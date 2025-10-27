ベッツも絶賛「しかしながら、素晴らしい仕事をしたね」

【MLB】ドジャース 5ー1 Bジェイズ（日本時間26日・トロント）

ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に先発し、9回1失点で完投勝利。プレーオフで2試合連続の完投に同僚からは称賛の声が相次いだ。

圧倒的投球にクラブハウスで絶賛の嵐だった。米全国紙USAトゥデイのボブ・ナイチンゲール記者によるとフレディ・フリーマン内野手は「（称賛するための）形容詞が足りないよ。先発登板で連続して完投、しかも110球以内で。アメージングだね」と呟いたという。

続けて「数年前にドジャースが彼（山本）を心底欲しがっていた理由があるんだ。彼を獲得できて、うれしいよ」とコメント。山本は2023年オフに12年3億2500万ドル（約495億円）でドジャース入り。メジャー経験のない右腕への評価は当時批判の声も大きかったが、間違っていないことを強調した。

同じようなコメントを発したのはキケこと、エンリケ・ヘルナンデス外野手だ。ドジャースの地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の取材でE・ヘルナンデスは「彼が昨年に米国へ来ようとした時に、みんなが彼を欲しがっていた理由がこれなんだ。金額に見合った価値がある、それを彼は証明したのさ」とドヤ顔だった。

他にもムーキー・ベッツ内野手は「しかしながら、ヨシは素晴らしい仕事をしたね。（初回に）20何球を投げたのに、完投しちゃうんだから」と驚き。クレイトン・カーショー投手も「アメージング」を4連発。「本当に驚いた。今夜は全てをやってのけた。相手は強力打線なのに、見事でした」と語っていた。（Full-Count編集部）