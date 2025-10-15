シニアの楽しみランキングTop5が発表！1位は「旅行」、一方で夫婦関係には男女で意識の差が？
YouTubeチャンネル「じたばたシニアライフ_普通の夫婦と猫の暮らし」が、「シニアの楽しみTop5/老後も夫（妻）と暮らしたい？」と題した動画を公開した。動画では、ソニー生命が発表した「シニアの生活意識調査2024」を基に、シニア世代の楽しみや夫婦関係について考察している。
動画ではまず、「シニアの現在の楽しみ」ランキングTop5が紹介された。1位「旅行」、2位「テレビドラマ」、3位「グルメ」、4位「映画」、5位「読書」という結果に、出演者夫婦も「旅行はやっぱり上位にくるよね」と共感を示す。特に旅行については、美しい景色を見て美味しいものを食べる楽しみは格別だと語った。
続いて、シニアの夫婦関係に焦点が当てられた。「老後も配偶者と一緒に暮らしたいと思うか」という質問では、男女合わせて85%が「一緒に暮らしたい」と回答。しかし、男女別に見ると、男性が92.5%であるのに対し、女性は77%と、15ポイント以上の差があることが明らかになった。この結果は、老後のパートナーシップに対する男女間の意識の違いを浮き彫りにしている。
さらに、「配偶者とどのようなことをして楽しみたいか」というランキングでは、1位「旅行」、2位「外食」、3位「会話」という結果が示された。3位に「会話」が入っていることに、出演者は少し驚きつつも、夫婦間のコミュニケーションの重要性を再認識した様子であった。
この調査結果を通じて、動画はシニア世代の多様な楽しみ方と、夫婦であっても老後の過ごし方に対する考えに違いがあることを提示している。豊かなセカンドライフを送るためには、お互いの価値観を尊重し、コミュニケーションを密にすることが鍵となりそうだ。
