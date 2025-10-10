¥Ñ¥Ã¤È¸«Íý²òÉÔÇ½¤Ê¡Ö·ã¥ì¥¢¡×¿®¹æµ¡¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç°ìÈÌÈÎÇä¡×¤Ø¡ª ¶¯µ¤²Á³Ê¤â¡ÈÀéºÜ°ì¶ø¡É¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹
¡¡²¬»³ÅÅµ¤µ°Æ»¤¬2025Ç¯10·î11Æü(ÅÚ)¡¢12Æü(Æü)¤Ë¡¢Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¥¤¡¼¥¹¥È¥×¥í¥à¥Ê¡¼¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè32²óÅ´Æ»¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö·ã¥ì¥¢¡×¤È¤·¤Æ¸òÄÌ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿®¹æµ¡¤Î¼ÂÊª¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¨¤Ã¡Ä¤³¤ì¤¬¡Ö°ìÈÌÈÎÇä¤µ¤ì¤ë·ã¥ì¥¢¿®¹æµ¡¡×Á´ËÆ¤Ç¤¹
¡¡¤½¤ì¤Ï¡Ö¥Ç¡×¿®¹æµ¡¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢²¬»³¸©²¬»³»Ô¤Î¤´¤¯¸Â¤é¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤·¤«ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸òº¹ÅÀ¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ëÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤Î¤¿¤á¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¿®¹æµ¡¤Ç¡Ö¥Ç¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¿®¹æµ¡ÂÐÌÌ¤«¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÅ¼Ö¤¬¡¢¤½¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ø¤È¿ÊÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥Ç¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡¢¡ÖÅÅ¼Ö¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤«¤é¼è¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ç¡×¿®¹æµ¡¤Ï¡Ö¿·µþ¶¶ÅìµÍ¸òº¹ÅÀ¡×¤Ë2024Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¼ÂºÝ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï50Ëü±ß¤Ç¤¹¡£