シャリとろ食感がクセになる！宝石みたいな「琥珀糖」がセブンイレブン限定で数量限定発売
株式会社クローマライフは、琥珀糖のはかない美しさとジューシーな果実感を融合させた新商品「夕凪の琥珀糖 レモン＆オレンジ」と「月夜の琥珀糖 グレープ＆ブルーベリー」を、2025年9月30日より全国のセブンイレブンで発売中(数量限定)。
【写真】レモン、オレンジ、グレープ、ブルーベリー。4つの味と色を楽しむセブン限定の琥珀糖
■日常で楽しめる琥珀糖を目指して
宝石のようなきらきらとした見た目と、外はシャリッと中はとろける独特の食感で人気を集める琥珀糖。その魅力をもっと手軽に楽しめるように開発されたのが、今回の「夕凪の琥珀糖」と「月夜の琥珀糖」だ。
キューブ型のひとくちサイズで、さらに個包装だから分けやすく、外でも気軽に楽しめる。さらに、フレーバーには「夕凪」や「月夜」といった幻想的な情景を切り取り、色彩と味覚でそれぞれを表現している。
■商品ラインナップと特徴
■夕凪の琥珀糖 レモン＆オレンジ味
黄色とオレンジのグラデーションは、夕暮れ時の静けさと余韻を思わせる。さわやかなレモンと優しい甘さのオレンジが、穏やかなひとときを演出する。
■月夜の琥珀糖 グレープ＆ブルーベリー味
薄紫から濃紫へと変化する色合いが、夜空に浮かぶ月と星を彷彿(ほうふつ)とさせる。グレープとブルーベリーの深い甘さが口の中でとろけて広がる。
■琥珀糖シリーズ商品情報
商品名：「夕凪の琥珀糖 レモン＆オレンジ」「月夜の琥珀糖 グレープ＆ブルーベリー」
発売日：2025年9月30日
販売店舗：全国のセブンイレブン限定※数量限定発売
内容量：42グラム(個包装込み)
参考価格：203円※店舗により取り扱いがない場合あり
今回の新商品について、担当者に話を聞いてみた。
ーー新商品の目玉は？
食べやすいひとくちサイズのキューブ型に仕立て、さらに個包装にすることでシェアしやすく、日常に取り入れやすい新しい琥珀糖の形を目指しました。
ーー「夕凪の琥珀糖」「月夜の琥珀糖」はどのような想いから誕生した？
外はシャリっと、中はとろりとした琥珀糖の魅力をもっと手軽に楽しんでいただきたい――そんな想いから「夕凪の琥珀糖」「月夜の琥珀糖」が誕生しました。
SNS映え間違いなしのきらめく琥珀糖。美しい見た目と果実のとろける甘さを、体験してみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
