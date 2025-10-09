ミーマイナー、至福ぽんちょが出演！“沼る音楽”にリアルで出会う『沼音フェス feat. バリサン』開催決定

動画：『沼音フェス feat. バリサン』出演が決定したミーマイナー、至福ぽんちょのMV

SNSで見つけた“いい感じの曲”を発信する、音楽キュレーションTikTokアカウント・沼音（ぬまおと）初の音楽イベント『沼音フェス feat. バリサン』が11月11日に東京・下北沢MOSAiCにて開催することが決定した。

『沼音フェス feat. バリサン』では、TikTokで人気急上昇中のアーティストや楽曲にフォーカスを当て、“沼る音楽”にリアルで出会える場所を提供する。

第1弾出演アーティストとして発表されたのは、2024年9月19日結成の美咲（Vo、Gu）、さすけ（Ba、Gu、Piano）、わたさん（サポートGu）、葵（サポートDr）からなるミーマイナーとりおん（Ba、Vo）、たいち（Gu、Cho）、なお（Dr）からなる名古屋発19歳3ピースバンド・至福ぽんちょの2組だ。

スワイプでは届かない熱量、イヤホンでは感じきれない振動、“沼る音楽”の本当の魅力を、ぜひ自身の五感でたしかめてほしい。

■『バリサン』とのコラボも！

なお、本公演はライブシーンをアツくする才能たちを紹介する『バリサン』がfeat.として参加し、イベント会場にて来場者自らが出演者の魅力を語ることができる【『沼音』ブース】【『バリサン』ブース】が設置されるとのこと。

さらに、参加者にはここでしか手に入れることができないオリジナルステッカーがプレゼントされる。

現在『バリサン』では、ミーマイナー、至福ぽんちょへの熱烈コメントをまとめた紹介記事が公開中なので、ライブと合わせてその魅力に触れてみてほしい。

■ライブ情報

『沼音フェス feat. バリサン』

11/11（火）東京・下北沢MOSAiC

開場 18:30／開演 19:00

出演者：ミーマイナー / 至福ぽんちょ and more…

チケット料金：学割 2,500円 / 一般 3,500円

※学割、一般ともに税込価格／ドリンク代別。

※学割チケットで入場する際は必ず学生証のご提示をお願いします。

チケット販売期間：

2025年10月9日（木）20:00 ～2025年11月10日（月）23:59まで。

※予定枚数に達し次第予告なく販売を終了する可能性がございます。

詳細はこちら

https://t.livepocket.jp/e/numaoto_fes

■関連リンク

沼音 lit.link

https://lit.link/numa_oto

『バリサン』

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/9708/

ミーマイナー lit.link

https://lit.link/meminor

至福ぽんちょ lit.link

https://lit.link/shifukuponcho