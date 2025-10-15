＜ハッピーセット＞人気絵本「パンどろぼう」が初登場！おもちゃは6種類、10月17日（金）から
10月17日（金）からのハッピーセットは「パンどろぼう」と「トムとジェリー」です。
ハッピーセット®「パンどろぼう」は知育おもちゃが全6種類
子どもたちに大人気の絵本シリーズ「パンどろぼう」が、ハッピーセットのおもちゃになって初登場！ 絵本の名シーンをモチーフにしたおもちゃや、マクドナルド限定デザインの全6種類が揃いますよ。
第1弾：10月17日（金）〜10月23日（木）
【パンどろぼう コロコロほっかほっカー】
絵本でおなじみの「ほっかほっカー」がそのままおもちゃに！ 下にローラーがついていて、手で転がして遊べます。パンどろぼうと一緒におでかけ気分を楽しんで。
【手がうごく！ パンどろぼうマクドナルドフィギュア】
マクドナルドクルーの帽子をかぶったパンどろぼうのフィギュア。両手が動くので、ポーズを変えてごっこ遊びが楽しめます。
【パンどろぼう ふくろとめクリップ】
パンどろぼうの「まずい！」の顔がインパクト大のクリップ。一度開けたお菓子の袋などを留めることができます。遊びながら生活習慣も学べそうです。
第2弾：10月24日（金）〜10月30日（木）
【パンどろぼう まちぶせフィギュア食パンスタンプ】
絵本の名シーンを再現！ 箱の裏をパンに押し当てると、パンどろぼうの形がふわっと浮かび上がります。朝食の時間がちょっと特別になるかも？
【パンどろぼう ミニこものいれ＆シールとメモセット】
シールとメモが入ったかわいい小物入れです。ケース底にはパンどろぼうのエンボス加工があるので、メモシートを上に置いて鉛筆でこするとパンどろぼうの顔が描けます。
【パンどろぼう ハッピーセットゆらゆらフィギュア】
パンどろぼうの頭にハッピーセットボックスがちょこんとのったフィギュア。前後に動かすとボックスが左右にゆらゆら揺れる仕かけつきです。
第3弾：10月31日（金）〜
第1弾と第2弾で登場した6種類のおもちゃのうち、どれかひとつがもらえます。
※在庫状況によっては、過去に販売したおもちゃ等になることもあります。
ハッピーセット®「パンどろぼう」は、どのおもちゃも絵本の世界観をそのまま楽しめる遊び心たっぷりの仕上がりです。キャラクターと一緒にごっこ遊びをしたり、生活習慣を身につけたりと、遊びながら学べるのもうれしいポイントですよ。
もう一つのハッピーセット®「トムとジェリー」は楽しさいっぱいのおもちゃです。そちらもぜひチェックしてくださいね。
【ハッピーセット「パンどろぼう」】
■販売期間：2025年10月17日（金）〜約4週間（予定）
■種類：おもちゃ全6種
※おもちゃは数に限りがあります。なくなり次第終了です。
※どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。
※画像はイメージです。
※転売または再販売その他、営利目的として購入はご遠慮ください。
※食べきれない量のご注文もご遠慮ください。
