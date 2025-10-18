ÉÊÀî¤ÎÎÙ±ØŽ¥Âç°æÄ®±ØÁ°¤¬ÂçÊÑ¿È¡ª 26Ç¯3·î³«¶È¡ÖOIMACHI TRACKS¡×¤È¤Ï¡© ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ËÆ¤È¹©»ö¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë
ÅìµþÅÔ¿´¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÉÊÀî±Ø¤ÎÆîÎÙ¤Î±Ø¤È¤Ê¤ëÂç°æÄ®±Ø¤Ë¡¢2026Ç¯3·î28Æü¡¢JRÅìÆüËÜ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¹°èÉÊÀî·÷¡×¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¦¡¢ÅÔ»ÔÀ¸³è¶¦ÁÏµòÅÀ¡ÖOIMACHI TRACKS¡ÊÂç°æÄ®¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤¬³«¶È¤·¤Þ¤¹¡£JRÂç°æÄ®±ØÄ¾·ë¤ÎÊ£¹ç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç°æÄ®±Ø¼þÊÕ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ºÆ³«È¯»ö¶È¤ÎÊâ¤ß¤«¤é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³µÍ×¡¢¹©»ö¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤Þ¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Âç°æÄ®¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¡©
ÉÊÀî¶è¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÂç°æÄ®±Ø¤Ï¡¢JRµþÉÍÅìËÌÀþ¡¦ÅìµÞÂç°æÄ®Àþ¡¦ÅìµþÎ×³¤¹âÂ®Å´Æ»¤ê¤ó¤«¤¤Àþ¤Î£³Ï©Àþ¤¬¾è¤êÆþ¤ì¡¢¥¢¥¯¥»¥¹´Ä¶¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¤ÎÉÊÀî±Ø¤«¤é1±ØÌó3Ê¬¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤Ç¡¢±ØÄ¾·ë¤Î¡Ö¥¢¥È¥ì¡×¡Ö¥¨¥È¥â¡×¤ä±Ø¤«¤é¤¹¤°¤Î¡ÖºåµÞÂç°æÄ®¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¡Ö¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾¦¶È»ÜÀß¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢²ÈÅÅ¤ä²È¶ñ¤Ê¤É¤Î¡Ö¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥ LABI LIFE SELECT¡×¤Ê¤ÉÇã¤¤Êª»ÜÀß¤â½¼¼Â¡£µ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë°û¿©Å¹¤âÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔ¿´¤ÎÊØÍø¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢±Ø¤«¤é¾¯¤·Êâ¤¯¤È´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÆÃÄ§¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÌÚÂ¤½»Âð¤âÂ¿¤¯¡¢ÍøÊØÀ¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿½»´Ä¶¤òÎ¾Î©¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î´Ä¶¤Ç¤¹¡£
Âç°æÄ®±Ø¼þÊÕ¤ÎºÆ³«È¯»ö¶È
Âç°æÄ®±Ø¼þÊÕ¤Ï1989Ç¯¤ËÁí¹ç¶èÌ±²ñ´Û¡Ö¤¤å¤ê¤¢¤ó¡×¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÂç°æÄ®±ØÅì¸ýÂè£±ÃÏ¶è¡¢1997Ç¯¤Ë¡Ö¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼Âç°æÄ®Å¹¡×¤Ê¤ÉÂç°æÄ®±ØÀ¾¸ý D-£±ÃÏ¶è¤¬½×¹©¡£¤½¤·¤Æ¡¢2011Ç¯¤ËºöÄê¤µ¤ì¤¿¡ÖÂç°æÄ®±Ø¼þÊÕÃÏ¶è¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¹½ÁÛ¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¹ÈÏ°Ï¤ÇºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡¢ÉÊÀî¶è¤¬ºöÄê¤·¤¿¡ÖÂç°æÄ®±Ø¼þÊÕÃÏ¶è¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÊý¿Ë¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¹Ä®ÃÏ¶è¤ÇJRÂç°æÄ®±Ø¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¡ÖOIMACHI TRACKS¡×¤Î·úÀß¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿ºÆ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£JRÅìÆüËÜ¤Ï2023Ç¯4·î¤«¤é¹©»öÃå¹©¡¢2026Ç¯3·î28Æü¤Ë¤Þ¤Á¤Ó¤é¤¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÉÊÀî¶è¤Ï¡ÖOIMACHI TRACKS¡×¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢2029Ç¯9·î¤Ë¿·¶èÄ£¼Ë¤Î°ÜÅ¾¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´°À®´Ö¶á¡ª 2026Ç¯3·î³«¶È¡ÖOIMACHI TRACKS¡×¤È¤Ï¡©
