤ËÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÖ´úÆüÍËÈÇ¡Ê£±£±·î£²Æü¹æ¡Ë¤Ï£²£¹ÆüÇÛ¿®¤ÎÅÅ»ÒÈÇ¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥¯¡¼¥×¡¡°Ý¿·¡¦Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¡¡½ÅÂçµ¿ÏÇ¡¡¸øÀßÈë½ñÂ¦¤Ë¸ø¶âÆóÀéËü±ß¡Ø¿È¤òÀÚ¤ë¡Ù¤É¤³¤í¤«¿ÈÆâ¤ØÀÇ¶â´ÔÎ®¡×¤ÈÂê¤·¡¢Æ£ÅÄ»á¤Î¸øÀßÈë½ñ¤Î²ñ¼Ò¤Ë¥Ó¥é°õºþÂå¤ò»Ù½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ»á¤Ï£³£°Æü¡¢£Ø¤ÇÀÖ´úµ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¾õ¤äÌ¾»É¤ò¸ø³«¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÀìÌç²È¤Ë¤âÁêÃÌ¤Î¾å¤ÇÅ¬Ë¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö°ìÈÌÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¸½¾ì¤òÌµ»ë¤·¤¿ÏÀÍý¹½À®¤Ë¤è¤ë°¼Á¤Ê°õ¾ÝÁàºî¡×¡ÖÀÖ´ú¤Ï¸øÊ¿À¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊóÆ»µ¡´Ø¤Ç¤ÏÌµ¤¯¡¢¶¦»ºÅÞ¤Î¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À»æ¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²óÅú¤òÁ´¤¯È¿±Ç¤·¤Ê¤¤µ»ö¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¸øÊ¿À¤¬³§Ìµ¤À¤È¤è¤¯¤è¤¯Ç§¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¶¦»º¤ÎÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿ÀâÌÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÊóÆ»¤â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤´´üÂÔ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢°Ý¿·£ö£ó¶¦»º¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¡ÖÀÖ´ú¤ÏÆ£ÅÄ»áÂ¦¤Î²ñ¼Ò¤ÎÍø±×´Ø·¸¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤ò¤Ê¤ó¤È¤«Æþ¼ê¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÀÖ´úÂ¦¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤Ë½Ð¤¿¤Î¤¬°Ý¿·ÁÏÀß¼Ô¤Î¶¶²¼Å°»á¤À¡£
¡¡¤«¤Í¤ÆÇÏ¾ì¿¹¬Á°ÂåÉ½¤äÆ£ÅÄ»á¤é°Ý¿·¤Î¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄ¤Î°û¤ß¿©¤¤À¯¼£¤òÈãÈ½¤·¡¢¥¨¥ê¤òÀµ¤¹¤è¤¦¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¿°ø±ï¤¬¤¢¤ë¡££Ø¤ÇÆ£ÅÄ»á¤ÎÈ¿ÏÀµ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¶â¤ÎÆ°¤¤òÆ²¡¹¤ÈÀµÅö²½¤¹¤ë¤Î¤¬º£¤Î°Ý¿·¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄ¡£¤³¤ì¤¬¤Þ¤º¤¤¤È¤¤¤¦¥»¥ó¥µ¡¼¤¬Æ¯¤«¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶â¤ÎÆ°¤¤òÅ°ÄìÅª¤Ë²þ¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤¬°Ý¿·¤ÎÂçºå²þ³×¡×¡ÖÅ¬Ë¡¡¦°ãË¡¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ø³°·ÁÅª¸øÀµÀ¡Ù¤ÎÌäÂê¡×¤ÈÆ£ÅÄ»á¤ò¶µ°é¤Ç¤¤ë¿Íºà¤¬°Ý¿·Æâ¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃ²¤¡¢¡Ö°Ý¿·¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆ±²½¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡°Ý¿·µÄ°÷¤Ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬½Ð¤ë¤Î¤ÏÏ¢Î©Áê¼ê¤Î¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤â·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö°Ý¿·¤ÎÀÐ°æ¾Ï»²±¡µÄ°÷¤¬Èë½ñµëÍ¿º¾µ½µ¿ÏÇ¤ÇÀè·îµÄ°÷¼¿¦¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â°Ý¿·¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¡¢¼óÄ¹¡¢ÃÏÊýµÄ°÷¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÏËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤ÎÄÉµÚ¤â¡¢¼«Ì±ÅÞ¤è¤ê¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ë¤«¤Ã¤¿°Ý¿·¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ë¡£°Ý¿·¤È³Õ³°Ï¢Î©¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï·ë²ÌÅª¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢½ÅÂç¤Ê¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¡¢Ï¢Î©Áê¼ê¤È¤·¤ÆÅ¬³Ê¤Ê¤Î¤«¤¬µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡°Ý¿·¤ÈÏ¢Î©²ò¾Ã¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÏÀ¯¸¢¤ä¹ñ²ñ¤Ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£³ÆÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç£·£°¡óÁ°¸å¤Î¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢°Ý¿·¤Ë°ú¤¤º¤ê¹ß¤í¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£