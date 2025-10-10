Sora2が作ったフェイク動画のサム・アルトマン CEO

Image: OpenAI via Gizmodo US

OpenAIの動画生成AI、Sora。先日その最新モデルであるSora 2、Sora 2対応のiPhoneアプリがリリースされました。

Sora 2リリース直後はネットがDIY動画祭に沸きに沸いていましたが、その後、著作権物に関してOpenAIが方針変更、祭もおさまってきました。

が、Soraアプリ自体はとどまるところを知りません。9月29日のリリースから、10日ほどで早くも100万ダウンロード超え！

OpenAIでSoraを担当するBill Peebles氏がダウンロード数100万超えをXで報告、100万達成スピードがChatGPTよりも早かったことがわかりました。

Soraは、現在、北米にて招待制でサービス展開中。つまり、アプリをダウンロードしても招待コードがないと使えません。その制限があっても100万ダウンロードというこのスピード感。世間の注目度の高さがわかります。

App Storeでは、無料アプリ（iPhone）のランキング7位に、写真/ビデオカテゴリの無料アプリではランキング1位にはいっています（10/10日時点）。

Source: via MacRumors