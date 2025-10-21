キタ！ キターーーッ！（歓喜）【ZARA】完売前にGETしたい！「値下げバッグ」

こなれたデザインと上質な素材使いが魅力の【ZARA（ザラ）】のバッグ。上品さを備えつつ普段使いもしやすいアイテムが揃っています。そんなラインナップから、今回はプライスダウン中の注目アイテムをピックアップ！ 秋冬コーデに取り入れるだけで、装いにさりげないスパイスを添えてくれそうなバッグが値下げ価格で手に入ります。オシャレをお得に楽しめるバッグを、完売前にぜひチェックしてみて。

横長フォルムでコーデを大人っぽく仕上げる

【ZARA】「CITY クラックテクスチャー」\3,950（税込・セール価格）

スマートな横長フォルムが印象的なバッグ。クラックテクスチャー仕上げの艶めきがリッチな雰囲気を引き立て、きちんと感のあるルックスに仕上がっています。横幅は最長34cmで、3つに仕切られた収納部分で中身の整理もすっきりできそう。カジュアルからきれいめまで幅広くマッチし、洗練された大人の雰囲気を後押ししてくれそうです。

大ぶりチェーンで華やぐモードなミニバッグ

【ZARA】「ミニチェーンバッグ」\4,390（税込・セール価格）

大ぶりチェーンが印象的なアクセントになっている一点は、シンプルなワンピースやジャケットに合わせるだけで、さりげなくモード感をプラスできるはず。チェーンとは別に着脱可能なショルダー紐も付属しており、シーンや気分に合わせて付け替え可能です。コロンとしたミニサイズで使い勝手もよさそう。カラーはブラウンとブラックの2色展開。

クラシカルなルックスが上品なムードを後押し

【ZARA】「シティバッグ」\3,950（税込・セール価格）

丸みのあるフォルムと、さりげないメタルディテールがクラシカルなバッグ。同素材の細ショルダーに加えてキャンバスストラップも付属しており、カジュアルにもきれいめにも合わせやすい一品です。コンパクトながら広めにマチがあり、スマホやお財布など必要なものがすっきり収まりそうなサイズ感。渋めのグリーンカラーもコーデの上品なアクセントになりそう。

情熱的なルックスでエッジィなアクセントに

【ZARA】「ボウリング クラックテクスチャー」\3,950（税込・セール価格）

ハンドル部分のメタリックなディテールが目を引く一点。本体のクラックテクスチャー加工による光沢と情熱的なレッドカラーが、コーデにハードなアクセントを添えてくれそうです。こちらもショルダーが付属。長財布やメイクポーチも収納できるサイズ感で、ジッパー付きのたっぷり開口部で使い勝手も期待大です。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S