10·î14Æü¡¢¡ÖOIMACHI TRACKS¡×½×¹©¤Ë¸þ¤±¤Æ²Â¶¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸þ¤±¤Æ´°À®°ìÊâ¼êÁ°¤Î¹©»ö¸½¾ì¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹°èÉÊÀî·÷¤Ë¤ª¤±¤ëÅÔ»ÔÀ¸³è¶¦ÁÏµòÅÀ¤Ë
¹©»ö¸½¾ì¸«³Ø²ñ¤Ç¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÉôÌç ³«È¯ÀïÎ¬¥æ¥Ë¥Ã¥È ¥æ¥Ë¥Ã¥È¥ê¡¼¥À¡¼ ÌÚÂ¼°ìºÈ»á¤«¤é¡¢¹°èÉÊÀî·÷¹½ÁÛ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖOIMACHI TRACKS¡×¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹°èÉÊÀî·÷¡×¤È¤Ï¡¢ÉÍ¾¾Ä®±Ø¤«¤éÂç°æÄ®±Ø´Ö¤ÎÅìµþÆî¥¨¥ê¥¢¤Î¤³¤È¡£±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¶á¤¯¡¢¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤ä±©ÅÄ¥¢¥¯¥»¥¹Àþ¡Ê²¾¾Î¡Ë¡¢Åì»³¼ê¥ë¡¼¥È¤Î³«ÄÌ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤µ¤é¤Ê¤ë¸òÄÌ´ðÈ×¤Î¿Ê²½¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Åìµþ¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¡¦²ÁÃÍ¸þ¾å¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¸½ºßJRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢ÉÍ¾¾Ä®¡¦ÅÄÄ®¡¦¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¡¦ÉÊÀî¡¦Âç°æÄ®¤Î³Æ±Ø¤Ç¡¢±Ø¤Þ¤Á¤Î°ìÂÎ³«È¯¤ò¿Ê¹ÔÃæ¡£¡ÖOIMACHI TRACKS¡×¤Ï¡Ö¹°èÉÊÀî·÷¡×¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¦ÅÔ»ÔÀ¸³è¶¦ÁÏµòÅÀ¤È¤·¤Æ2026Ç¯3·î28Æü¡¢¤Þ¤Á¤Ó¤é¤¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û¹°èÉÊÀî·÷¤È¤Ï¡© ¾²ÌÌÀÑ150ËüÖ JRÅìÆüËÜ¤Î¥ê¥Ë¥¢µ¯ÅÀ±Ø¼þÊÕ¤ÎÉÍ¾¾Ä®¡Á¹âÎØ¡ÁÂç°æÄ®¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÀïÎ¬¤¬»ÏÆ°
https://tetsudo-ch.com/13013300.html
ºÆ³«È¯ÃÏ°è¤Ë¤¢¤Ã¤¿²ÝÂê¤È¡¢¤½¤Î²ò¾ÃÊýË¡¤È¤Ï¡©
Â³¤¤¤Æ¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÉôÌç ³«È¯ÀïÎ¬¥æ¥Ë¥Ã¥È ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ ÃæÌîµ®Íº»á¤«¤é¡¢¹°èÉÊÀî·÷¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¦¡¢ÅÔ»ÔÀ¸³è¶¦ÁÏµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖOIMACHI TRACKS¡×¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡Ö3¤Ä¤Î¶¦ÁÏ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖOIMACHI TRACKS¡×¤Ç¼è¤êÁÈ¤à3¤Ä¤Î¶¦ÁÏ¤È¤Ï¡©
°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÉÊÀî¶è¤È¤Î¶¦ÁÏ¡×¡£ÉÊÀî¶è¿·Ä£¼Ë¤È¡ÖOIMACHI TRACKS¡×¤¬°ìÂÎÅª¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·Á¤ÇÀ°È÷¤ò¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÉÊÀî¶è¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ËÉºÒÎÏ¤Î¹â¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÃÏ°è¤È¤Î¶¦ÁÏ¡×¡£ÉßÃÏÆâ¤Ë3¤Ä¤Î¹¾ì¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÃÏ°è¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÏ¢·È¤·¤Æ¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢Âç°æÄ®Á´ÂÎ¤¬À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»°¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖSuica¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶¦ÁÏ¡×¡£¹°èÉÊÀî·÷¤Î5±Ø¤Ï¡¢Suica¤Î¿·¤·¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥Æ¥¹¥È¾ì½ê¡×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÆþ´Û¥²¡¼¥È¤ä¼«Æ°²þ»¥µ¡¤ÎÍøÍÑ¤òÄÌ¤¸¡¢ÃÏ°è¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤äÆÃÅµ¤ÎÉÕÍ¿¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÀè¹Ô¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¶¦ÁÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÆ³«È¯Á°¤Î¹Ä®ÃÏ¶è¤È¡¢¤½¤Î²ÝÂê
