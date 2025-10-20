Zoffの2026年福袋がお得すぎ。1万円分のメガネ券＆メガネおきが6600円で買えるなんて太っ腹...。
「Zoff（ゾフ）」は、2025年12月17日に「Zoff｜LISA LARSON 福袋2026」を発売。先駆けて10月17日から「Zoff｜LISA LARSON 福袋2026」の先行予約受付をZoff楽天市場店で開始しています。
猫のマイキーのメガネおきは全5色
数量限定の「Zoff｜LISA LARSON 福袋2026」は、25年12月17日から全国のZoff店舗で発売されます。国内全店で使える1万円分のメガネ券に加え、スウェーデンの陶芸家リサ・ラーソンとコラボした「猫のマイキーのメガネおき」が付いた豪華な内容です。
価格は6600円。
発売に先駆け、Zoff楽天市場店では先行予約を受付中。さらに10月31日11時からはZoff公式オンラインストア・Zoff Yahoo!ショッピング店でも予約受付がはじまります。
・1万円のメガネ券
実質3400円お得になるメガネ券は、全国のZoff店舗で利用可能です（オンラインストア、国外のZoff店舗を除く）。好きなメガネ・サングラスなどから自由に選ぶことができます。
利用可能期間は、26年1月5日から3月1日まで。
・LISA LARSONコラボ 猫のマイキーのメガネおき
リサ・ラーソンコラボのかわいらしいデザインがポイント。ベッドの横、机の上、玄関などさまざまな場所で大切なメガネを保管することができます。
メガネおきとしてはもちろん、ほっこり和むインテリアとしてもぴったりです。
本体サイズは約W104mm×H36mm×D29mm、重量は約50g（個体差があります）。材質は非フタル酸PVCです。
カラーは全5種類。どの色が入っているかはお楽しみです。複数購入の場合も、同じカラーになる場合があります。
店舗によって販売期間や販売方法が異なります。詳しくは、10月31日公開予定の公式サイト特設ページから確認できます。
※価格は税込です。
（C）LISA LARSON
東京バーゲンマニア編集部