華やかな応援パフォーマンスに日本のファンからも熱視線が向けられ、年々注目度が増す台湾プロ野球6球団のチアリーダー。パ・リーグインサイトでは、台湾プロ野球チアの先駆けであり、台湾独自の応援スタイルの礎を築いた「Rakuten Monkeys」専属チアリーダー「Rakuten Girls」の2025シーズンメンバーに一問一答を実施。メンバーの素顔が垣間見えるさまざまな回答を紹介する。

今回紹介するのは、背番号88・カイさん。4月21日生まれ、160cm、特技は歌、コスプレ。趣味は映画・アニメ鑑賞、ランニング、旅行。

台湾男子プロバスケットボールリーグP.LEAGUE+「Kaohsiung Steelers」専属チアチーム「Athena Girls」、また台湾で活躍するチアリーダーたちで結成されたeスポーツガールズグループ「TALON EMPRESS」メンバーとしても活動中。

日本の文化が大好きだというカイさんは、これまで何度も日本に訪れていて日本語も堪能。Rakuten Girls加入を志したきっかけも「楽天が日本の企業だから」という理由だったそう。

今季で在籍3年目のカイさん、活動を継続している理由について「大前提としてチアと野球が大好きということ、そして台湾でチアリーダーは非常に優れたオピニオンリーダーだと考えているからです。このアイデンティティを生かし、他のスキルを向上させることができれば、将来のキャリア開発に非常に役立つと思っています」と話す。

◯自分の性格を一言で表すと？

「活発そうに見えますが、実は非常に内向的です」

◯得意なことは？

「アニメ漫画、2次元関連、ランニング」

◯苦手なことは？

「ダンス」

◯「〇〇」が大好き！

「旅行が大好きです！ アニメが大好きです！ BABYMETALが大好きです！」

◯リラックスしたいときには何をする？

「音楽を聴く、1人で散歩する」

◯人生の最後に食べたいものは？

「火鍋、タピオカミルクティー」

◯苦手な食べものは？

「トマト、ピーマン、なす」

◯生まれ変わったら何になりたい？

「また自分に生まれて、幼い頃からダンスと複数の言語を学びたい」

◯携帯の待受画像は？

「自分自身への励ましの言葉」

◯つい買ってしまうものは？

「日用品、ちいかわのうさぎグッズ」

◯いつも持ち歩いているものは？

「水晶（クリスタル）」

日本の印象は「神社が好き」

◯憧れの人、影響を受けた人は？

「蔡依林（ジョリン・ツァイ＝台湾出身の人気歌手）の影響を受けて、エンターテインメント業界に入りたいと思いました。また、BABYMETALときゃりーぱみゅぱみゅが私のアイドルで憧れです」

◯Rakuten Girlsとして活動していなかったら何をしてると思う？

「アニメレストランでアイドルウェイターを続けていたと思います」

◯メンバー〇〇のここがすごい！

「ユハンはとても優しくて、面倒見がいいです」

◯お気に入りの美容グッズは？

「キャンメイクの涙袋ペン」

◯美容を維持するためにやっていることは？

「運動」

◯日本で印象に残っていることは？

「大阪の神社が好きで、特に稲荷神社が好きです」

◯桃園国際野球場でのおすすめのグルメやおすすめの楽しみ方は？

「桃園国際野球場はレストランエリアがとても広く、各国の料理が食べられます！」

◯2025シーズンの意気込みを聞かせて！

「これからも輝く人間であり続け、皆さんにもっと私のことを知ってもらいたいです。私もより良い自分になれるよう、努力していきます！」

◯最後に日本のファンへ一言。

「日本が大好きなので、皆さんにもっと私のことを知ってもらえたらうれしいです！」（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）