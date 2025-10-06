LUNA×コスメヲタちゃんねるサラのコラボ♡“肌悩みSOS”を叶える新色コンシーラー登場

韓国発のメイクアップブランド「LUNA（ルナ）」から、美容系YouTuber・コスメヲタちゃんねるサラさんとの夢のコラボレーションが実現しました♡2025年10月1日より新登場する『コンシールブレンダーパレット05 トーンリセットカバー』は、日本人の肌に合わせたカラー配分で、気になる肌悩みを自然にカバー。LUNAならではの高いカバー力と、サラさん監修の繊細な色設計で“理想の肌”が叶います。

LUNAの人気アイテム『コンシールブレンダーパレット』に、サラさん監修の新色「05 トーンリセットカバー」が登場しました。

日本人の肌により馴染むよう計算された5色構成で、くまやくすみ、赤みなどの肌悩みを自在に補正。単色使いはもちろん、ブレンドすればトーン調整も思いのままです。

パレットは6g、価格は2,640円（税込）。レッドオレンジ・ソフトレモン・オリーブグリーン・ニュートラルベージュ・ピュアベージュの5色がセットされ、ひとつでベースメイクの完成度がぐっと高まります。

カラーの魔法で肌トーンを整える5色設計

青クマを自然に隠すレッドオレンジ、くすみを飛ばすソフトレモン、赤みやニキビ跡を補正するオリーブグリーンなど、用途に合わせたカラーが絶妙に配置。

ニュートラルベージュはシミやそばかすに、ピュアベージュはハイライトにも使えます。補色理論を活かしたカラー構成で、誰でも簡単に肌の色ムラをコントロールできるのが魅力です♡

Qoo10限定キャンペーンも見逃せない♪

発売を記念して、Qoo10ではお得なキャンペーンを開催中。通常価格2,640円が、メガ割並みの1,736円（税込・実質）で手に入るチャンス！さらに、発売初日の7時間限定でなんと990円（税込）に♡

また、先着1,000名にはLUNAオリジナルの「サクサクポーチ」とミニブラシのプレゼントも♪なくなり次第終了なので、早めのチェックがおすすめです。

毎日のメイクをもっと自由に、もっと楽しく♡

サラさんの感性とLUNAの技術が融合した『コンシールブレンダーパレット05 トーンリセットカバー』は、まさに“肌悩みのレスキューアイテム”。

繊細なカラーバランスで、自然なのに隙のない美しい仕上がりを叶えてくれます。あなたもこの秋、LUNAのコラボパレットで、自分らしいベースメイクを楽しんでみませんか？