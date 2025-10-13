「毎日を気分良く過ごしたい」「他人に振り回されるのをやめたい」「自己肯定感を高めたい」……そんなあなたにおすすめなのが、日韓累計40万部を突破したベストセラー『人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』（キム・ダスル著、岡崎暢子訳）だ。本記事では、ライターの小川晶子氏に、「新しいことを始めるときの心構え」についてご寄稿いただいた。企画：ダイヤモンド社書籍編集局）

一流は「悩むことに時間を使わない」

何かを始めようとするとき、まずは対象のものを調べて、比較して、検討して、ようやく納得してから始める、ということがないだろうか。

たとえば、株式投資を始めてみようと思ったとする。

まずは情報を集め、口座を開くのはAの証券会社かBの証券会社がいいのか、比較検討。商品はどうするか。投資信託がいいのか、個別株がいいのか比較検討。

そうこうしているうちに月日が過ぎていってしまう。

SNSの発信なら、プラットフォームをXにするか、Instagramにするか、Facebookにするか、noteにするかを迷う。

「まずはそれぞれの人気記事を読んでみよう」「特徴を一覧にしてみよう」など、比較検討しているうちに数ヵ月経っているなんてことがあるかもしれない。

ある学者が自分の研究の発展に一番マッチする協力先を探していて、ハーバード大学とイェール大学のどちらにするかで悩んでいた。

それぞれの条件を徹底的に比較検討して3ヵ月かけて結論を出した。

だがこの学者はのちに「あの3ヵ月が人生でもっともムダな時間だった」と後悔したらしい。

これは『人生は「気分」が10割』の中で紹介されているエピソードだ。

この本は、毎日を最高の日にするために気分をコントロールする習慣を106紹介している。「あれこれ悩むことに時間を使わない」はその一つである。

「悩む時間」こそムダ

著者のキム・ダスル氏はこう言っている。

何もせず心配しているだけの時間も、失敗したことで失われる時間と同じように失われていくのだと考えると、「とりあえずやってみよう」と思える。やりながら修正していくのが一番なのだろう。

もし今、何か始めたいことがあって悩んでいるなら、とりあえずやってみてはどうだろうか。

