台湾チア、加入を決めた理由は「日本」 BABYMETAL＆きゃりーぱみゅぱみゅに憧れ
加入の決め手は「楽天が日本の企業だから」
華やかな応援パフォーマンスに日本のファンからも熱視線が向けられ、年々注目度が増す台湾プロ野球6球団のチアリーダー。パ・リーグインサイトでは、台湾プロ野球チアの先駆けであり、台湾独自の応援スタイルの礎を築いた「Rakuten Monkeys」専属チアリーダー「Rakuten Girls」の2025シーズンメンバーに一問一答を実施。メンバーの素顔が垣間見えるさまざまな回答を紹介する。
今回紹介するのは、背番号88・カイさん。4月21日生まれ、160cm、特技は歌、コスプレ。趣味は映画・アニメ鑑賞、ランニング、旅行。
台湾男子プロバスケットボールリーグP.LEAGUE+「Kaohsiung Steelers」専属チアチーム「Athena Girls」、また台湾で活躍するチアリーダーたちで結成されたeスポーツガールズグループ「TALON EMPRESS」メンバーとしても活動中。
日本の文化が大好きだというカイさんは、これまで何度も日本に訪れていて日本語も堪能。Rakuten Girls加入を志したきっかけも「楽天が日本の企業だから」という理由だったそう。
今季で在籍3年目のカイさん、活動を継続している理由について「大前提としてチアと野球が大好きということ、そして台湾でチアリーダーは非常に優れたオピニオンリーダーだと考えているからです。このアイデンティティを生かし、他のスキルを向上させることができれば、将来のキャリア開発に非常に役立つと思っています」と話す。
「BABYMETALが大好きです！」
◯自分の性格を一言で表すと？
「活発そうに見えますが、実は非常に内向的です」
◯得意なことは？
「アニメ漫画、2次元関連、ランニング」
◯苦手なことは？
「ダンス」
◯「〇〇」が大好き！
「旅行が大好きです！ アニメが大好きです！ BABYMETALが大好きです！」
◯リラックスしたいときには何をする？
「音楽を聴く、1人で散歩する」
◯人生の最後に食べたいものは？
「火鍋、タピオカミルクティー」
◯苦手な食べものは？
「トマト、ピーマン、なす」
◯生まれ変わったら何になりたい？
「また自分に生まれて、幼い頃からダンスと複数の言語を学びたい」
◯携帯の待受画像は？
「自分自身への励ましの言葉」
◯つい買ってしまうものは？
「日用品、ちいかわのうさぎグッズ」
◯いつも持ち歩いているものは？
「水晶（クリスタル）」
日本の印象は「神社が好き」
◯憧れの人、影響を受けた人は？
「蔡依林（ジョリン・ツァイ＝台湾出身の人気歌手）の影響を受けて、エンターテインメント業界に入りたいと思いました。また、BABYMETALときゃりーぱみゅぱみゅが私のアイドルで憧れです」
◯Rakuten Girlsとして活動していなかったら何をしてると思う？
「アニメレストランでアイドルウェイターを続けていたと思います」
◯メンバー〇〇のここがすごい！
「ユハンはとても優しくて、面倒見がいいです」
◯お気に入りの美容グッズは？
「キャンメイクの涙袋ペン」
◯日本で印象に残っていることは？
「大阪の神社が好きで、特に稲荷神社が好きです」
◯桃園国際野球場でのおすすめのグルメやおすすめの楽しみ方は？
「桃園国際野球場はレストランエリアがとても広く、各国の料理が食べられます！」
◯2025シーズンの意気込みを聞かせて！
「これからも輝く人間であり続け、皆さんにもっと私のことを知ってもらいたいです。私もより良い自分になれるよう、努力していきます！」
◯最後に日本のファンへ一言。
「日本が大好きなので、皆さんにもっと私のことを知ってもらえたらうれしいです！」（「パ・リーグ インサイト」編集部）
（記事提供：パ・リーグ インサイト）