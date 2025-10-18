¤Ê¤¼Æ±¤¸½Î¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëº¹¤¬¤Ä¤¯¤Î¤«¡ÄÃæ³Ø¼õ¸³¤Î¹Ö»Õ¤¬ÃÇ¸ÀŽ¢¹ç³Ê¤¹¤ë»ÒŽ£Ž¢¿¤ÓÇº¤à»ÒŽ£¤Î¿Æ¤Î·èÄêÅª¤Êº¹
※本稿は、ユウダ先生『中学受験 子どもの成績の本当の伸ばし方』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。
¢£¡Ö½Î¤ËÄÌ¤ï¤»¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¼õ¤«¤é¤Ê¤¤
Ãæ³Ø¼õ¸³¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½Î¤ÎÁªÂò¤È¤½¤Î³èÍÑÊýË¡¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬½Î¤È¤É¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ÏËè½µ·ç¤«¤µ¤º½¸ÃÄ½Î¤ËÄÌ¤¤¡¢ËèÆü¤¤Á¤ó¤È½ÉÂê¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢À®ÀÓ¤Ï°ì¸þ¤Ë¾å¤¬¤é¤º¡¢É×¤ËÁêÃÌ¤·¤è¤¦¤Ë¤â¡Ö½Î¤Î¤³¤È¤Ï·¯¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÁêÃÌ¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½Î¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤â¡¢¤¤¤Ä¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤â¤½¤â²¿¤òÊ¹¤±¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤·¤Æ·ë¶É¡¢1¿Í¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Î¸¡º÷·ë²Ì¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤Ë¾Ç¤ê¤ÈÉÔ°Â¤¬Êç¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿Çº¤ß¤Ï·è¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ï¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤òÌÜ»Ø¤¹²ÈÄí¤¬½Î¤òÍ¸ú¤Ë»È¤¨¤º¡¢¿Æ¤¬¸ÉÎ©´¶¤ò¿¼¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢½ÎÁª¤Ó¤ä³èÍÑÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤ÇÀµ¤·¤¤¾ðÊó¤¬½½Ê¬¤ËÆÀ¤é¤ì¤º¡¢²ÈÄíÆâ¤À¤±¤ÇÌäÂê¤òÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Ãæ³Ø¼õ¸³¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ò½Î¤ËÄÌ¤ï¤»¤ë¤À¤±¡×¤ÇËü»öOK¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½Î¤È¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¼ø¶È¤ä½ÉÂê¤Î³èÍÑË¡¡¢»þ¤Ë¤Ï¸ÄÊÌ»ØÆ³¤ä²ÈÄí¶µ»Õ¡¢WEB¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÄÉ²Ã¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤»ëÌî¤ÇÀïÎ¬Åª¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡È½Î¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡É¤Ø¤ÎÍý²òÅÙ¤¬¹çÈÝ¤ò¤ï¤±¤ë
¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÇº¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸½¼ÂÅª¤Ç¶ñÂÎÅª¡¢¤µ¤é¤Ë¤¹¤°³Æ²ÈÄí¤Ç¤Þ¤Í¤¬¤Ç¤¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËºÇ¤âÅ¬¤·¤¿½Î¤Î³èÍÑË¡¤òÃÎ¤ê¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¤Ë¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¯»Ò¤É¤â¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤Æ³Ø½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÊÝ¸î¼Ô¼«¿È¤âÌµÍý¤Ê¤¯´ó¤êÅº¤¨¤ë´Ä¶¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¡¢¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¿¤À¡Ö½µ¤Ë²¿²ó¤«½Î¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤Ç¤Ï¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê´ª°ã¤¤¤Ë¡Ö½Î¤ËÄÌ¤ï¤»¤Æ¤µ¤¨¤¤¤ì¤Ð¼«Á³¤ÈÀ®ÀÓ¤Ï¿¤Ó¤ë¤À¤í¤¦¡×¡Ö½Î¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¹¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ³Ø¼õ¸³¤Î³Ø½¬¤Ï½Î¤À¤±¤ÇÀ®ÀÓ¤ò¿¤Ð¤»¤ë¤Û¤É´Å¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ø¶ÈÆâÍÆ¤ò²ÈÄí¤Ç¤É¤ì¤À¤±ÄêÃå¤µ¤»¤ë¤«¡¢½Î¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤É¤ì¤À¤±Íý²ò¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤¬¹çÈÝ¤òÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÂç¼ê¿Ê³Ø½Î¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄí¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢¤½¤Î¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤ºÊÝ¸î¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö½Î¤ÏÄÌ¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¸ú²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£²ÈÄí¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤³¤½À®ÀÓ¤¬¿¤Ó¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢½Î¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÍ½½¬·¿¡×¤È¡ÖÉü½¬·¿¡×¤Ë¤ï¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë
Æþ½ÎÁ°¤ÎÌÌÃÌ¤Ç¤Ï¡¢³Æ¶µ²Ê¤¬¤É¤ó¤Ê¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤«¡©¡¡½Î¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¡¢Ã¯¤¬¡¢²¿¤ò¶µ¤¨¡¢½ÉÂê¤ÎÎÌ¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¤«¡©¡¡²ÈÄí¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤Î½àÈ÷ÉéÃ´¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢²ÈÄí¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ÎºÝ¡¢°Ê²¼¤Î2¤Ä¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
1¤Ä¤á¤Ï¡¢Í½½¬·¿¤«Éü½¬·¿¤«¤Ç¤¹¡£
Í½½¬·¿¤À¤È¡¢¼ø¶ÈÁ°¤Ë¤³¤ì¤«¤é½¬¤¦¿·¤·¤¤ÆâÍÆ¤ò²ÈÄí¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢Éü½¬·¿¤À¤È¼ø¶È¸å¤ÎÉü½¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ³Ø¼õ¸³Ì¤·Ð¸³¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ç¤Ï¶µ²ÊÆâÍÆ¤ò¶µ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·Ð¸³¼Ô¤Ç¤âÅö»þ¤È¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ê¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï¡¢½ÎÂ¦¤«¤é¡Ö¼ø¶ÈÆ°²è¤ÎÇÛ¿®¡×¤ä¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ÁÌäÂÐ±þ¡×¡ÖÉü½¬¥×¥ê¥ó¥È¤ÎÇÛÉÕ¡×¤Ê¤É¤ÎÊä½õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
2¤Ä¤á¤Ï¡¢ÈñÍÑÌÌ¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£Ëè·î¤ÎÄÌ½ÎÈñÍÑ°Ê³°¤Ë¡¢µ¨Àá¹Ö½¬²ñ¡Ê²Æ´ü¡¦Åß´ü¡¦½Õ´ü¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»²²ÃÈñÍÑ¤Ï³ØÇ¯¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1²ó¤¢¤¿¤êÌó5Ëü¡Á15Ëü±ß¤¬Áê¾ì¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥¥¹¥ÈÂå¡¦ÌÏ»î¼õ¸³ÎÁ¡¦¹Ô»ö»²²ÃÈñ¤Ê¤É¡¢Ç¯¤ÎÄÌ½ÎÈñÍÑ¡Ü20Ëü¡Á30Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÄÉ²ÃÉéÃ´¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡ÖÇ¯´ÖÍ½»»¡×¤òÁÈ¤ß¡¢²È·×¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö³Æ¶µ²Ê¤ÎÀèÀ¸¤ÎÌ¾Á°¡×¤ò¸À¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï½ÅÍ×
°ìÊý¡¢¸½ºßÄÌ½ÎÃæ¤Î²ÈÄí¤Ï¡¢½Î¤ò¤â¤Ã¤È³è¤«¤»¤ë¤è¤¦¤ËÆüº¢¤Î½Î¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Ãæ³Ø¼õ¸³¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢¡Ö½Î¤È¤¤¤¦´Ä¶¤ò¤É¤ì¤À¤±»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¤«¡×¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸½Î¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢À®ÀÓ¤¬¿¤Ó¤ë»Ò¤È¿¤Ó¤Ê¤¤»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Îº¹¤Ï¡¢¼Â¤Ï½Î¤Î³èÍÑ¤Î»ÅÊý¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢½Î¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÈÄí¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ê1¡ËÊÝ¸î¼Ô¤¬³Æ¶µ²Ê¤ÎÀèÀ¸¤ÎÌ¾Á°¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤
½Î¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤ÆÈ¾Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢³Æ¶µ²Ê¤ÎÀèÀ¸¤ÎÌ¾Á°¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÈÄí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀèÀ¸¤ÎÌ¾Á°¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÀèÀ¸¤¬¤É¤ó¤Ê»ØÆ³¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¼ø¶ÈÆâÍÆ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ÀèÀ¸¤È¿Æ¤¬´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤º¤ÏÃ´Åö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â½Î¤ÎÀèÀ¸¤È²ñÏÃ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò»ý¤Á¡¢½ÉÂê¤ä¼ø¶È¤ÎÊý¿Ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼ø¶È¤Ç¤Î¤Ä¤Þ¤º¤¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÀèÀ¸¤È¤Î²ñÏÃ¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£Èó¾ï¶Ð¤ÎÀèÀ¸¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢½Ð¶ÐÆü¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ°ìÅÙ¤Ï´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÁêÃÌÁê¼ê¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÊÝ¸î¼Ô²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤¡×¤Ï´í¸±
¡Ê2¡Ë½Î¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÊÃ¯¤Ë²¿¤òÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë
¡ÖÀ®ÀÓ¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤À¤È¤¡¢Ã¯¤ËÁêÃÌ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£½Î¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥¹Ã´Ç¤¹Ö»Õ¡¦¶µ¼¼Ä¹¡¦¼õÉÕÃ´Åö¼Ô¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÌò³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶µºà¤ä¼ø¶ÈÆâÍÆ¤ÎÁêÃÌ¤Ê¤é¡¢³Æ¶µ²Ê¤ÎÃ´Åö¹Ö»Õ¡£³Ø½¬¿ÊÅÙ¤äÀ®ÀÓ¤ÎÇº¤ß¤Ê¤é¡¢¥¯¥é¥¹Ã´Ç¤¹Ö»Õ¤ä¶µ¼¼Ä¹¡£¹Ö½¬²ñ¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤ä·çÀÊÏ¢Íí¤Ê¤é¡¢¼õÉÕ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÁêÃÌÀè¤òÌÀ³Î¤ËÇÄ°®¤·¡¢±óÎ¸¤Ê¤¯ÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼õÉÕÃ´Åö¼Ô¤Ï¹Ö»Õ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ò¸«¼é¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î1¿Í¤Ç¤¹¡£¼õÉÕÃ´Åö¼Ô¤¬À¸ÅÌ¤ÎÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊ¸²½¤Î¤¢¤ë½Î¤Ê¤é¡¢¡ÖÌÌÅÝ¸«¤¬ÎÉ¤¤½Î¤À¤Ê¡×¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡ËÊÝ¸î¼Ô²ñ¤äÌÌÃÌ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
ÊÝ¸î¼Ô²ñ¤äÌÌÃÌ¤Ï¡¢¤¿¤À»²²Ã¤·¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¤Î½Î¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢½Î¤¬º£¸å¤É¤ó¤ÊÊý¿Ë¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤òÇÄ°®¤¹¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£À®ÀÓ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤Û¤É¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢ÀèÀ¸¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸î¼Ô²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¡Öº£¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤¬²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î¿ÊÅÙ¤ÇÂç¾æÉ×¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤¬Û£Ëæ¤Ê¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢½Î¤Î¹Í¤¨Êý¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö½ÉÂê¤ò¤³¤Ê¤¹¤À¤±¡×¤Î²ÈÄí¤ÏÍ×Ãí°Õ