º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤±¤ëºÆ³«È¯¥¨¥ê¥¢¤Ï¹Ä®ÃÏ¶è¤Î¡¢Ìó7.1¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤â¤Î¹Âç¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£À¾Â¦¤ËÉÊÀî¶èÌò½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¥ëÉÊÀîÂç°æÄ®¡×¤È¤¤¤¦JRÅìÆüËÜ¤¬³«È¯¤·¤¿Ê£¹ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¡¢ÅìÂ¦¤Ë¤ÏÉÊÀî¶è¤ÎÉßÃÏ¤Ç·àÃÄ»Íµ¨¤Î¡Ö¥¥ã¥Ã¥Ä¥·¥¢¥¿¡¼¡×¡¢¤µ¤é¤ËÅìÂ¦¤ËÂç°æÄ®±Ø¤ÈÅ´Æ»´ØÏ¢»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÖÎ¾¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÄãº¹¤Ë¤è¤ë°ÜÆ°¤Î¤·¤Ë¤¯¤µ¡¦ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤ä¹¾ì¤ÎÉÔÂ
ºÆ³«È¯Á°¤Î¹Ä®ÃÏ¶è¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ö¹âÄãº¹¤Ë¤è¤ëÊâ¤¤Ë¤¯¤µ¤Î²ò¾Ã¡×¡£ÃÏ°è¤Î¹âÄãº¹¤äÅ´Æ»µ°Æ»¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë°ÜÆ°¤·¤Å¤é¤¤¾ì½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢±Ø¤«¤éËÌÀ¾Â¦¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤·¤Ê¤¬¤ïÃæ±û¸ø±à¡×¤ËÄ¾ÀÜÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤±¤ë¥ë¡¼¥È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢±ØÁ°¤ËÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â²ÝÂê¤Ç¡Ö¤Þ¤Á¤Î²óÍ·À¤Î¸þ¾å¡×¡Ö±ØÁ°¹¾ì¤Î³ÎÊÝ¡×¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÌÚÂ¤½»Âð¤¬Ì©½¸¤·¡¢ºÒ³²»þ¤Ë²ÐºÒ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¾ì½ê¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÈ¯ºÒ»þ¤ËÈòÆñ¤Ç¤¤ë¹¾ì¤Î³ÎÊÝ¡×¤â¹Ô¤¤¡¢ËÉºÒÅª¤Ê²ÝÂê¤â²ò·è¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êâ¹Ô¼ÔÄÌÏ©¤ÎÀ°È÷¤ä¹¾ì¤Î¿·Àß¤Ç²ÝÂê¤ò²ò¾Ã
¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âç°æÄ®±Ø¤«¤é¤·¤Ê¤¬¤ïÃæ±û¸ø±à¤Þ¤Ç¡¢JR¤¬³«È¯¤¹¤ëÅÚÃÏ¤ÈÉÊÀî¶è¤¬³«È¯¤¹¤ëÅÚÃÏ¤ò¤É¤Á¤é¤âÄÌ¤ë·Á¤ÇÊâ¹Ô¼ÔÀìÍÑÄÌÏ©¤òÀßÃÖ¡£±ØÁ°¤Ë¤ÏÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤ËºÇÅ¬¤Ê¡¢Ìó1,000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î±ØÁ°¹¾ì¡ÖSTATION PLAZA¡×¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖOIMACHI TRACKS¡×¥ª¥Õ¥£¥¹¥¿¥ï¡¼¤È¥Û¥Æ¥ë¡¦½»Âð¥¿¥ï¡¼¤ÎÃæ´ÖÃÏÂÓ¤Ë¤â¡¢¿Í¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢2³¬¤È3³¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÌó3,400Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÊ£ÁØÅª¤Ê¹¾ì¡ÖCROSS PLAZA¡×¤ò¡¢¤½¤·¤ÆÀ¾Â¦¤Ë¤ÏºÇ¤â¹¤¤Ìó4,600Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹°èÈòÆñ¾ì½ê¤È¤Ê¤ë¡ÖTRACKS PARK¡×¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¹¾ì¤ÈÄÌÏ©¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ç²óÍ·À¤ò¹â¤á¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤®¤Ä¤Ä¡¢¸òÄÌ¹¾ì¤Ë¤Ï¥Ð¥¹¤ÎÄäÎ±½ê¤ä¥¿¥¯¥·¡¼¾è¤ê¾ì¤âÀ°È÷¤·¡¢ÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
±ØÁ°¹¾ì¡ÖSTATIONPLAZA¡×¹©»ö¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¹ÔÃæ
