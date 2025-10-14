¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¤Î¥Á¥é¥·¡ÛchocoZAP¥³¥é¥Ü¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ¤Ë²¹³è¥¤¥ó¥Ê¡¼¤â¡ª¤ª¼êº¢¡õ¹âµ¡Ç½¤ÊÀ¸³è¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆÏ¤¤¤¿¤è¡Á¡£¡Ô19Æü¤Þ¤Ç¡Õ
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤·¤Þ¤à¤é¤¬Ëè½µÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥é¥·¤è¤ê¡¢2025Ç¯10·î14Æü¤«¤é19Æü¤Þ¤ÇÇã¤¨¤ë¤ªÆÀ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
µ¡Ç½À¤¬¤ªÃÍÃÊ°Ê¾å¤¹¤®¤ë...
º£½µ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Å¹ÊÞ¸ÂÄêÈÇ¥Á¥é¥·¤Ç¤Ï¡¢·ò¤ä¤«¤Ç²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëµ¡Ç½À¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ËÉÙ¤Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
24»þ´ÖÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¸¥à¡ÖchocoZAP¡×¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À"¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥Ý¡¼¥È¥¢¥¤¥Æ¥à"¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤ÎÍß¤·¤«¤Ã¤¿......¤È»×¤ï¤º¸ý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÍ¥½¨¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£
¡ÖÀö¤¨¤ë¥«¥Ð¥ó 2way¥È¡¼¥È¥ê¥å¥Ã¥¯¡×¡Ê2970±ß¡Ë¤Ï¡¢ÀöÂõµ¡¤Ç´Ý¤´¤ÈÀö¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥å¡¼¥º¥±¡¼¥¹¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢¥È¡¼¥È¤È¥ê¥å¥Ã¥¯¤Î2way»ÅÍÍ¤Îµ¡Ç½¤Þ¤ÇÈ÷¤¨¤¿Í¥¤ì¤â¤Î¡£
¼«Âð¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¾º¹ß±¿Æ°¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡Ê1790±ß¡Ë¤ä´ù¤ÈÂÎ¤Î·ä´Ö¤Ë¶´¤à¤ÈÈþ¤·¤¤»ÑÀª¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥È¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡Ê1639±ß¡Ë¤Ê¤É¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤Çµ¤·Ú¤Ë¶Ú¥È¥ì¤ò¹Ô¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
È©´¨¤¤µ¨Àá¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼Áª¤Ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢"ÃÈ¤«¤µ"¤È"Í¥¤·¤¤È©¿¨¤ê"¡£
¥·¥ë¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Õ¤ï¤Ã¤È¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼³Æ¼ï¡×¤Ï1089±ß¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤È¿½ÌÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼³Æ¼ï¡×¤Ï649±ß¤È¤«¤Ê¤ê¤ª¼êº¢¡£¥¹¥È¥Ã¥¯Çã¤¤¤Ë¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
±óÀÖ³°Àþ¥×¥ê¥ó¥È¤Ç·ì¹ÔÂ¥¿Ê¤ÈÊÝ²¹¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë²¹³è¥¤¥ó¥Ê¡¼¡ÖMedi-Trust¡×¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö·ì¹ÔÂ¥¿Ê¥¤¥ó¥Ê¡¼³Æ¼ï¡×¡Ê869±ß¡Ë¤ä¡Ö·ì¹ÔÂ¥¿ÊÊ¢´¬³Æ¼ï¡×¡Ê649±ß¡Ë¡¢¡Ö·ì¹ÔÂ¥¿Ê¥ì¥Ã¥°¥«¥Ð¡¼¡×¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡£¥«¥¤¥í¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¿ÈÂÎ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¤òÍ¥¤·¤¯²¹¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï¡Ö¿²¶ñ¡õ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ÆÃ½¸¡×¤â¼Â»Ü¡£¡Ö¤Í¤º¤ß¤¯¤ó¤Î¥Á¥ç¥Ã¥¡×¡Ö¤á¤¬¤Í¤¦¤µ¤®¡×¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¤·¤í¤¯¤Þ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ì¾ºî³¨ËÜ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¡¢»Ò¤É¤â¿´¤¯¤¹¤°¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡ÖËí³Æ¼ï¡×¡Ê1639±ß¡Ë¡¢¡Ö¤Ò¤¶³Ý¤±³Æ¼ï¡×¡Ê1089±ß¡Ë¡¢¡Ö¥ë¡¼¥à¥·¥å¡¼¥º¡×¡Ê979±ß¡Ë¤Ê¤É¡¢¼ïÎà¤â¤È¤Ë¤«¤¯ËÉÙ¡£Ìþ¤·¤Î¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤âÍ½Ìó¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÏÍ½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô
Written by: ÇßÃ«¤ê¤Ê