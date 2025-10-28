¡Ô¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¿·¥·¥ê¡¼¥ºÇò»æÊóÆ»¤â¡ÕÊÆÁÒÎÃ»Ò¡¡¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿ÍÎø¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤Àµ¢¹ñÌ¤Äê¡Ä¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤â´íµ¡Åª¤ÇÈ¬ÊýºÉ¤¬¤ê¤Î¸½¾õ
¡ÖÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢ÊóÆ»Á°¤«¤é´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£10·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÈà½÷¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁ°¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ä¿·Ê¹¡¢½µ´©»ï¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤¿¿ÊÅ¸¤Ï¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
10·î11ÆüÇÛ¿®¤Î¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÁÜºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê50¡Ë¡£µ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÄÌ¾Î¥Þ¥È¥ê¡Ê¸üÏ«¾Ê´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¡Ë¤ÎÁÜººÀþ¾å¤ËÊÆÁÒ¤¬Éâ¾å¤·¡¢8·î20Æü¤Ë¤ÏÊÆÁÒ¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¡Ê¥¬¥µÆþ¤ì¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÊÆÁÒ¤¬É½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï¥¬¥µÆþ¤ìÁ°Æü¤Î8·î19Æü¤òºÇ¸å¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¹¹¿·¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¼¡¡¹¤È¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¡£9·î17Æü¤Î¡Ø¥Ð¡¼¥Ë¡¼¥º¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶äºÂËÜÅ¹¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼È¯É½²ñ¡Ù¤È10·î6Æü¤Î¡ØÂè21²ó¥¯¥é¥ê¡¼¥ÎÈþµÓÂç¾Þ2025¡Ù¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¡¢·çÀÊÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íºà¾Ò²ð´ë¶È¡Ø¥¢¥¯¥·¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡Ù¤ÎCMÆ°²è¤â¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï7·î1Æü¤ËÆ±¼Ò¤ÎCM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¼Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¤ÏÈà½÷¤ÎÁÇºà¤â¼è¤ê²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤µ¤é¤ËËÜ»ï¤Ï10·î11ÆüÇÛ¿®¤Îµ»ö¤Ç¡¢ÊÆÁÒ¤¬5Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹¹ð·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤Ë¤â¡¢ÊÆÁÒÂ¦¤¬¡ÈÅöÌÌ¤Î´Ö¤Ï»Å»ö¤ò¹µ¤¨¤¿¤¤¡É¤ÈÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
»ö¼Â¾å¤Î³èÆ°µÙ»ß¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÊÆÁÒ¤À¤¬¡¢¤½¤Î±¢¤Ç¤Ï¡¢Îø¿Í¤Ç¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¥À¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¯¥¨¥Ã¥·¥ç»á¤Î¡È°ÛÊÑ¡É¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö2¿Í¤Î¸òºÝ¤Ï5Ç¯°Ê¾å¤ËµÚ¤Ó¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÈ¾Æ±À³À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¥¬¥µÆþ¤ì¤¬Æþ¤Ã¤¿Åö»þ¡¢¥´¥ó¥µ¥í»á¤ÏÆüËÜ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥´¥ó¥µ¥í»á¤¬¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¥¿¥ó¥´¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ëÅÔÆâ¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢10·î12Æü¤Ë¥´¥ó¥µ¥í»á¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ø³«¡£¥´¥ó¥µ¥í»á¤ÏÊì¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿ÍýÍ³¤òÉã¤È»Ð¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÔÍè½µ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸¡ºº·ë²Ì¤Ç¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤½¤Î·ë²Ì¤ÇÆüËÜ¤Ëµ¢¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò·è¤á¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½µ´©»ïµ¼Ô¡Ë
¤·¤«¤·¡¢¥´¥ó¥µ¥í»á¤Îµ¢¹ñ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÌ¤Äê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥À¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¥´¥ó¥µ¥í»á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤«¤é2½µ´Ö¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤«¤é¤Î¿·¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤ª¤í¤«Èà¤Îµ¢¹ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£10·î27Æü¤Ë¤Ï¡¢11·î9Æü¤Þ¤Ç¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹Ö»ÕÌ¾¤ÎÍó¤Ë¥´¥ó¥µ¥í»á¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤ÏÁÜºº¤Ë¤Ï¶¨ÎÏÅª¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë¤Ï¡ÈÂçËã¤À¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¥ó¥µ¥í»á¤¬ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ì¤ÐÁÜºº¤â¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡Ä¡Ä¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦½µ´©»ïµ¼Ô¡Ë
ÁÜºº¤¬Æñ¹Ò¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÊÆÁÒ¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤â»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊÆÁÒ¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¤ò¡Ç12Ç¯¤ÎÊüÁ÷³«»ÏÅö½é¤«¤é±é¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¤ÏÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯76¡Ë¤Î°äºî¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ¥É¥¯¥¿¡¼X FINAL¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬32²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Æ¥ìÄ«Æâ¤Ç¤Ï¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Î¹½ÁÛ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Î¥¬¥µÆþ¤ìÊóÆ»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇò»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò10·î25ÆüÇÛ¿®¤Î¡ØFRIDAY¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤Ë¸Â¤é¤º¡¢º£¸å¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î°Õ¸þ¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ëÌ±Êü¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ø¤Î½Ð±é¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£NHK¤âµ¿ÏÇ¤Î¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ï¿µ½Å»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ÏÀäË¾Åª¤À¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Û¤É¤Î½÷Í¥¤Ê¤é±Ç²è¤äÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤ÎºîÉÊ¤Ë¼´Â¤ò°Ü¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º¤Ïµ¿ÏÇ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀâÌÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦½µ´©»ïµ¼Ô¡Ë
ÄÀÌÛ¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ëÊÆÁÒ¤Ë¡¢È¬ÊýºÉ¤¬¤ê¤Î¸½¾õ¤òÂÇ³«¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£