YSL BEAUTY¡ßSANA¤¬Ì¥¤»¤ë¡È¼«Í³¡É¤Î¹á¤ê¡Ö¥ê¥Ö¥ì ¥ªー¥Ç¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡×
¥¤¥ô¡¦¥µ¥ó¥íー¥é¥ó¡¦¥Üー¥Æ¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡Ö¥ê¥Ö¥ì ¥ªー¥Ç¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡×¤Ë¡¢TWICE¤ÎSANA¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ÂçÃÀ¤µ¤È½÷À¤é¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¹á¤ê¤òÅ»¤¤¡¢¡È¼«Í³¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËËÜ¿Í¤¬ÆÃÊÌ¤Ë¸ì¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸Æ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¹á¤ê¤È¤È¤â¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ëSANA¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SANA¤¬Å»¤¦¡Ö¥ê¥Ö¥ì¡×¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌ¥ÎÏ
2019Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥ê¥Ö¥ì ¥ªー¥Ç¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡×¤Ï¡¢YSL¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥íー¥é¥ë¥é¥Ù¥ó¥Àー¤Î¹á¤ê¡£
¥é¥Ù¥ó¥Àー¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤Ë¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¤Î½À¤é¤«¤Ê´Å¤µ¤ò½Å¤Í¤¿¥¸¥§¥ó¥Àー¥ì¥¹¤ÊÄ´¹á¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¹¥¥å¥ê¥ó¤È¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¹á¤ê¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤¯½÷À¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¡£SANA¤Ï¡Ö¥ê¥Ö¥ì¤Ï»ä¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼«Í³¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥å¥¯¥¹¡Ö¥ô¥§¥ê¥£ ¥íー¥º¡×¤Ë¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¢ö
SANA»ÈÍÑ¥á¥¤¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¢ö
º£²ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¹á¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥¯¤âÈäÏª¡£
»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖYSL ¥é¥Ö¥·¥ã¥¤¥ó ¥°¥í¥¹¥×¥é¥ó¥Ñー No.1¡×¡ÖYSL ¥á¥¤¥¯¥ßー¥Ö¥é¥Ã¥·¥å ¥Ñ¥¦¥Àー No.42¡×¡Ö¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥È ¥¿¥Ã¥Á ¥°¥í¥¦¥Ñ¥¯¥È¡×¡Ö¥¯¥Á¥åー¥ë ¥ß¥Ë ¥¯¥é¥Ã¥Á No.730¡×¡£
¹á¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥á¥¤¥¯¤â¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¼«Í³¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹♡
¾¦ÉÊ¾ðÊó¤È²Á³Ê¡¦¥µ¥¤¥ºÅ¸³«
30mL ²Á³Ê¡§13,970±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿50mL ²Á³Ê¡§19,910±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ö¥ê¥Ö¥ì ¥ªー¥Ç¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡×¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡È¼«Í³¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢²òÊü´¶¤È¼«¿®¤òÅ»¤¨¤ë¹á¤ê¡£
¹áÄ´¡§¥Õ¥íー¥é¥ë¥é¥Ù¥ó¥Àー
SANA¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ë¡È¼«Í³¡É¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â♡
SANA¤¬¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¥ê¥Ö¥ì ¥ªー¥Ç¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡×¤Ï¡¢¹á¤ê¤òÅ»¤¦¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò²òÊü¤·¡¢Á°¸þ¤¤Ê¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡£
¥Þ¥¹¥¥å¥ê¥ó¤È¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤¬¶¦ÌÄ¤¹¤ë¹á¤ê¤Ï¡¢¥¸¥§¥ó¥Àー¥Õ¥êー¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
Æü¾ï¤Ë¼«Í³¤Êµ±¤¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¤¤Êý¤Ø¡¢SANA¤Î¤è¤¦¤ËÑÛ¤È¤·¤¿¶¯¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤òÅ»¤¨¤ë¡Ö¥ê¥Ö¥ì¡×¤ò¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö