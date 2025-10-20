JR四国が、JR西日本のネット予約「e5489」限定で、特急「南風」などの指定席に格安で乗車できる「トク特南風チケットレス」を発売しています。このきっぷは、高知〜土佐山田間などの対象区間が300円からと、同区間の自由席特急料金よりも安い破格の値段設定となっています。スマートフォン一つで予約・乗車が完結するチケットレスサービスで、乗車前日・当日に手軽に購入できるのが魅力です。

安すぎて二度見！自由席よりお財布に優しい指定席

このきっぷの最大のポイントは、なんといってもその価格設定です。例えば、多度津〜琴平間や土佐山田〜高知間といった営業キロ25キロメートル以内の区間では、通常の指定席特急料金が1,290円（通常期）、自由席特急料金が450円のところ、わずか300円で指定席が利用できます。また、大歩危〜土佐山田間など営業キロ50キロメートル以内の区間でも、自由席特急料金760円より安い500円で利用可能です。これまで自由席を選んでいた区間でも、より安く、確実に座れる指定席を選択できる、利用者にとって非常に魅力的な商品です。

スマホがきっぷに早変わり！ 駅の窓口で発券不要

「トク特南風チケットレス」は、JR西日本のネット予約「e5489」専用の商品です。スマートフォンなどから時間や場所を選ばずに予約・購入ができ、きっぷを受け取ることなくチケットレスで乗車できます。駅の窓口や券売機では発売されません。購入にはクレジットカードが必要で、乗車当日は車掌に提示用画面を見せるか、画面を印刷したものを提示することで利用できます。もちろん、JR四国の駅にある指定席券売機などで事前にきっぷを発券して乗車することも可能です。

ご利用は計画的に？いや、前日・当日でOKなんです！

このおトクなきっぷは、乗車日の前日または当日に予約・購入できる手軽さも特徴です。対象区間は、多度津〜高知間の特急「南風」停車駅のうち、営業キロが50キロメートル以内の近距離区間に限定されています。ちょっとした移動でも、気軽に特急の快適な指定席をおトクに利用できます。特急「南風」のほか、特急「しまんと」でも利用することが可能です。

「トク特南風チケットレス」概要

発売期間は2025年9月30日(火)〜2026年3月31日(火)までで、ご利用期間は2025年10月1日(水)〜2026年3月31日(火)までです。利用日の前日から当日（出発時刻の2分前まで）予約可能です。この商品は料金券タイプのため、利用には別途、乗車区間の乗車券（ICカード乗車券や定期券なども含む）が必要です。小児用の設定はなく、予約した本人が利用する場合、または本人と同一行程の同行者（合計6名まで）が利用する場合に限られます。予約後の列車や区間などの変更は一切できませんのでご注意ください。

今回発表された「トク特南風チケットレス」は、短距離移動でも特急の指定席を気軽に、そして驚くほど安く利用できる画期的なきっぷです。これまで「ちょっとの距離だから」と特急利用をためらっていた方も、この機会にe5489から予約して、快適な鉄道の旅を楽しんでみてはいかがでしょうか。

（画像：JR四国、TOP写真：ninochan555 / PIXTA）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）