この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『生活に役立つメンタルヘルス』が「うつ病になると何故エンタメ（音楽・動画・マンガ）を楽しめなくなるの？」というテーマで動画を公開。発言者で精神科医・臨床心理士・公認心理師の肩書きを持つ同チャンネルが、うつ病によって音楽や動画、漫画といったエンターテインメントが「楽しめなくなる現象」について医学的、心理学的に詳しく語った。



「音楽、動画、漫画といったエンタメは、多くの人にとって癒やしや楽しみの存在」と前置きした上で、「うつ病を経験すると音楽が耳障りで聞く気になれない、動画に目が追いつかない、本が読めない」という代表的な症状を具体的に紹介。その理由の一つに、「うつ病の症状の一つに、物事への興味や関心がなくなることがあります」とし、「今まで楽しいと感じていたことが、全く楽しくなくなったり、喜びを感じられなくなったりする」「普段は大好きだった曲さえ、鬱陶しく感じてしまうのです。これはうつ病の大きなサインです」と、エンタメに対する心の変化を描写した。



さらに「うつ病は、脳の働き全般が弱くなり、報酬系の神経回路の活動が低下する」と解説。通常は心地よさをもたらしてくれるドーパミン分泌も機能しないため、「エンタメで楽しみを感じにくくなってしまう」と述べ、神経科学の観点から補足した。また、「感覚の過敏さ」を指摘し、「心地よいはずのリズムやメロディーが脳に負担になり、動画の光や動きも苦痛になる」など、うつ病による感覚・情報処理の変化も具体的に解説した。



加えて「エンタメの持つ“感情を揺さぶる力”がうつ病の時には逆効果になりやすい」と注意喚起。「抑えていた不安や悲しみが一気に膨らむ」「エンタメが、かえって心を乱し、疲労感や無力感を強めてしまう」と、そのリスクに触れている。



終盤では「エンタメを再び楽しめるようになることは回復のサイン」と前向きなメッセージも。「気づいたら音楽を聴いていた。動画で笑っていた。自然と漫画を手に取っているなら、うつ病が確実に良くなっているサインです」とし、日々の小さな変化に希望を持つ重要性を強調。動画の最後には書籍「精神科医とカウンセラーが解きほぐす、自分では気づけないうつのケツロン」が大変好評であると感謝の意を示した。