¤³¤ì¤â·Ð¸³ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢À®ÀÓ¤¬²¼°Ì¤Î¥¯¥é¥¹¤Û¤ÉÊÝ¸î¼Ô²ñ¤Î»²²ÃÎ¨¤¬Äã¤¯¡¢¾å°Ì¥¯¥é¥¹¤ÏÊÝ¸î¼Ô²ñ¤Î»²²ÃÎ¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢ÊÝ¸î¼Ô²ñ¤Ï»²²Ã¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È½ÎÂ¦¤Î°Õ¿Þ¤¬ÅÁ¤ï¤é¤º¡¢²ÈÄí¤È½Î¤ÎÏ¢·È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤âºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô²ñ¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡¦Ï¿²èÇÛ¿®¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½Î¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±»ëÄ°¤·¡¢µ¿ÌäÅÀ¤ä³ÎÇ§ÅÀ¤ÏÅÅÏÃ¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê4¡Ë¶µºà¤ÎÌÜÅª¤ä¥ì¥Ù¥ë¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¶µºà¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÌÜÅª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ø¶ÈÍÑ¡ÊÎãÂêÃæ¿´¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¶µºà¡Ë¡¢½ÉÂêÍÑ¡ÊÄêÃåÅÙ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë±é½¬ÍÑ¤ÎÌäÂê½¸¡Ë¡¢È¯Å¸ÍÑ¡Ê±þÍÑ¡¦ÆñÌä±é½¬ÍÑ¥Æ¥¥¹¥È¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î°ã¤¤¤ä°ÌÃÖÉÕ¤±¤òÇÄ°®¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º½ÉÂê¤Ë½Ð¤¿¤â¤Î¤ò¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¶µºà¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ê¹þ¤á¤ÐÀ®ÀÓ¤¬¿¤Ó¤ë¤Î¤«¤ò°Õ¼±¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢²ÈÄí¤Ç¤Î³Ø½¬¤Î¼Á¤¬°ìÃÊ¤È¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¶µºà¤ò°ìÅÙ¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«Ä¾¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï²¿¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¶µºà¤«¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç´°àú¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡×¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢£½Î¤Ë¡È±óÎ¸¡É¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤
¡Ê5¡Ë½Î¤ËÂÐ¤·¤Æ±óÎ¸¤¬¤Á
¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤ÏÀ®ÀÓ¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢½Î¤ËÂÐ¤·¤Æ±óÎ¸¤·¤¬¤Á¤ÊÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½Î¤ÏÀ®ÀÓ¤ÎÎÉ¤¤»Ò¤À¤±¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢À®ÀÓ¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Î²ÈÄí¤Û¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÁêÃÌ¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢»ä¤¬½Î¹Ö»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤â¡¢À®ÀÓ¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Î²ÈÄí¤¬Ç®¿´¤ËÁêÃÌ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç·àÅª¤Ë²þÁ±¤Ç¤¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï¿ô¤¨¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤é¤Î5¤Ä¤Î¤³¤È¤ò°Õ¼±Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢½Î¤òÃ±¤Ê¤ë¡ÖÄÌ¤¦¾ì½ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÄí³Ø½¬¤ò»Ù¤¨¡¢¿Æ»Ò¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖÍê¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Òº£Æü¤«¤é¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥æ¥¦¥ÀèÀ¸¡Ê¤æ¤¦¤¤»¤ó¤»¤¤¡Ë
Ãæ³Ø¼õ¸³¥¹¥ê¡¼¥¹¥¿¡¼¥ºÂåÉ½¹Ö»Õ
2006Ç¯¤è¤ê´ØÅì¤ÎÂç¼ê¿Ê³Ø½Î¤Ë¤Æ»»¿ô¤Î¹Ö»Õ¤òÃ´Åö¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¹ç³Ê¼Ô¤òÇÚ½Ð¡£¸½ºß¤Ï¡ÖÃæ³Ø¼õ¸³¥¹¥ê¡¼¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢SNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ»»¿ô¤Î²òÀâÆ°²è¤ä³Ø½¬Ë¡¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Á´¹ñ¤Î¼õ¸³À¸¤äÊÝ¸î¼Ô¤Ø¤Î¸ÄÊÌÁêÃÌ¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦¡£¼«¿È¤âÊÝ¸î¼Ô¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤ò»Ù¤¨¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢»ØÆ³¼Ô¡¦ÊÝ¸î¼Ô¤È¤¤¤¦Î¾ÌÌ¤«¤é¤Î¶ñÂÎÅª¤«¤Ä¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¦¡£
¡ÊÃæ³Ø¼õ¸³¥¹¥ê¡¼¥¹¥¿¡¼¥ºÂåÉ½¹Ö»Õ ¥æ¥¦¥ÀèÀ¸¡Ë