¡ÖSTATIONPLAZA¡×¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Î¤Þ¤Á¤Ó¤é¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿·Àß¤µ¤ì¤ëJRÂç°æÄ®±Ø¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¸ý¡×¤ò½Ð¤ë¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë±ØÁ°¹¾ì¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¹©»öÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅìµÞÂç°æÄ®Àþ¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨²þ»¥¤ÎÏÆ¤«¤é¤â¡¢¤Þ¤Á¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢STATIONPLAZA¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢STATIONPLAZA¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ï3³¬¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼þÊÕÆ»Ï©¤È¤Ï3¥Õ¥í¥¢Ê¬¤Î¹âÄãº¹¤¬¤¢¤ëÃÏ·Á¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Á°½Ò¤ÎÊâ¹Ô¼ÔÀìÍÑÄÌÏ©1¹æ¡ÊTRACKS STREET¡Ë¤Ï3³¬¤Î¹â¤µ¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÄÌÏ©¤òÊâ¤¤¤Æ°ÜÆ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÉÊÀî¿·¶èÄ£¼Ë¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ë·úÊª¤Ï¡¢OIMACHI TRACKS HOTEL¡õRESIDENCE TOWER¡Ê¥Û¥Æ¥ë¡¦½»Âð¥¿¥ï¡¼¡Ë¡£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ä¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢³¬ÃÊ¤Ç5³¬¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¥Û¥Æ¥ë¤Î¥í¥Ó¡¼¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£±¦¼ê±ü¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ó¥ë¤Ï¡¢OIMACHI TRACKS BUSINESS TOWER¡Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¥¿¥ï¡¼¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û»³¼êÀþ¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤òË¾¤à ¡ÈÅ´Æ»¥Ó¥å¡¼¡É ¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÂç°æÄ®¥È¥é¥Ã¥¯¥¹ ¤¬2026Ç¯3·î¤Ë³«¶È¡ªÃÏ¾å100m¤Î¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¥Ð¡¼¤â
https://tetsudo-ch.com/13013323.html
¤³¤Î¾ì½ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡Ö»³¼êÀþ¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤òË¾¤à¥Ç¥Ã¥¡×
¸þ¤«¤Ã¤Æ±¦Â¦¤Ë¤Ï¡¢»³¼êÀþ¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤òË¾¤à¥Ç¥Ã¥¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÁØ·úÃÛÊª¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÅÔ¿´¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼þ°Ï¤Ë¹â¤¤·úÊª¤¬¤Ê¤¤Î©ÃÏ¤Ï¤È¤Æ¤âµ®½Å¡£ÉÊÀîÊýÌÌ¤ÎÌë·Ê¤äÉ÷·Ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¼èºà»þ¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¡¢Ä«¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤¬½ªÎ»¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¡£¤³¤³¤«¤é11»þ30Ê¬º¢¤Þ¤Ç¡¢JR»³¼êÀþ¤¬¼¡¡¹¤ËÆþ¸Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹Åï¹âÁØ³¬¤ÎÄ¯¤á¤Ï¡©
¥ª¥Õ¥£¥¹Åï¤Ï23³¬·ú¤Æ¡£º£²ó¤ÏºÇ¾å³¬¤Î¥ï¥ó¥Õ¥í¥¢²¼¡¢22³¬¤ò¸«³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Õ¥í¥¢¤Î¹Âç¤Ê¶õ´Ö¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹Åï¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Õ¥í¥¢Âß¤·¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢8Ê¬³ä¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¡£¥ê¡¼¥·¥ó¥°¤Ï½çÄ´¤Ç¡¢´û¤ËÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ø¤ÎÄÂÂß¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅÔ¿´¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤«¤é°ÜÅ¾¤¹¤ë´ë¶È¤¬Â¿¤¯¡¢¸µ¡¹¤Î¸òÄÌÍøÊØÀ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Ó¥ë¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë²þ»¥¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¢¥ï¥ó¥Õ¥í¥¢¤¢¤¿¤ê¤Î¾²ÌÌÀÑ¤¬ÅÔÆâºÇÂçµé¤ÎÌó5,000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÈËÜ¼Òµ¡Ç½¤Ê¤É¤âÍ¶Ã×¤Ç¤¤ë¹¤µ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥ï¥ó¥Õ¥í¥¢Âß¤·¤Ç·ÀÌó¤¹¤ë´ë¶È¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¡£ÍèÇ¯3·î¤Î¤Þ¤Á¤Ó¤é¤°Ê¹ß¡¢½ç¼¡Æþµï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹Åï¤Ï¡¢STATION PLAZA¤è¤ê¤ä¤äÀ¾Â¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÅìµþÁí¹ç¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ÎÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼þÊÕ¤òÁö¤ë³ÆÏ©Àþ¤ÎÀþÏ©¤â°ìË¾¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¡¦½»Âð¥¿¥ï¡¼¤Î1¡Á5³¬¤Ï¾¦¶È»ÜÀß¡ÖOIMACHI TRACKS SHOPS & RESTAURANTS¡×¡¢¤½¤Î¾å¤Î6¡Á13³¬¤Ï¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÂç°æÄ®¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢15¡Á17³¬¤Ï¥Û¥Æ¥ë¥é¥¤¥¯¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëÄ¹´üÂÚºßÍÑ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡Ö¥ª¡¼¥¯¥¦¥Ã¥ÉÂç°æÄ®¥È¥é¥Ã¥¯¥¹Åìµþ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¡Ê14¡Á25³¬¡Ë¤ÏÄÂÂß¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡ÖOIMACHI TRACKS RESIDENCE¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¾å³¬¤Î26³¬¤Ë¤Ï¡¢¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¥Ð¡¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¾å¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÀµÌÌ¤Î»Í³Ñ¤¤·úÊª¤¬¸½ÉÊÀî¶èÄ£¼Ë¡¢¤½¤Î¼êÁ°¤Î¹¹ÃÏÉôÊ¬¤¬¿·ÉÊÀî¶èÄ£¼Ë¤Î·úÀßÍ½ÄêÃÏ¡¢¤½¤·¤Æº¸¼ê¤¬¹°èÈòÆñ¾ì½ê¤È¤·¤Æ³«Êü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¡ÖTRACKS PARK¡×¤Ç¤¹¡£º¸¼ê±ü¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢Å·µ¤¤¬ÎÉ¤±¤ì¤ÐÉÙ»Î»³¤¬¸«¤¨¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖTRACKS PARK¡×¤â¹©»ö¤¬Ãå¡¹¤È¿Ê¹ÔÃæ
Ìó4,600Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹Âç¤Ê¹¾ì¤òÀ°È÷¡£¤Þ¤À¼ÇÀ¸¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿¢ºÏ¤Î½àÈ÷¤Ï¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´°À®»þ¤Ë¤ÏÎÐË¤«¤Ê¹¾ì¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÃÏ°è³èÆ°¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤Ï¹°èÈòÆñ¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤¹¤ëÁÛÄê¤Ç¤¹¡£
Âç°æÄ®¥¨¥ê¥¢¤Ï¸µ¡¹¡¢ÅÔ¿´¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é½»´Ä¶¤ÎÍ¥¤ì¤¿¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤¤Þ¤Á¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡¢º£²ó¤ÎºÆ³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡¢¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥É¤Ê¥Û¥Æ¥ë¡¢¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¹¾ì¤ä¹Ô¤Íè¤·¤ä¤¹¤¤Êâ¹Ô¼ÔÄÌÏ©¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÔ»Ôµ¡Ç½¤ò¥×¥é¥¹¡£Âç°æÄ®¤¬¤è¤êÆø¤ï¤¤¤Î¤¢¤ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ëÌ¥ÎÏ°î¤ì¤¿¤Þ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤Á¤Ó¤é¤¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¸¡¦Ãí¼á¤Î¤Ê¤¤¼Ì¿¿¡§ºØÆ£¼ãºÚ
¡ÊÎ¹¤È½µËö¤ª¤Ç¤«¤±¡ªÅ´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë